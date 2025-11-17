יום שני, 17.11.2025 שעה 20:57
כדורגל ישראלי

נבחרת האגדות של ישראל צפתה בניצחון על מולדובה

שחקני העבר התכנסו בקריית אונו, כחלק מפעילות שנועדה לחזק את הקשר ביניהם לבין הכדורגל הישראלי. וגם: מי ניצח בחידון ולאיזה מקום הגיע שלמה שרף?

|
אגדות נבחרת ישראל (ההתאחדות לכדורגל)
אגדות נבחרת ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת האגדות של הכדורגל הישראלי התכנסה אתמול לצפייה משותפת בניצחון של הנבחרת על מולדובה, במסגרת מפגש נוסף של "מועדון אגדות הכדורגל" של ההתאחדות לכדורגל.

במפגש השתתפו דמויות מפתח, מאמנים ושחקנים, שהטביעו חותם עמוק בכדורגל הישראלי: אברהם גרנט, שלמה שרף, יוסי בניון, אלון חרזי, רונן חרזי, עבאס סואן, ניר דוידוביץ', עומר גולן, פיני בלילי, קלמי סבן, עמרי אפק, ז׳אן טלסניקוב ודדי בן דיין. את ההתאחדות ייצגו באירוע סגן היו"ר מורן מאירי, המשנה למנכ"ל רונן מושקוביץ ועידן בורשטיין , מנהל פרויקט האגדות יחד עם זיו סולומון. 

המפגש התקיים במסעדת "דיינר מקום של בשר" בקריית אונו, כחלק מהפעילות השוטפת של המועדון, שנועדה לחזק את הקשר האישי והמקצועי בין שחקני העבר לבין הכדורגל הישראלי ולשמר את הקשר בין ההתאחדות לבין מי שהשיאו תרומה לכדורגל הישראלי, חיבור של העבר עם ההווה והעתיד.

מפגש הצפייה של "מועדון אגדות הכדורגל"

במחצית המשחק נערך חידון תחרותי בין המשתתפים על היסטוריה של נבחרת ישראל, כאשר קלמי סבן הוכתר כמנצח וזכה בארוחה זוגית לאחר שעקף בסיבוב האחרון את ניר דוידוביץ'. המשתתפים הפגינו בקיאות רבה וכמצופה מהם, אופי תחרותי,  ללא פשרות. שלמה שרף הגיע למקום הרביעי המכובד.

אגדות נבחרת ישראל (ההתאחדות לכדורגל)אגדות נבחרת ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

עו"ד מורן מאירי, סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל, אמר: ״מרגש תמיד לפגוש את מי שהם הכדורגל הישראלי. נהניתי מאוד מהצפייה המשותפת והחידון. הוקרת העבר של הכדורגל היא תנאי הכרחי למי שרוצים עתיד מבטיח עבורו״.

עמרי אפק וניר דוידוביץעמרי אפק וניר דוידוביץ' (ההתאחדות לכדורגך)

ניר דוידוביץ' אמר: "האירוע אתמול היה מרגש בצורה יוצאת דופן, זאת הייתה הפעם הראשונה שמשהו הצליח להחזיר אותי לרגעים מרגשים ומשמעותיים מהעבר. עצם העובדה שביליתי עם כל הנוכחים זמן משמעותי מאוד בקריירה ובחיים הפכה את המפגש למיוחד עוד יותר ומלא תחושת נוסטלגיה באווירה טובה וקלילה. אני מודה לכל מי שהיה מעורב בארגון המפגש הזה, שהוכיח כי מועדון אגדות הכדורגל הוא לא רק רעיון אלא עשייה אמיתית".

שלמה שרף (ההתאחדות לכדורגל)שלמה שרף (ההתאחדות לכדורגל)

שלמה שרף אמר: "אתמול היה ערב יוצא מן הכלל. אני רוצה לשבח את ההתאחדות לכדורגל על הארגון ועל היוזמה שמביאה יחד כל כך הרבה שחקני עבר. המפגש הזה מזכיר לנו כמה חשוב לשמור על החיבור בין הדורות והלוואי שנמשיך לקיים מפגשים כאלה. במשחק הבא אני אשמח מאוד לארח את כולם אצלי בבית. האווירה הייתה נפלאה ואני מודה להתאחדות ולמורן מאירי על העבודה המצוינת שהובילה לערב מיוחד ומרגש״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */