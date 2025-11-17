"אסור שדבר כזה יקרה, בטח ב-2025 בליגת העל"

עירוני קריית אתא הייתה אמורה לארח אתמול (ראשון) את מכבי ראשון לציון במחזור השישי של ליגת ווינר סל, אך תקלה בשעונים באולם רמז, יצרה עיכוב של יותר משעה ובסופו של דבר הביאה לביטול המשחק. מנכ”ל מנהלת הליגה דייויד בסן, עלה לדבר על הנושא וגם על הארגון שהוא אחד מראשיו, בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

המשחק יתקיים מחר אבל לא בקריית אתא. איך אתה?

”מתרגש לקראת הדרבי התל אביבי, אבל מבואס מאתמול בערב”.

איך זה קרה? לדעתי לא פעם ראשונה שזה קורה שם.

”פעם ראשונה שבוטל משחק בגלל תקלה בשעון, אסור שיקרה בטח לא ב-2025 בליגת העל. זה עצוב וזה המקום קודם כל להתנצל בפני האוהדים, וזה יטופל”.

דייויד בסן (מנהלת הליגה)

איך מסדרים את העניין הזה?

”הציוד חירום נבדק בתחילת העונה ואמור להיות תקין, רק לפני עשרה ימים התרענו על תקלות חוזרות ונישנות בשעונים, כאלה שהביאו להפסקות משחקים עד שזה מתעדכן. כנראה שרק בכוח הכסף זה ייפתר”.

ראינו שראשון לציון רצתה ניצחון טכני ואתם כן רוצים לקיים את המשחק מחדש.

”ברגע שמשחק נדחה או מתבטל, זה עובר אוטומטית לוועדה ואז רק האיגוד יכול להורות על הפסד טכני או משחק חוזר. תוך 12 שעות כבר היה כתב אישום והחלטה על משחק חוזר, באפס זמן. ספורט צריך להיות מוכרע על הפרקט ולא על השולחן הירוק. לא היה איזה אירוע אלימות או עוול פיזי לאחד הצדדים, אנחנו לא רוצים שקבוצות ירדו ליגה כתוצאה מציוד תקול”.

באיזה עוד אולמות אתה חושש שזה יכול לקרות?

”בוא לא נפתח פה, יש כמה מועמדים, יש את זיסמן. האולם ישן והציוד לא ברמה גבוהה, ויש בעיות כל הזמן”.

אולם זיסמן, המועמד לתקלה הבאה? (רועי כפיר)

עיריית רמת גן לא יכולה להשקיע ולסדר את זה? כמה עולה השעון?

”סדר גודל של 80 אלף שקל”.

אתם צריכים לחייב את הקבוצות לעבוד בסטנדרטים עם ציוד לא ישן.

”אתה צודק, צריך להיות תקינות גם ברמת הסלים, זה לא תמיד כזה פשוט שהאולמות הם עירוניים ומשמשים לעוד 17 ענפי ספורט. מה גם שהציוד הוא מאוד משמעותי במשחק, בכדורגל להבדיל יש לך רק שני שערים”.

איזה עוד אולמות? תן לנו את הרשימה השחורה שמדאיגה אותך, שבגללה אתה לא ישן בלילה.

”יש זיסמן, יש את נס ציונה, יש את הרצליה שהתחילו לבנות שם עכשיו, לא חסר. המתקנים זה כאב אמיתי”.

קבעתם משחק חוזר מחר, אם אני זוכר נכון לקריית אתא יש עוד משחק בחמישי. הם ישחקו 48 שעות אחרי?

”מה לעשות? שידאגו לציוד תקין באולם. זה בסדר מבחינתנו, לא אידאלי ולא אופטימלי, אך חלק מהסיפור פה זה החסות עם הטוטו וכשהוא צריך לבטל משחק נגרמים לו נזקים כבדים והם מוטלים על הקבוצה. אם המשחק מתקיים תוך 72 שעות, אז הנזק הוא מינורי. ביטול משחק בווינר זה מאות אלפי שקלים. המטרה שלנו היא למנוע את הפגיעה הזו, אז קריית אתא תצטרך לשחק תוך 48 שעות אחרת זה מאות אלפי שקלים”.

אלדד בנטוב וחניכיו ישחקו פעמיים ב-48 שעות (רועי כפיר)

מה אתה יכול להגיד על הבעלים החדש של נס ציונה שחשפנו את השם שלו אתמול ב-ONE?

”הם אמורים להגיע לארץ בקרוב וניפגש. אני מכיר את הכניסה של המשקיע כבר כמה חודשים, אבל מי שמבין כדורסל ורואה שנס ציונה מחתימה שחקנים בתקציב גבוה, ידע שמשהו קורה ואנחנו מברכים על זה. אם יש עוד כמה מיליונרים בארה”ב יש לי עוד כמה קבוצות”.

כמה אתה לחוץ שהדרבי הערב יעבור בשלום?

”יש יתרון וחיסרון בזה שהאולטראס לא באים. היתרון שהאירועים עוברים בשקט יחסי, החיסרון זה שהאווירה וקניית הכרטיסים וסולד אאוט, זה לא קיים”.

רומן סורקין ואלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)

הם לא יכולים פתאום להפתיע, להגיע ולעשות מחאה?

”אני לא מכיר את תולדות הסכסוך, אבל אני לא חושב שהם שם. אני לא מפרשן אותם, אבל גם יש משטרה ומודיעין ואני לא חושב שזו סוג המחאה”.

מה יהיה במשחק?

”בתחושה שלי מכבי תנצח, אבל בוא נראה”.