הפעם זה שלה: הפועל ת"א גברה על מכבי בדרבי

ברשימת היריבויות הגדולות ביותר, משחקי הדרבי נמצאים בפסגה. הם יכולים להרים ולמוטט, לגרום לרגעי אושר אדירים, ומנגד לצלקות ספורטיביות שלעיתים לעולם לא יגלידו. הערב (שני), קיבלנו דרבי לפנתיאון במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, כשהפועל תל אביב גברה על מכבי תל אביב 80:85.

אחרי ההפסד של האדומים במשחק ההיסטורי שנערך בין הצדדים במסגרת היורוליג, נראה היה כבר מהפתיחה כי ייערך משחק צמוד, כשהרבע הראשון הסתכם בהובלה בת שתי נקודות לעודד קטש ושחקניו. ברבע השני, משחק הגנה אדיר מצד האורחת, לצד רגעי קליעה אדירים של רומן סורקין ותמיר בלאט, העניקו יתרון מבטיח לצד הצהוב, שירד מעודד ביתרון 41:49.

ההפסקה כנראה תרמה למארחת, שחזרה באנרגיות אחרות, ולמרות שבתחילת הרבע השלישי הפער כבר גדל לדו ספרתי, ג’ונתן מוטלי, יחד עם אלייז’ה בראיינט, הצליחו להלחיץ את מחזיקת הגביע כשהורידו את ההפרש לנקודה בלבד.

מי שהתעורר ברבע המכריע היה אנטוניו בלייקני, שלמרות החטאות רבות המשיך לזרוק לסל והוביל את קבוצתו של איטודיס עם 11 נקודות, כולל שלוש שלשות אדירות. סורקין שמר את האורחת בתמונה ולא נתן ליריבה לברוח, אבל מוטלי ובראיינט הצטרפו למאבק של הקלעי באדום, והבטיחו את הניצחון עם 80:85 בסיום.

למרות היעדרותם של ים מדר ותומר גינת, אי אפשר להתעלם מהתרומה הדלה של הישראלים באדום, שקלעו יחדיו 6 נקודות בלבד, כששוב ראינו כמה הפועל תל אביב תלויה בזרים שלה, לעומת מכבי תל אביב, בה רומן סורקין ותמיר בלאט הובילו את הקבוצה לאורך כל ההתמודדות.

קלעו להפועל תל אביב: ג’ונתן מוטלי 20 נקודות, אנטוניו בלייקני 19, אלייז’ה בראיינט 16, טיילר אניס 15, דן אוטורו 9 (8 ריבאונדים), בר טימור 4 ואיתי שגב 2.

קלעו למכבי תל אביב: רומן סורקין 26, תמיר בלאט 14 (7 אסיסטים), מרסיו סנטוס 10, ג’ף דאוטין ג’וניור 9, ג’יילן הורד 8 (8 ריבאונדים), ג’ימי קלארק 4, אושיי בריסט 3 (8 ריבאונדים), ג’ון דיברתולמאו 2, גור לביא 2 וטי ג’יי ליף 2.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אריאל בית הלחמי בא לצפות בדרבי (רועי כפיר)

שמעון מזרחי (רדאד ג'בארה)

עופר ינאי (רדאד ג'בארה)

רבע ראשון: 23:25 למכבי תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: טיילר אניס, אנטוניו בלייקני, בר טימור, ג’ונתן מוטלי ודן אוטורו.

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’יילן הורד, אושיי בריסט ורומן סורקין.

עודד קטש ודימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

הג'אמפ בול שהוציא את הדרבי לדרך (רדאד ג'בארה)

בר טימור פתח את המשחק עם חדירה לצבע, אותה סיים בלייאפ ונקודות ראשונות בהתמודדות, כשאנטוניו בלייקני התחיל את הספירה שלו עם ג’אמפ שוט. רומן סורקין היה הראשון ללכת לקו, משם קלע פעמיים והוסיף לאחר מכן גם לייאפ, כשג’ונתן מוטלי החטיא מהצבע, אבל דן אוטורו היה שם כדי לכפות עליו ולקלוע.

ג’ף דאוטין ג’וניור קלע וסחט עבירה, אותה המיר לנקודה נוספת, אך טיילר אניס בין לבין מצא את הסל פעמיים כדי לברוח לפער של חמש נקודות. ההפרש צומק במהרה בזכות סורקין, כשג’יילן הורד הטביע והוסיף נקודה נוספת מהקו כדי להשוות.

