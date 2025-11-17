פדראו שוב מתאמן בצד, מלמד צפוי לשוב לרוטציה

מכבי חיפה ממשיכה באימוניה בסגל חסר מאוד ועם לא פחות מחמישה שחקני נוער, דניאל דרזי, אלעד אמיר, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר ואיילון ברוך, כאשר מבין הזרים ניתן למצוא את פדראו, פיטר אגבה וג'ורג'ה יובאנוביץ'. פדראו שהתאושש מפציעה במינסקוס כבר חזר להתאמן בצורה מלאה עוד לפני הפגרה, אך ביומיים האחרונים הוא התלונן על כאבים ומתאמן בצד.

הבלם היה מתוכנן לפתוח בהרכב במשחק מול הפועל עכו ביום חמישי, אבל נראה שבשל הרצון שלא לסכנו פדראו לא ישותף. אגב, המשחק מול עכו תוכנן בעיקר עבור פדראו על מנת להכניס אותו לכושר משחק אחרי שלא שיחק תקופה ארוכה. למעשה, לברק בכר יהיו שני בלמים, שון גולדברג ואלעד אמיר, עד שיחזרו לאימונים מלאים עבדולאי סק וליסב עיסאת.

מבין הישראלים ממשיכים להתאמן שני החלוצים גיא מלמד ועומר דהן, שצפוי לעזוב בינואר. מלמד ששמו עלה כאפשרות חיזוק להפועל באר שבע, צפוי עד ינואר לקבל הזדמנויות נוספות כבר מול הפועל פתח תקווה, אחרי שבמחזור האחרון חזר ליציע. חזרתו של מלמד לרוטציה נובעת בין היתר בגלל החולשה של יובאנוביץ' שעל פי אנשי הקבוצה לא נראה תוסס באימונים ורחוק מלהיות שחקן שנראה שהוא שמח בחלקו.

ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

נראה שהמאמן ברק בכר מתכוון לתת הזדמנות שווה עד ינואר לכל אחד מהשחקנים שהוא חושב שהם יכולים לעזור לקבוצה: "ישחקו רק אלה שיתאבדו על המגרש להצלחת הקבוצה", אמרו במכבי חיפה. אגב, שניים משחקני הנוער, דניאל דרזי ואלעד אמיר, נמצאים במשא ומתן עם המועדון בנוגע להארכת חוזיהם בשנתיים נוספות.

כרגע לפחות אין שום תזוזה בגזרת הארכת החוזים של סוף פודגוראנו, עבדולאי סק ושון גולדברג, שמסיימים חוזה בקיץ וכבר בינואר הקרוב רשאים לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפצו לקראת העונה הבאה. סוכנו של החלוץ, עומר דהן, שחר גרינברג, פנה למכבי חיפה וביקש לשחרר את השחקן בינואר הקרוב.