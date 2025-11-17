יום שני, 17.11.2025 שעה 20:58
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

"אפשרנו לישראל לעשות טבח בעם הפלסטיני"

מאמנה של מנצ'סטר סיטי פפ גווארדיולה בהתבטאות מקוממת נגד ישראל: "העולם הפקיר את הפלסטינים, השאיר אותם לבד, הנזק כבר נעשה והוא בלתי הפיך"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מאמן מנצ׳סטר סיטי, פפ גווארדיולה, התבטא פעם נוספת באופן חריף נגד ישראל בריאיון לרשת התקשורת הקטלונית RAC1. זוהי אינה הפעם הראשונה שבה גווארדיולה מביע עמדות קשות נגד ישראל, והפעם הוא אף החריף את טון הביקורת.

גווארדיולה אמר: "העולם השאיר את פלסטין לבד. לא עשינו שום דבר. הם אינם אשמים בכך שנולדו שם. כולנו אפשרנו להם, לישראל, להרוס עם שלם. הנזק כבר נעשה והוא בלתי הפיך".

המאמן הוסיף דברי ביקורת על המנהיגות העולמית: "אני לא יכול לדמיין שיש אדם בעולם שיכול להגן על הטבח בעזה. הילדים שלנו היו יכולים להיות שם ולהירצח רק בגלל שהם נולדו שם. יש לי מעט מאוד אמונה במנהיגים. הם יעשו כל מה שצריך כדי להישאר בשלטון".

בנוסף לציטוטים הפוליטיים החריפים, גווארדיולה התייחס גם למשמעות של משחק הידידות המתוכנן בין קטלוניה לפלסטין, והציג את חשיבותו בעיניו: "זה הרבה מעבר לסמלי. כיום הכל ידוע, ועם המשחק הזה הפלסטינים יראו שיש חלק בעולם שחושב עליהם".

הוא הרחיב על כך שהמשחק נושא מסר רחב יותר: "הסמליות עוזרת להעלות מודעות, אבל מאחוריה חייב להיות משהו שמניע. תמיד יש סיבה להפגין, ובמקרה הזה זו משחק כדורגל. זה סמלי, אבל עדיף שהפלסטינים יוכלו לחשוב שלרגע אנחנו שם, והאצטדיון מביא שמחה".

