יום רביעי, 19.11.2025 שעה 17:59
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

שדרוג אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן יוצא לדרך

לקראת המכביה לנוער ב-2026: אצטדיון האתלטיקה ישודרג, כולל שיפוץ יסודי של היציעים, איטום מבני הבטון, התקנת כיסאות חדשים וקירוי גג היציע המרכזי

|
אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן (בסט אדריכלים ומתכנני ערים)
אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן (בסט אדריכלים ומתכנני ערים)

חברת יפה נוף ועיריית חיפה החלו בפרויקט שיפוץ ושדרוג מקיף של אצטדיון האתלטיקה בשכונת נווה שאנן בחיפה, זאת במסגרת היערכות העיר לקראת אירועי המכביה לנוער, כחלק מאירועי המכביה, שיתקיימו בחודשים יוני ויולי 2026.

העבודות כוללות שיפוץ יסודי של היציעים, איטום מבני הבטון, התקנת כיסאות חדשים וקירוי גג היציע המרכזי, במטרה לשפר את חוויית הצפייה והנוחות עבור הספורטאים והקהל. בנוסף, יפה נוף מבצעת עבודות פיתוח נוף ודרכי גישה מונגשות, לטובת יצירת סביבת ספורט נעימה, ירוקה ונגישה לכלל המשתמשים.

ראש עיריית חיפה יונה יהב אמר: "שיפוץ אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן הוא צעד חשוב בחיזוק תשתיות הספורט של חיפה, ובעיקר בהשקעה בדור הבא של הספורטאים שלנו. אצטדיון מתקדם אינו רק מקום להתחרות בו, הוא סביבה שמעצבת אופי, מטמיעה משמעת וערכים, ומשמשת בית לצעירים שמבקשים לפרוץ קדימה. במסגרת ההיערכות למכביה לנוער 2026, אנחנו מחזקים לא רק את המתקן עצמו באופן שיהפוך להיות מקום שנעים להגיע אליו, אלא גם את המחויבות שלנו למצוינות עירונית, לקהילה חזקה ולחינוך דרך ספורט. חיפה תהיה מוכנה לאירועים ובעיקר תהיה גאה במתקן שיארח משחקים, ובאירוח בו של ספורטאים צעירים יהודים מכל העולם".

אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן מבחוץ (בסט אדריכלים ומתכנני ערים)אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן מבחוץ (בסט אדריכלים ומתכנני ערים)
אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן (בסט אדריכלים ומתכנני ערים)אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן (בסט אדריכלים ומתכנני ערים)

יו״ר יפה נוף ד"ר אסף גסטפרוינד: "אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן הוא נכס ספורטיבי חשוב למטרופולין חיפה. אנו גאים להוביל את פרויקט השדרוג לקראת המכביה, ולספק לתושבים ולספורטאים תשתית ראויה ובסטנדרט בינלאומי״. פרויקט השיפוץ צפוי להסתיים במהלך שנת 2026, לקראת פתיחת אירועי המכביה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */