יום שני, 17.11.2025 שעה 21:00
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
7346-3904ריטאס וילנה1
6300-3084לגיה ורשה2
6330-3084פרומיתאס3
5362-3324היידלברג4
 בית 2 
8329-3514שאלון1
7310-3434אלבה ברלין2
5344-3414נימבורק3
4351-2994סבאח באקו4
 בית 3 
8273-3454חובנטוד בדאלונה1
6341-3444הפועל חולון2
6358-3434שולה3
4341-2814בורסאספור4
 בית 4 
8293-3504טנריפה1
6337-3454טראפני שארק2
6333-3114טופאש בורסה3
4376-3334בני הרצליה4
 בית 5 
8329-3734גלאטסראיי1
6319-3054וירצבורג2
5350-3444טרייסטה3
5355-3314איגוקאה4
 בית 6 
8263-3264א.א.ק. אתונה1
6294-3094סולנוקי אולאי2
6299-2884לוויצה פטריוטי3
4333-2664ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
8278-3714מלאגה1
6324-3054קרדיצה2
6356-3284מרסין3
4383-3374אוסטנד4
 בית 8 
8274-3414גראן קנאריה1
6317-3094סובוטיקה ספרטק2
5309-3204לה מאן3
5367-2974בנפיקה ליסבון4

הפועל חולון וחובנטוד בדאלונה ישחקו ללא קהל

לאחר פגישה בין המועדונים ומשרד הפנים הספרדי, המשחק בליגת האלופות של פיב"א שישוחק ביום רביעי, ייערך ללא קהל, זאת לנוכח הפגנות פרו פלסטיניות

|
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

ביום רביעי, הפועל חולון תצא לספרד על מנת לשחק מול חובנטוד בעיר בדאלונה במסגרת ליגת האלופות של פיב”א, אך המשחק ישוחק ללא קהל, זאת לאחר החלטה משותפת של ראשי הקבוצות עם גורמי ביטחון ספרדים.

ככל שחלף הזמן והמשחק התקרב, בספרד חששו יותר ויותר מלקיים את המשחק, זאת לנוכח ההפגנות האלימות שקורות בעיר, אשר איימו על ביטחונם של דני פרנקו וחניכיו ואף אוהדי הקבוצה.

כידוע, בקטלוניה בפרט ובספרד בכלל, יש לא מעט הפגנות פרו פלסטיניות אשר מטרתן להפר את ביטחונם האישי של ישראלים אשר מבקרים במדינה וגם של שחקני ואוהדי קבוצות אשר מגיעים למשחקים במדינה.

דני פרנקו וחניכיו יגיעו לבדאלונה ברביעי על מנת לשחק מול הקבוצה המקומית במאבק צמרת בית 3, בו תנסה הקבוצה הישראלית לצמצם את הפער מהמקום הראשון. פרנקו וחניכיו הפסידו במחזור הקודם 94:92 לשולה הצרפתית וינסו להתאושש מההפסד הכואב מול הקטלונים.

