בן שרף בחוץ ל-10 ימים, וולף חוזר לסגל ברוקלין

אחרי פציעתו של בן שרף, ברוקלין עדכנה אמש (שני) על מצבו: הרכז שנפצע במשחק ליגת הפיתוח ביום ראשון, ייעדר לפחות עשרה ימים בעקבות פציעה בקרסול שמאל. מנגד, דני וולף שנמצא בתקופה אישית מצוינת, חוזר לסגל של הנטס.

שרף שנפגע בשנייה האחרונה של המחצית הראשונה במשחק מול מיין בליגת הפיתוח, עבר בדיקה רפואית שקבעה כי הוא סובל מנקע בקרסול שמאל. עד לאותה פציעה היה שרף יעיל מאוד: הוא קלע 7 נקודות במחצית הראשונה, דייק בשלושה מתוך ששת ניסיונותיו, כולל שלשה אחת, והוסיף ארבעה ריבאונדים.

לצד העדכון הרפואי, הנטס הודיעו על חזרתו של וולף מקבוצת ליגת הפיתוח, לונג איילנד, לסגל של ברוקלין. הסנטר מגיע במומנטום נהדר אחרי שהעמיד ממוצעים של 22 נקודות ו-10 ריבאונדים עם אחוזים מצוינים (48% מהשדה, 39% מחוץ לקשת ו-80% מהקו), לצד 2.3 אסיסטים ו־1.3 חסימות בליגת הפיתוח.

הנטס חוזרים לפרקט כבר בלילה שבין שלישי לרביעי מול בוסטון בברקליס סנטר, לפני מפגש נוסף עם הסלטיקס ביום שישי, הפעם בחוץ.