יום שני, 17.11.2025 שעה 23:31
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
10398-4965מכבי אשדוד
10516-5246הפועל מגדל העמק
9484-5226עירוני נהריה
9390-4255הפועל אילת
9426-4545אליצור אשקלון
9520-5486אליצור יבנה
8421-4105מ.כ. עוטף דרום
7323-3644מכבי רחובות
7315-3345א.ס. רמה"ש
7322-3155הפועל חיפה
7416-3995מכבי פ"ת
6451-4025אליצור שומרון
6463-4075מכבי קריית גת
5439-4035מכבי חיפה
5471-3845מ.ס צפת
3276-2443מכבי מעלה אדומים

רשמית: אילן עמר מונה למאמן מ.ס צפת בכדורסל

הקבוצה הצפונית מהליגה הלאומית, ביצעה שינוי על הקווים כשהחתימה את מי שאימן את הפועל חיפה בעונה שעברה. בן ה-52, הגיע במקומו של מיקי גורקה שפוטר

|
אילן עמר (אולגה יאצ׳נב)
אילן עמר (אולגה יאצ׳נב)

מ.ס צפת מהליגה הלאומית ביצעה חילוף על הקווים, לאחר שהפסידה בחמישה מששת משחקי הליגה שלה שהתקיימו עד כה. מיקי גורקה פוטר ובמקומו מינתה צפת את אילן עמר. 

אילן עמר בן ה-52, שימש בעונה שעברה כעוזרם של אלעד חסין ואז של רועי פרל בהפועל חיפה, שירדה בסוף העונה מליגת העל ללאומית ולאחר סיום תפקידו של האחרון, התמנה בעצמו, באמצע חודש מרץ אשתקד, למאמן הראשי של האדומים מהכרמל. 

אילן עמר (ראובן שוורץ)אילן עמר (ראובן שוורץ)

הם היו כבר במצב אנוש בתחתית ליגת העל, עם נצחון ליגה אחד בלבד. עמר הצליח לייצב את הקבוצה, שהחלה להיראות טוב בהרבה ולצבור עוד שני ניצחונות, שכמובן לא הספיקו להשארות. גורמים בהפועל חיפה אמרו ל-ONE בעונה שעברה, שאם עמר היה מאמן מתחילת הדרך, הדברים היו נראים אחרת.

