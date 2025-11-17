כהן: אחת המסקנות - לזמן מי שמשחקים בקבוצות

אחרי הניצחון 1:4 על מולדובה בסוף קמפיין מוקדמות המונדיאל, נבחרת ישראל כבר עם הפנים קדימה. רן בן שמעון ימשיך עם הצוות שלו, כולל העוזר גל כהן, גם לקמפיין ליגת האומות כהכנה למוקדמות יורו 2028, שם הציפייה תהיה כבר לעשות סוף להמתנה הארוכה בלי העפלה לטורניר גדול. גל כהן דיבר על הקמפיין והעתיד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

התאוששת אחרי הקמפיין הזה?

”התאוששתי זו מילה גדולה, קיבלנו הרבה תובנות וחומרים בשנה וחצי שאנחנו בנבחרת. יש לנו כמה חודשים לעבד את כל החומר ולראות איפה אנחנו צריכים להשתפר, ומה לשמר, והפנים למטרה האמיתית – ליגת האומות 2026 ומוקדמות היורו”.

מה התובנות שיש לך?

”גילינו מספר מנהיגים ושחקנים שהם שותפים אמיתיים לדרך שלנו, כאלה שמאמינים בכל הפרמטרים המקצועיים שלנו. יש לנו נבחרת שלא מתבטלת, שבאה לשחק כל משחק. עם זאת, ספגנו הרבה שערים ונצטרך למצוא איזון”.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

זה קמפיין מלבד 94 עם הכי הרבה ספיגות, 2.5 בממוצע למשחק. לא יכול להיות שנספוג כל כך הרבה שערים, גם אתמול מול מולדובה. אם הנבחרת רוצה להגיע להישג, אי אפשר לספוג גול כזה. הצוות כולכם הייתם בלמים, למה זה נראה ככה?

”לא שיחקנו לאורך הקמפיין תמיד עם אותם בלמים, צריך למצוא את האיזון גם של שחקני ההגנה כי אין היצע גדול. כן צריך לשמור על הכדורגל שרן מאוד מאמין בו וגם השחקנים מתחברים, וגם האנשים ברחוב אוהבים, אך נצטרך לשפר משמעותית את משחק ההגנה ואני מאמין שנעשה את זה”.

מדברים הרבה על שחקנים שבכושר משחק או לא בכושר משחק, איך אתה רואה את זה כי גם אתה היית שותף להחלטות האלה.

”זו אחת מהמסקנות שאנו לוקחים איתנו, יש כמה שחקנים שהמשמעות שלהם בנבחרת והרמה שלהם ביחס לשאר הוא גדול, אבל כן נרצה שחקנים שמגיעים אלינו חדים מחשבתית ומבחינה גופנית. יש לנו הרבה דברים לקחת, אנחנו לא אטומים לשום עצה או רעיון. באנו להצליח”.

המטרה היא להגיע ליורו, בוא נקרא לילד בשמו.

”חד משמעית”.

אתה אומר שותפים לדרך וגם רן בן שמעון משתמש בביטוי הזה הרבה, אבל יש כאלה שהזמנתם והם לא בכושר. לא הגיע הזמן שבנבחרת ישחקו רק כאלה שבכושר, ויש לנו כבוד לשותפים לדרך.

”אני חושב שבמבחן התוצאה היה למשל את דניאל פרץ שלא שיחק וכן שמר על רשת נקייה. תראו גם את כמות הזימונים, אנחנו לא הולכים עם מישהו אחד ספציפי, זה פרמטר משמעותי שאנחנו לוקחים איתנו הלאה. שחקנים שיותר בכושר ומקבלים דקות ומשמעותיים בקבוצות שלהם, נרצה לתת להם עדיפות”.

דניאל פרץ (IMAGO)

איך אתה רואה את הביקורות על הנבחרת?

”אף אחד פה לא עם אגו גדול, זה הכוח והגדולה של רן והצוות. אם הביקורת מקצועית אז אנחנו פתוחים, אם הביקורת היא לגופו של אדם או אישית, אז זה פחות מעניין. גם בחיים האישיים שלי”.