טיילר אניס מנסה לעצור את מרסיו סנטוס (רדאד ג'בארה)

ג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)

מוטלי לא התרגש והחזיר את ההובלה לצד האדום, כשאנטוניו בלייקני איפס את הידית ושלח שלשה מדויקת ראשונה, עליה הגיב תמיר בלאט באופן מיידי עם זריקה מדויקת מחוץ לקשת. הצהובים הצליחו לבסוף לקחת את ההובלה לקראת סוף הרבע, אחרי שמרסיו סנטוס וג’ימי קלארק מצאו את הנקודות מהקו.

תמיר בלאט מול יפתח זיו (רועי כפיר)

אנטוניו בלייקני עם ג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)

רבע שני: 41:49 למכבי תל אביב

החניכים של עודד קטש המשיכו מאיפה שהפסיקו עם שתי נקודות של סנטוס, כשגם טי ג’יי ליף הצטרף לחגיגה, אבל אניס הרגיע את הרוחות עם שלשה שצימקה את ההפרש לארבע. משחק ההגנה בצהוב המשיך להוביל את הדרך בהתמודדות, אבל אלייז’ה בראיינט הוכיח כמה הוא מניה בטוחה עם סל וסחיטת עבירה, אותה קלע ואיזן את התוצאה.

אנטוניו בלייקני בורח לג'ימי קלארק וג'ון דיברתולומאו (רדאד ג'בארה)

טיילר אניס מכדרר (רועי כפיר)

אחרי דקות רבות, היתרון חזר אל המארחת בדם, יזע ודמעות אחרי שמוטלי החטיא שלוש פעמים ברצף מהצבע, אבל הפעם היה זה אוטורו שכיפה עליו. אושיי בריסט ומוטלי החליפו שלשות כדי לשמור על סטטוס קוו, שנשבר זמנית על ידי שתי זריקות מדויקות מהקו של סורקין, שיצא לבדו לריצת 0:8, בדרך ליתרון של שש נקודות לזכות האורחת, שהצליח אף לגדול עד לסיום הרבע, שנצבע בשליטה צהובה אחרי שלשה מטורפת של תמיר בלאט.

תמיר בלאט צולף שלשה (רועי כפיר)

אלייז'ה בראיינט מול רומן סורקין (רועי כפיר)

רבע שלישי: 61:62 למכבי תל אביב

בלייקני ואוטורו הצליחו להוריד את ההפרש בפתיחה, עד שתמיר בלאט החליט להתחפש לסטף קרי, וסיפק עוד צליפה אדירה מחוץ לקשת. אניס ראה ואמר “כל מה שאתה יכול לעשות גם אני יכול” ובאפקט מראה קבר שלשה גדולה בצד השני. הרכז הצהוב הצליח שוב לקלוע מהשלוש ולראשונה במשחק, קבע יתרון דו ספרתי לזכות האורחת.

מוטלי הוריד את ההפרש, כשאוטורו “שבר בצורת” בת מעל לשתי דקות ללא סל שדה עם לייאפ שהוריד לשבע נקודות ואלייז’ה בראיינט קירב את האדומים עוד טיפה עם שלשה, אבל סנטוס הסתובב ומצא את הרשת מהצבע כדי לעצור את הריצה.

ההחמצות הרבות אצל שני הצדדים המשיכו עד ששוב מוטלי היה אחראי לשבור את רצף הזריקות הלא טובות עם ג’אמפ שוט מחוץ לקשת, ובראיינט נשלח לקו, משם לא החטיא בדרך ליתרון נקודה בלבד של הצהובים בסוף הרבע.

רבע רביעי: 80:85 להפועל תל אביב

הריצה האדומה המשיכה עם החזרה לפרקט, כשאנטוניו בלייקני דאג להפוך את התוצאה ולהעניק למארחת יתרון ראשון מזה זמן רב, אבל החניכים של דימיטריס איטודיס לא מצאו פתרונות לסורקין, שקלע חמש נקודות מהירות, בעוד שג’ימי קלארק השתלט על ריבאונד התקפי וסיפק דאנק עצום, כדי לפתוח פער של שלוש נקודות.