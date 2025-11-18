אכזבה במכבי ת"א: המשחק הזה כבר היה שלנו

אכזבה במכבי תל אביב לאחר ההפסד אמש (שני) 85:80 להפועל תל אביב בדרבי הראשון של ליגת העל העונה. במועדון סיפרו לאחר המשחק כי כולם עם פנים נפולות לאחר ההפסד ליריבה העירונית במשחק שפשוט היה בשליטה של עודד קטש וחניכיו במשך שלבים נרחבים שלו רק שאז בסוף, שוב בסוף, קאמבק של היריבה ומשחק שמסתיים במפח נפש, רק שהפעם היה זה הדרבי התל אביב בזירה המקומית, הפסד שבסופו של דבר משכיח הופעות נהדרות של רומן סורקין ותמיר בלאט כי בסופו של דבר השורה התחתונה היא הפסד ראשון בליגה אם כי בקבוצה לוקחים מספר דברים מהמשחק.

"אפשר לדבר על הרבה דברים במשחק הזה, אבל בסוף היינו צריכים לנצח אותו יכולנו לסגור אותם מבחוץ יותר טוב", אמרו במועדון, הרי חניכיו של עודד קטש כבר הובילו ביתרון דו ספרתי, יתרה מכך למרות שבתחילת הרבע הראשון הפועל תל אביב עלתה ליתרון, לא לקח זמן רב עד שהצהובים נכנסו לעניינים בשני צידי המגרש, מכבי תל אביב ניצלה את שיכלה ולקחה את שנתנו לה והדבר היה שווה יתרון במחצית, גם כאשר קבוצתו של דימיטריס איטודיס חזרה בפתיחת הרבע השני, מכבי ושוב בראשותם של תמיר בלאט ורומן סורקין הגדילה את היתרון, הפעם לדו ספרתי כשגם ג'ף דאוטין ג’וניור נראה טוב יותר.

הפועל סיימה את המשחק עם שלוש שלשות וסל אחד לשתיים, שתי שלשות של אנטוניו בלייקני ואסיסט לג'ונתן מוטלי ושלשה של אלייז'ה בראיינט, לא באותו הסדר: "זה היה משחק שלנו והם לקחו אותו". האכזבה של אנשי הקבוצה והמועדון הייתה ברורה הרי אף אחד במכבי לא אוהב להפסיד, לא אחת אמרו כי הם לא רוצים להישאר עם המחמאות ושוב, מדובר היה בדרבי. "החשיבות הייתה לנו ברורה. שיחקנו טוב כל המשחק ושמטנו יתרון שלא היינו צריכים לשמוט אותו".

"צריכים ללמוד מזה, ההגנה כבר עבדה יותר טוב, רוב המשחק שמרנו טוב ולא נתנו זריקות קלות", אכן ההגנה נראתה יותר טוב ולהוציא את 11 הנקודות בדקות האחרונות שדי הרסו את הנקודה של אנשי הקבוצה בנוגע לצד ההגנתי, בכל זאת היה מגן על בלייקני ועל בראיינט, אך הטיפול ההגנתי היה שונה ואת המשחק חניכיו של קטש היו צריכים להרוג מוקדם יותר. "יש הרבה דברים טובים שעשינו. מאוכזבים מאיך שהמשחק התפתח זה היה משחק שלנו. גנבו לנו עוד משחק", הוסיפו בקבוצה שם יודעים כי צריכים לשחק 40 דקות ולא 38. הצהובים מישירים מבט כבר לעבר יום שישי הקרוב למשחק מול וירטוס בולוניה בפלאדוצה.