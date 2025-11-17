בשעה זו בני הרצליה מארחת את מכבי עירוני רמת גן באולם ספורט היובל ומנסה לברוח מהמקום האחרון, זאת במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל. בקבוצה מהשרון רוצים לחגוג ניצחון ביתי ראשון העונה לאחר פתיחת עונה רעה בכל המסגרות, כשמנגד החניכים של שמוליק ברנר מקווים לטפס למרכז הטבלה.

המארחת, הפסידה בליגת האלופות של פיב”א לטרפאני שארק האיטלקית 101:88 במשחק האחרון, וירדה למאזן שלילי של 4:0 באירופה. עם זאת, בזירה המקומית רשמו הכחולים לבנים ניצחון ראשון, כשגברו 90:95 על מכבי ראשון לציון בחוץ. החבורה של יהוא אורלנד מקווה להמשיך במומנטום החיובי בליגה גם הערב.

מנגד, האורחת פתחה את העונה טוב יותר מיריבתה, כאשר החניכים של שמוליק ברנר לא הפסידו בביתם ואף לא הין רחוקים מניצחון היסטורי על מכבי תל אביב בהיכל מנורה. במחזור הקודם סבלו מיכולת רעה ונכנעו 89:63 להפועל העמק. הקבוצה מרמת גן מגיעה לשרון ורוצה לשוב למסלול הניצחונות לאחר שני הפסדים רצופים.

המפגש בין הקבוצות בעונה שעברה באולם היובל הסתיים באחד המהפכים הגדולים של העונה: הרצליה, שכבר פיגרה ב-21 נקודות, הצליחה לגבור 86:88 על יריבתה מרמת גן, הרבה בזכות אקס המועדון ושחקן מכבי תל אביב, ג’ימי קלארק, שכיכב עם 26 נקודות. מה יקרה הפעם?

רבע ראשון: 17:23 לבני הרצליה

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדן ורנאדו, שלו לוגשי, צ’ינאנו אונוואקו, טוני דגלאס ואלייז’ה סטיוארט.

חמישיית מכבי עירוני רמת גן: ג’ורדן פלויד, ז’ורדאן ניקוליס, רונאלדו סגו, אדם אריאל ודרו קרופורד.

ג’ורדן ורנאדו לקח את אדם אריאל לסל ודייק ל-2, רונאלדו סגו דייק מנגד מחצי מרחק, אלייז’ה סטיוארט החזיר עם לייאפ קל. ג’ורדן פלויד קבע 4:5 לרמת גן עם אנד וואן מחצי מרחק והוסיף שלשה שהשלימה 6 נקודות רצופות עבורו. טוני דגלאס צימק מהצד השני עם קליעת עונשין אחת וסטיוארט צלף את השוויון מחוץ לקשת. סגו קלע אחת מהקו, צ’ינאנו אונוואקו מצא נהדר את סטיוארט שהשלים מתפרצת עם דאנק גדול. יונתן אטיאס דייק רק עונשין אחד והשווה את התוצאה, מקס היידיגר קבע 10:13 עם שלשה

מהפינה, דריון אטקינס לקח ריבאונד התקפה והניח 2 לר”ג, כשאונוואקו מדייק פעמיים מהקו לאחר עבירה בלתי ספורטיבית. ורנאדו קלע סל קשה מחצי מרחק כשלא נותר הרבה על שעון ה-24, סגו עם ג’אמפ שוט מדויק מנגד, דגלאס המשיך את מגמת ההחטאות מהעונשין כשקלע רק פעם אחת. נואה קרטר העלה את הרצליה ל-14:20 עם 2 מחצי מרחק, ורנדו השלים 1 מ-2 מהקו כשפלויד קלע לייאפ לאחר מהלך נהדר, אך קרטר החזיר עם 2 מנגד. גם סגו לא הצליח לקלוע פעמיים מהעונשין ודייק פעם אחת עם הסל שחתם את הרבע הראשון.

