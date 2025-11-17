"האולטראס? זה עצוב, חיסרון משמעותי בדרבי"

הדרבי התל אביבי הראשון לעונת 2025/26 בליגת ווינר סל ייערך הערב (שני, 20:50), כשהפועל תל אביב תפגוש כמארחת את מכבי תל אביב בהיכל מנורה במסגרת המחזור השישי. חבר הכנסת והשר לשעבר ואוהד האדומים, יזהר שי, ששכל ב-7.10 את בנו הלוחם ירון שי ז”ל שהיה גם כן אוהד הפועל, עלה לדבר על המאבק בין שני צידי העיר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה שלומך?

”מתכוננים”.

מתכונן כבר מעכשיו?

”בכל זאת לדרבי חוקים משלו, צריך להכין את הנפש בעיקר”.

מה אתה חושב על העניין שהצבא דימה את שחקני הפועל ת”א למטרות כיבוש?

”סיפור תמוה, אני מניח שזה חוש הומור רע של מישהו, בוא נדפדף הלאה”.

רומן סורקין ודן אוטורו (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את בר טימור עושה את הסוויץ’, ביורוליג איטודיס לא סופר אותו, היום הפועל צריכה אותו במיטבו.

”הוא שחקן נשמה עם אופי של מנהיג, לצערי ביורוליג הוא לא מקבל מספיק דקות ואני מקווה שהיום הוא יבוא לידי ביטוי. בר כבר הוכיח בעונה שעברה ובעונות קודמות שיש רגעים שהוא סוחף את הקבוצה איתו. אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית”.

מה אתה חושב על החרם של האולטראס והמחאה נגד ינאי?

”מאוד עצוב לי, הסיטואציה לא נכונה משני צידי המתרס, הייתי רוצה לראות מצב בו מגשרים על הפערים, אך זה נראה רחוק מלקרות. זו קבוצה גדולה מאוד של אוהדי הפועל שיכולה להיות משמעותית היום, בטח בדרבי”.

ניסית להתערב שם ולהביא לסולחה?

”אני אחד מאותם אנשים שניסו לעזור, לגשר על פערים, לצערי אני אישית לא הצלחתי ואני מקווה שתמצא הדרך הנכונה להחזיר את הקהל לקבוצה. זה קהל מאוד מסור, אני לא חושב שיש דוגמה בספורט הישראלי לקהל כל כך נאמן. מצד שני, יש קבוצה שהגיעה להישגים פנטסטיים עם בעלים שרוצה למשוך אותה קדימה”.

אוהדי הפועל תל אביב בהיכל מנורה מבטחים (רועי כפיר)

כמה זה חיסרון שאין את האולטראס בדרבי?

”חיסרון משמעותי, זה שחקן נוסף על המגרש והם גורם מאוד משמעותי בדחיפה של השחקנים. רואים את זה בניצחונות ובעיקר בהפסדים, אני לא יודע אם יש קבוצה נוספת בספורט הישראלי שנוכחות הקהל כל כך משמעותית עבורה כמו אוהדי הפועל ת”א. דרבי זה הדבר, חבל מאוד שקבוצה גדולה של אוהדים לא תהיה במגרש, החוסר שלהם יורגש ללא ספק”.