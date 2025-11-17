יום שלישי, 18.11.2025 שעה 12:52
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
3 13-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

גרמניה במונדיאל אחרי 0:6 מוחץ על סלובקיה

המנשאפט חגגו וזכו בקלות רבה בכרטיס הישיר לטורניר היוקרתי, צמד ובישול לסאנה. גם הולנד הבטיחה את מקומה בגביע העולם עם 0:4 פשוט נהדר מול ליטא

שחקני גרמניה מאושרים (IMAGO)
שחקני גרמניה מאושרים (IMAGO)

מחזור הסיום במוקדמות המונדיאל באירופה המשיך אמש (שני), כשקיבלנו מבול שערים, תצוגות נהדרות וגם שתי עולות חדשות. גרמניה הבטיחה את מקומה רשמית בגביע העולם עם ניצחון 0:6 מוחץ נגד סלובקיה, הולנד גם תטוס לארה”ב בקיץ אחרי 0:4 מול ליטא. פולין תשחק בפלייאוף אחרי שהצליחה לגבור 2:3 על מלטה.

גרמניה – סלובקיה 0:6

החבורה של יוליאן נגלסמן פשוט לא ראתה שום דבר בעיניים מלבד הכרטיס לגביע העולם, וגם השיגה אותו, כנראה כבר אחרי מחצית אחת. ניק וולטמאדה, סרג’ גנאברי, ולירוי סאנה (צמד) כבשו כבר אחרי פחות מ-45 דקות של כדורגל. החצי השני היה אמנם גארבג’ טיים, אך הגרמנים הראו כדורגל פשוט נפלא, כבשו שערים אדירים וגם רידל באקו ולאסאן אוודראוגו הצטרפו לחגיגה על כר הדשא.

דקה 18, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: קרן עלתה לרחבה וחזרה אחורה, הכדור עבר ימינה לג’ושוע קימיך, שהעלה אותו במדויק לשחקן הגבוה במגרש. כל מה שנשאר לניק וולטמאדה הוא רק לנגוח לרשת.

ניק וולטמאדה. מכונת שערים (IMAGO)ניק וולטמאדה. מכונת שערים (IMAGO)
שחקני גרמניה מברכים את וולטמאדה (IMAGO)שחקני גרמניה מברכים את וולטמאדה (IMAGO)

דקה 29, שער! גרמניה עלתה ל-0:2: איזה כדורגל של הגרמנים! חילופי מסירות של המארחת בקישור, עד שהכדור הגיע ללאון גורצקה, שהכניס אותו מבעד להגנה ומצא את סרג’ גנאברי. האחרון סיים בקלילות לפינה הקרובה.

סרגסרג' גנאברי כובש (IMAGO)
סרגסרג' גנאברי חוגג (IMAGO)

דקה 36, שער! גרמניה עלתה ל-0:3: חגיגה אדירה. פלוריאן ווירץ שלח כדור ארוך ענק ללירוי סאנה, שהשתלט, הרים את הראש וסיים בקלילות את המהלך פנימה.

לירוי סאנה כובש (IMAGO)לירוי סאנה כובש (IMAGO)
גג'ושוע קימיך בא לברך את לירוי סאנה (IMAGO)

דקה 41, שער! גרמניה עלתה ל-0:4: מה יהיה? שחזור של השער הקודם. ווירץ חטף, פרץ באגף השמאלי והכניס עוד כדור לסאנה, שדחק אותו פנימה לרשת הגבוהה. 

לירוי סאנה שם את השני (IMAGO)לירוי סאנה שם את השני (IMAGO)
שחקני גרמניה בדרך למונדיאל (IMAGO)שחקני גרמניה בדרך למונדיאל (IMAGO)

דקה 67, שער! גרמניה עלתה ל-0:5: עוד מהלך טיקי-טאקה אדיר של הגרמנים, הפעם הסתיים ברגלו של רידל באקו, שסיים לפינה הקרובה מזווית לא קלה.

שחקני גרמניה בטירוף (IMAGO)שחקני גרמניה בטירוף (IMAGO)

דקה 79, שער! גרמניה עלתה ל-0:6: איזה כדורגל אדיר של הגרמנים, כל גול בצבע. עוד חילופי מסירות, עקב של סאנה לאסאן אוודראוגו בסיום, האחרון שלח פס לפינה הרחוקה ולרשת. 