יש ביקורות שאתה חושב שהן אישיות ובכוונה? זה ההרגשה שלכם?

”לא זו לא ההרגשה שלנו, אנחנו לא קורבנות, זה פשוט לא מגיע אלינו. זו אולי כותרת יפה, אך זה לא מדבר אלינו. אנחנו מנסים להיות ממוקדים ועניינים, צריכים לקחת רק את התובנות המקצועיות כי מגיע למדינה שלנו להגיע לטורניר גדול”.

אני שומע אותך וחייב לומר משהו. בסיום ליגת האומות עשינו תוצאות יפות מול צרפת ובלגיה, והראינו שאפשר להיות מול כתף מול כתף, אבל אז אתה מגיע למשחקים מול נורבגיה ואיטליה ואתה מבין שאתה לא ברמה. מה קרה בדרך שאיבדנו את זה קצת?

”אני לא מסכים לחלוטין לגבי איטליה”.

איטליה (IMAGO)

אבל מול איטליה ספגת 5 שערים, היה כיף לראות את הנבחרת, אבל נגמר העידן של היה יופי – זה לא נותן לנו כלום בסוף. וכן נתתם לנו תחושה טובה בסוף הקמפיין הקודם.

”אני יכול לשחק 5-4-1 נסוג ולהעיף כדורים, וגם מול צרפת עשינו תיקו מאופס מדהים”.

אבל לפעמים לא צריך מול נבחרות גדולות לשחק קצת מכוער כדי להביא תוצאה?

”אני מאמין בכדורגל מאוזן, כדורגל התקפי שמעודד יצירתיות וחשיבה, יציאה מתבנית מסוימת, כן נוכל לעשות דברים. מציק לנו כמות הספיגות, אנחנו מודעים לזה”.

איך עוצרים את זה? אני יודע שחיפשתם אפילו בלמים יהודים בכל העולם ולא הצלחתם למצוא אחד כזה בינתיים.

”אנחנו מנסים הרבה דברים וניסינו כמה שילובים, צריך ליצור כמה שיותר תחרות כדי שברגע האמת נוכל לבחור ממאגר גדול יותר של בלמים וקשרים שנמצאים בכושר משחק. אם נדע לאזן את זה, נדע להתמודד ברמות האלה. גם מול איטליה התמודדנו. אני מרגיש שבשני המשחקים עם איטליה היינו שם והפערים לא היו אדירים, מסכים לגבי הספיגות”.

תמיד נבחרת ישראל הייתה עם בלמים מצוינים לאורך השנים, ופתאום לא ניתן למצוא בלמים. מה קרה? לא צומחים בלמים?

”אני חושב שזה צריך להיות פרויקט לאומי מגילאים צעירים, לגדל ולפתח פה שחקנים. אני יודע שבהתאחדות והאנליסטים בודקים בכל העולם וההיצע לא מספקי גדול, אבל אנחנו לא מתלוננים. יש לנו את למקין, בלוריאן, נחמיאס, סטויאנוב”.

עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)

סטויאנוב יהיה בסגל לקראת משחקי האימון במרץ כדי להכשיר אותו?

”הוא עשה התקדמות גדולה ברומניה, אנחנו עוקבים אחרי ואנחנו רצינו גם את עיסאת”.

אם הייתם רוצים אותו הייתם מביאים אותו לנבחרת ו“שורפים” אותו.

”רן דיבר עם המשפחה במשך שעה וחצי וניסה להסביר להם את היתרון בלהיות בנבחרת, אבל בסוף יש את הרצון שלו ושל המשפחה וזה צריך להיות מתוך הנשמה”.

כמה אתה חושב שהחזרת המשחקים בישראל יעזרו להצלחה?

”נגעת בנקודה הכי משמעותית שלא השתמשנו בה כתירוץ פעם אחת. אני בטוח שאם היינו משחקים בסמי עופר ובבלומפילד עם השחקן ה-12, זה סופר משמעותי ואנחנו מאוד רוצים לחוות את זה פעם ראשונה כצוות ולעשות משהו גדול”.