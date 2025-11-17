אחרי 4 חודשים: מולאט גברה שוחרר מקריית מלאכי

מולאט גברה, אחד מהקשרים הבכירים בעונות האחרונות במחוז הדרומי של ליגה א', פונה לאתגרים חדשים, זאת לאחר שלא מצא את מקומו במכבי קריית מלאכי, סגנית המוליכה. גברה והנהלת המועדון הגיעו להסכמה על פרידה הדדית.

השחקן סיים את הפרק בקבוצה מהדרום עם הופעה מלאה במשחק הגביע בו הפסידה 1:0 בהתמודדות מול מכבי עירוני אשדוד, ועם שמונה הופעות חלקיות במשחקי הליגה, כשלזכותו שער אחד - שער שהבקיע במשחק הניצחון 0:5 על הפועל רמת השרון.

לקשר ההתקפי בן ה-28, זו כבר עונה שמינית ברציפות בליגה א' דרום. בעונות האחרונות מיצב את מעמדו כשחקן מרכזי בקבוצות צמרת. גברה לבש בעונה שעברה את מדיה של מ.ס דימונה, בשורותיה כבש ארבעה שערים.

עונה קודם לכן היה שותף לעליה של הפועל כפר שלם לליגה הלאומית, בשורותיה הבקיע תשעה שערים. קרוב לוודאי שהשחקן ימשיך את העונה בקבוצה בעלת יומרות באותה ליגה.