לאסאן אוודראוגו מאושר (IMAGO)לאסאן אוודראוגו מאושר (IMAGO)
יוליאן נגלסמן חוגג (IMAGO)יוליאן נגלסמן חוגג (IMAGO)

הולנד – ליטא 0:4

האורנג’ הגיעו כבר עם הכרטיס די בכיס, אחרי שהיה להם הפרש שערים עדיף בהרבה על פולין מהמקום השני, אך זה ממש לא הפריע להם לחגוג עם כדורגל נפלא. כבר בדקה ה-16 טיג’אני ריינדרס שם את הראשון, קודי גאקפו, צ’אבי סימונס ודונייל מאלן הצטרפו ללוח הכובשים במחצית השנייה וההולנדים הזמינו כרטיסי טיסה לארצות הברית.

דקה 16, שער! הולנד עלתה ל-0:1: שחקן ליטאי ניסה למסור, פרנקי דה יונג קרא את המהלך ובנגיעה שלח לעומק את טיג’אני ריינדרס, שנשאר מול השוער וסיים מקרוב לחיבורים הרחוקים. 

טיגטיג'אני ריינדרס כובש (IMAGO)
טיגטיג'אני ריינדרס רץ לחגוג (IMAGO)
שחקני הולנד מאושרים (IMAGO)שחקני הולנד מאושרים (IMAGO)

דקה 58, שער! הולנד עלתה ל-0:2: האורנג’ קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים, ממפיס דפאיי השאיר את הבעיטה לקודי גאקפו. האחרון ניגש לנקודה וכבש בקלות.

קודי גאקפו כובש (IMAGO)קודי גאקפו כובש (IMAGO)
שחקני הולנד חוגגים עם גאקפו (IMAGO)שחקני הולנד חוגגים עם גאקפו (IMAGO)

דקה 60, שער! הולנד עלתה ל-0:3: בליץ של המארחת. גאקפו הפעם לבש את חולצת המבשל, כשמצא בתוך הרחבה את צ’אבי סימונס, שזרק שני שחקני הגנה ושלח את הכדור לחיבורים. 

צצ'אבי סימונס כובש (IMAGO)
צצ'אבי סימונס מאושר (IMAGO)

דקה 62, שער! הולנד עלתה ל-0:4: אמרנו בליץ? פריצה מדהימה של דונייל מאלן על חצי מגרש, ששעט קדימה, השאיר שחקן הגנה מאחור והפציץ ברגל שמאל מקרוב.

דונייל מאלן חוגג (IMAGO)דונייל מאלן חוגג (IMAGO)
שחקני הולנד מאושרים (IMAGO)שחקני הולנד מאושרים (IMAGO)

מלטה – פולין 3:2

הפולנים ידעו שאין להם יותר מדי מה לעשות, שכן באו עם הפרש שערים נחות בהרבה מהולנד והם ישחקו בפלייאוף. האמנם, המארחת התקשתה, כשעל אף שערים של רוברט לבנדובסקי ופאבק וושולוק, ספגו פעמיים ונזקקו לחילוץ מאוחר של פיוטר ז’לינסקי, שכבש את שער הניצחון.

דקה 32, שער! פולין עלתה ל-0:1: כדור חופשי עלה רחוק מהרחבה, מצא את ראשו של מי אם לא רוברט לבנדובסקי, שעשה מה שהוא עושה אחד הטובים בעולם, ושם את הכדור ברשת.

שחקני פולין חוגגים (IMAGO)שחקני פולין חוגגים (IMAGO)

דקה 36, שער! מלטה השוותה ל-1:1: בלבלה בהגנה גרמה לכך שכדור יגיע לאירווין קרדונה, שבשער חצי חשוף שם את הכדור ברשת. 

שחקני מלטה חוגגים (IMAGO)שחקני מלטה חוגגים (IMAGO)

דקה 59, שער! פולין עלתה ל-1:2: כדור נשלח ללבנדובסקי, שניסה לבעוט אך נחסם על ידי שחקן הגנה. הריבאונד הגיע לפאבל וושולוק, שסיים מול שער חשוף.

דקה 68, שער! מלטה השוותה ל-2:2: המארחת קיבלה פנדל, מי שניגש לבעוט הוא טדי טומה, ששלח את הכדור פנימה.

דקה 85, שער! פולין עלתה ל-2:3: הכדור הגיע לפיוטר ז’לינסקי, שבעט מרחוק, הכדור נעזר בדיפלקשן משחקן הגנה אך מצא את דרכו לרשת.

שחקני פולין מאושרים (IMAGO)שחקני פולין מאושרים (IMAGO)

חי, תוצאות נוספות

מונטנגרו – קרואטיה 3:2

צ'כיה – גיברלטר 0:6

צפון אירלנד – לוקסמבורג 0:1

