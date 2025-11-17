ברצלונה הודיעה: חוזרים לקאמפ נואו בשבת

זה קורה וזה קרוב מתמיד. אחרי תקופה ארוכה, ברצלונה הודיעה היום (שני) על חזרה לאצטדיון הקאמפ נואו, כשתארח כבר ביום שבת, ה-25.11, את אתלטיק בילבאו למשחק הראשון במגרש המשופץ שיחל בשעה 17:15.

באופן סמלי, ההודעה על חזרתה של הקבוצה למגרשה הביתי קרתה אחרי ביקורו של אגדת המועדון, ליאו מסי, באצטדיון, כשהגיע בהפתעה על מנת להתרשם מהשיפוצים שקרו יחד עם חברו לאינטר מיאמי ולנבחרת ארגנטינה, רודריגו דה פול.

השיבה הביתה תתרחש אחרי יותר משתי עונות במונז’ואיק, כשהבלאוגרנה הכריזו על העזיבה למטרת שיפוצים במאי 2023, והעבירו את העונות אחריה, עד למחזור הקרוב, ב”הר היהודים”.