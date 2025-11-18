טירוף בהפועל ת"א: זה מעבר לעוד ניצחון בדרבי

בכל פעם שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב נפגשות זה גדול, והפעם אלו שחגגו הם האדומים. חניכיו של דימיטריס איטודיס חגגו עם 80:85 אתמול (שני) בתום משחק ענק אותו אירחו בהיכל מנורה מבטחים, ובכך הם שמרו על מאזן מושלם בקרב המושלמות בליגה, והכותרת פשוטה: הפועל תל אביב ראשונה ביורוליג, וראשונה בליגת ווינר סל.

מעל הכל, מחזיקת היורוקאפ ניצחה השנה את אחת הגדולות. אחרי הפסדים כואבים מאוד להפועל ירושלים בגמר גביע ווינר ולאותה מכבי תל אביב בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, השחקנים באדום הצליחו להוריד קוף מהגב ולרשום ניצחון גדול, שללא ספק מנטלית יתרום רבות בהמשך העונה נגד אותן גדולות בשלבים המאוחרים בליגה ובגביע.

התחושות במועדון היו נפלאות: “אי אפשר להסביר כמה זה היה חשוב, פי כמה הפעם. אפשר לומר תמיד על דרבי שזה הכי חשוב שיש, אבל לכולם במועדון היה ברור שזה מעבר אחרי ההפסדים לירושלים ומכבי העונה. כל ניצחון שמחים, אבל פה חדר ההלבשה היה אחד השמחים שהוא היה העונה, ואף בשנים האחרונות. נחגוג את זה יום ונעבור להתרכז במילאנו”.

ואכן, באמת המועדון יחגוג את זה יממה, כאשר איטודיס נתן יום חופש לשחקנים, דבר שלא קרה תקופה ארוכה בהפועל תל אביב. הקבוצה אפילו תישאר בישראל עד רביעי, על אף העובדה שהדירות ובסיס הקבוצה בסופיה, וביום רביעי האדומים ימריאו לאיטליה לקראת מילאנו בחמישי, כאשר לאחר מכן יש נתניה בחוץ בליגה, ריאל מדריד בבולגריה ואז פגרה קטנה.

גם דימיטריס איטודיס שמח מהניצחון: "זה ניצחון טוב. ברכות לאוהדים שהאמינו בנו. שיחקנו טוב מאוד בהגנה. במחצית הראשונה אפשרנו להם לקלוע 49 נקודות, דיברנו הרבה במחצית שאי אפשר לתת להם לקלוע עם כל הכבוד למכבי, או לקחת ריבאונד, או ללכת לקו העונשין. הם היו יותר אגרסיביים. שינינו את זה. אפשרנו להם 31 נקודות במחצית השנייה. מכבי קבוצה מוכשרת ומאומנת”.

איטודיס: "עשינו סוויץ’ במחצית"

עוד אמר: “גם כששיחקנו סמול בול נתנו מאמץ גדול. לפעמים כשאתה עם הגב לקיר, אתה הופך לאגרסיבי, זה מה שקרה היום. 31 נקודות במחצית השנייה, זה אומר הרבה. יש לנו הרבה ניסיון, זה היה מרגש לראות את השחקנים חוגגים עם האוהדים. אנחנו מקבלים הרבה מההגנה שלנו, כשאתה עושה עצירות אתה מקבל יותר דברים בהתקפה. שינינו זווית בהתקפה, יש לנו שחקנים מוכשרים שיכולים לעשות הרבה דברים באחד על אחד”.

על מה השתנה ברבע האחרון: “היה לנו ריווח יותר טוב, ויתרנו על הזריקה הטובה, בשביל הזריקה הכי טובה. זה דרבי, אבל המחשב שלי מלא בדברים לקראת מילאנו. מה שאנחנו מראים עד עכשיו העונה, זה דבר מבטיח. צריך לעבור קשיים, מכשולים, להרים את הראש אחרי שתיפול אחרי שבע פעמים, בפעם השמינית תצליח. חסרים לנו שחקנים. לירושלים יש עוד זר כישראלי. אנחנו מקבלים את הביקורת ומצליחים לבצע על המגרש, המשחק הזה יכל ללכת למקומות אחרים. אבל אנחנו עובדים במהלך המשחק. אין לנו קוסמים. השחקנים הבינו מה נותנים להם על המגרש”.

על הביטחון שהוא נותן לשחקנים: “אני נותן ביטחון לכולם. מה שחשוב זה כמה טובה הזריקה. אם יש לאלייז'ה זריקה טובה, הוא יזרוק אותה. אנחנו עובדים קשה, נלחמים בקשיים, מסתכלים על המטרה והכל נראה מבטיח. לגבי האוהדים, אני יודע חלק מהדברים, אני לא יודע הכל. כשאתה אוהד, אתה אוהב את הקבוצה שלך. אין לנו זמן לבזבז, כי הקבוצה מופיעה בשבילם”.

אנטוניו בלייקני בטירוף (רועי כפיר)

המאמן שפך אור על מצבם של ים מדר, ברונו קבוקלו ותומר גינת הפצועים: “מדר עשה בדיקה חיובית אתמול, הוא יתחיל לעשות דברים. ברונו יתחיל גם לעשות דברים. תומר וים אולי יחזרו לפני ריאל. לגבי הרישום של הזרים בליגה, יש לנו עוד שחקן אחד, בוא נשאיר את ההחלטה מתי לרשום את הזר האחרון ומי כהפתעה".