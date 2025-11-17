רשמית: אילן עמר מונה למאמן מ.ס צפת בכדורסל

מ.ס צפת מהליגה הלאומית ביצעה חילוף על הקווים, לאחר שהפסידה בחמישה מששת משחקי הליגה שלה שהתקיימו עד כה. מיקי גורקה פוטר ובמקומו מינתה צפת את אילן עמר.

אילן עמר בן ה-52, שימש בעונה שעברה כעוזרם של אלעד חסין ואז של רועי פרל בהפועל חיפה, שירדה בסוף העונה מליגת העל ללאומית ולאחר סיום תפקידו של האחרון, התמנה בעצמו, באמצע חודש מרץ אשתקד, למאמן הראשי של האדומים מהכרמל.

אילן עמר (ראובן שוורץ)

הם היו כבר במצב אנוש בתחתית ליגת העל, עם נצחון ליגה אחד בלבד. עמר הצליח לייצב את הקבוצה, שהחלה להיראות טוב בהרבה ולצבור עוד שני ניצחונות, שכמובן לא הספיקו להשארות. גורמים בהפועל חיפה אמרו ל-ONE בעונה שעברה, שאם עמר היה מאמן מתחילת הדרך, הדברים היו נראים אחרת.