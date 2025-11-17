יום שני, 17.11.2025 שעה 13:07
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11457-4986הפועל העמק
10435-4915מכבי ת"א
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

הפועל תנקום? היחסים ב-Winner לדרבי של ת"א

האדומים רוצים להשכיח את ההפסד למכבי ת"א ביורוליג וניצחון שלהם בפער של 5 הפרש ומעלה ב-20:50 קיבל יחס של פי 1.8. וגם: הרצליה מול ר"ג, וגרמניה

|
לוני ווקר (ראובן שוורץ)
לוני ווקר (ראובן שוורץ)

הפועל ת"א מול מכבי ת"א, אדום נגד צהוב, דימיטריס איטודיס נגד עודד קטש. הדרבי הגדול של ת"א שוב כאן והערב (שני, 20:50) היכל מנורה מבטחים יארח את הקרב העירוני השני לעונה, הפעם בליגה, ובו קבוצת הכוכבים של עופר ינאי תנסה לנקום במכבי על ההפסד ביורוליג.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

הפועל ת"א פייבוריטית לניצחון וההפרש שנקבע הוא ארבע. אם האדומים ינצחו בפער של חמש נקודות ומעלה, היחס לכך הוא פי 1.8, כמו גם לניצחון בשלוש נקודות ומטה, ניצחון של מכבי ת"א או שהדרבי יילך להארכה. מי שיהמר על ניצחון אדום בארבע הפרש בדיוק וזה מה שיקרה, ירוויח פי תשע מסכום ההימור.

עוד לפני הדרבי, ב-18:30 בני הרצליה תארח את עירוני ר"ג והיא הפייבוריטית. ניצחון של הרצליה בפער של ארבע נקודות ומעלה קיבל יחס של פי 1.8. אם היא תנצח בשלוש הפרש, היחס לכך הוא פי תשע ואילו לכל תסריט אחר יש יחס של פי 1.8.

דן אוטורו וגדן אוטורו וג'יילן הורד (רדאד ג'בארה)

גם כדורגל יש הערב: ב-21:45 גרמניה תארח את סלובקיה במוקדמות המונדיאל. מדובר בקרב ישיר על הכרטיס הישיר לגביע העולם ב-2026 ובעצם למנשאפט מספיק תיקו, בעוד ניצחון סלובקיה ישלח אותה למונדיאל ואת גרמניה לפלייאוף.

איטודיס: "ההפסד הקודם למכבי היה שיעור"

הגרמנים פייבוריטים כמובן עם יחס של פי 1.2 לניצחון לעומת פי 8.6 לניצחון סלובקי. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 4.8.