אדם אריאל ואלייז'ה סטיוארט (אילי ארז מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רונאלדו סגו זורק (אילי ארז מכבי קבוצת כנען רמת גן)

ג'ורדן פלויד (גיא ביטמן מכבי קבוצת כנען רמת גן)

דריון אטקינס (גיא ביטמן מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שני: 47:49 לבני הרצליה

ורנאדו פתח את הרבע השני עם 2 מחצי מרחק, קרטר העלה לדו ספרתי עם שלשה מהפינה, סגו החזיר עם לייאפ ו-2 קליעות מהקו. פלויד השלים ריצת 0:6 של האורחת וגרם ליהוא אורלנד להזעיק פסק זמן. ורנאדו חזר עם שלשה מדויקת, פלויד דייק פעמיים מהעונשין. אונוואקו החזיר עם 1 מהקו, היידיגר וסטיוארט השלימו ריצת 0:5 של המארחת, קבעו 25:36 ושמוליק ברנר ביקש טיים אווט. פלויד עלה כבר ל-15 נקודות עם 2 מדויקות, אונוואקו החזיר עם סל שדה ראשון מהצד השני, ג’ורדן פלויד הוריד ל-7 עם 3 מהעונשין.

קרטר עלה לדו ספרתי כשדייק מחוץ לקשת, פלויד המשיך ללהוט עם לייאפ כשבצד השני קרטר צלף שלשה שנייה ברציפות וקבע 33:44. אטיאס וסטיוארט החליפו סלים, אדם אריאל קלע מ-3 ורשם נקודות ראשונות ופלויד עלה ל-22 נקודות במחצית הראשונה, הוריד ל-6 הפרש וגרם לאורלנד להזעיק פסק זמן. היידיגר דייק פעמיים מהקו, דרו קרופורד עם 6 רצופות הוריד את הפער ל-2 בלבד, קרטר קלע 1 מהעונשין מהצד השני, אדם אריאל קבע את תוצאת המחצית עם קליעה מדויקת מהקו.

ג'ורדן פלויד (אילי ארז מכבי קבוצת כנען רמת גן)

שמוליק ברנר (אילי ארז מכבי קבוצת כנען רמת גן)

דריון אטקינס (אילי ארז מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שלישי: 66:79 לבני הרצליה

סגו ושלו לוגשי החליפו שלשות, דגלאס סיים מתפרצת עם לייאפ מוצלח, סטיוארט ו-ורנאדו חתמו ריצת 0:9 הרצליינית ושמוליק ברנר ביקש טיים אווט. ורנאדו דייק ל-2, סטיוארט הוסיף עוד סל שקבע 50:62 למארחת. אריאל דייק לייאפ, דגלאס ועמית אלון החליפו שלשות, לוגשי קלע 2 ואדם אריאל צלף מחוץ לקשת מנגד. ורנאדו דייק פעם אחת מהקו, אלון חדר נהדר והוריד לחד ספרתי, ורנאדו ענה עם פלווטר וסטיוארט חתם מתפרצת עם אנד וואן ודאנק מרשים. סגו קבע 73:63 עם אנד וואן, קרטר צלף מבחוץ מנגד, ז’ורדאן ניקוליס עלה לראשונה על הלוח עם אנד וואן. סטיוארט לא הפסיק לקלוע וחתם את הרבע השלישי עם קליעה מחוץ לקשת.

רבע רביעי

ניקוליס פתח את 10 הדקות האחרונות עם 4 נקודות רצופות, סטיוארט וסגו החליפו סלים, לוגשי צלף עוד שלשה וקרטר קלע 2 שקבעו 72:86 להרצליה והורידו את הקבוצות לפסק זמן. אטקינס חזר עם 3 נקודות מהפינה, וסטיוארט השלים 28 נקודות אדירות עם 2 זריקות עונישן מדויקות ושלשה מוצלחת שגרמה לברנר לבקש הפסקה לדבר עם חניכיו.