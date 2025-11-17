יום שני, 17.11.2025 שעה 23:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11457-4986הפועל העמק
10435-4915מכבי ת"א
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ

הדרבי נצבע באדום: צפו בניצחון של הפועל ת"א

אחרי ההפסד ביורוליג, הפעם איטודיס גבר על קטש. האווירה ביציעים, האקשן על הפרקט, הדרמה והמהפך בסיום: הניצחון של האדומים מבעד לעדשת צלמי ONE

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
היכל מנורה מואר באדום (רועי כפיר)היכל מנורה מואר באדום (רועי כפיר)
מגנומטרים בכניסה (רועי כפיר)מגנומטרים בכניסה (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
גג'ף דאוטין ג'וניור (רועי כפיר)
אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)
מרסיו סנטוס (רועי כפיר)מרסיו סנטוס (רועי כפיר)
יפתח זיו (רועי כפיר)יפתח זיו (רועי כפיר)
דן אוטורו מטביע בחימום (רועי כפיר)דן אוטורו מטביע בחימום (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אריאל בית הלחמי (רועי כפיר)אריאל בית הלחמי (רועי כפיר)
עודד קטש ודימיטריס איטודיס (רדאד געודד קטש ודימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)
שמעון מזרחי (רדאד גשמעון מזרחי (רדאד ג'בארה)
עופר ינאי (רדאד געופר ינאי (רדאד ג'בארה)
הגהג'אמפ בול (רדאד ג'בארה)
בר טימור קולע (רועי כפיר)בר טימור קולע (רועי כפיר)
דן אוטורו על רומן סורקין (רועי כפיר)דן אוטורו על רומן סורקין (רועי כפיר)
בר טימור מול תמיר בלאט (רועי כפיר)בר טימור מול תמיר בלאט (רועי כפיר)
אנטוניו בלייקני מול אושיי בריסט (רדאד גאנטוניו בלייקני מול אושיי בריסט (רדאד ג'בארה)
אנטוניו בלייקני מול אושיי בריסט (רדאד גאנטוניו בלייקני מול אושיי בריסט (רדאד ג'בארה)
טיילר אניס מול גטיילר אניס מול ג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)
טיילר אניס (רועי כפיר)טיילר אניס (רועי כפיר)
טיילר אניס מנסה לעצור את מרסיו סנטוס (רדאד גטיילר אניס מנסה לעצור את מרסיו סנטוס (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט מול יפתח זיו (רועי כפיר)תמיר בלאט מול יפתח זיו (רועי כפיר)
טיילר אניס מכדרר (רועי כפיר)טיילר אניס מכדרר (רועי כפיר)
גג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)
אנטוניו בלייקני מול גאנטוניו בלייקני מול ג'ימי קלארק (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה בראיינט (רועי כפיר)
יפתח זיו בפעולה (רועי כפיר)יפתח זיו בפעולה (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה בראיינט בין שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה בראיינט מול תמיר בלאט (רועי כפיר)
תמיר בלאט צולף שלשה (רועי כפיר)תמיר בלאט צולף שלשה (רועי כפיר)
אנטוניו בלייקני בורח לגאנטוניו בלייקני בורח לג'ימי קלארק וג'ון דיברתולומאו (רדאד ג'בארה)
גג'ון דיברתולומאו זורק (רדאד ג'בארה)
אושיי בריסט ואנטוניו בלייקני (רדאד גאושיי בריסט ואנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד גשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
