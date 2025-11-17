קטש: הפועל ת"א לא סתם מובילה את היורוליג

במכבי תל אביב יכולים לצאת מאוכזבים מהדרבי שנערך הערב (שני) בהיכל מנורה מבטחים, לאחר שהובילו בחלקים גדולים מהמשחק, אך הפסידו לבסוף 85:80 ליריבתם העירונית הפועל תל אביב. במועדון יקוו שמדובר במעידה חד פעמית, וינסו ליצור רצף ניצחונות באירופה, כשיפגשו ביום שישי את וירטוס בולוניה במסגרת היורוליג.

מאמן הצהובים, עודד קטש, התראיין בסיום ההתמודדות: "שיחקנו הרבה דקות טובות, והכל הלך לפי תוכנית המשחק שלנו. היה לנו יתרון משמעותי, עם הרבה ריצות טובות, אבל הם ידעו לחזור. זה היה משחק ברמה גבוהה, יש הרבה דברים טובים לקחת ממנו, בסוף הם עשו סלים גדולים, ולמרות שניסינו לשנות מצ’אפים וכל מיני דברים, גם החטאנו ליי-אפים קלים ולא השגנו שליטה. זה מאכזב אבל יש הרבה דברים טובים”.

על אנטוניו בלייקני אמר: “ניסינו בכל פעם לשים את השומר הכי טוב שלנו עליו, אבל זה לא רק הוא, זה התחיל משלשה של מוטלי. דברים קטנים הכריעו את המשחק הזה”. כשנשאל מה גרם להפסד, אמר: “זה מתבטא באחוזים יותר טובים שלהם לשלוש. וגם הרבה בזכות בראיינט, בלייקני ומוטלי. צריך ללמוד מזה ולראות מה אנחנו צריכים לשפר. בלייקני עשה סלים ברמה הכי גבוהה וזה נפל שם”.

אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)

“היו הרבה שחקנים שעשו דברים טובים, כקבוצה היו הרבה דקות שעשינו דברים נכון. שיחקנו מול קבוצה מאוד איכותית, לא סתם הם מובילים את היורוליג. זה קצת מאכזב כי היינו שם והובלנו לקראת הסוף, אבל בסוף זה הוכרע בסלים גדולים”.