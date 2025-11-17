נבחרת הולנד כפול 3? המדינות שמריחות מונדיאל

יש סיכוי סביר כי במונדיאל הקרוב יהיו 3 נבחרות הולנד. ביום שלישי בלילה יתקיים המחזור האחרון במוקדמות בצפון ומרכז אמריקה, ושתי נבחרות עם רוב מוחלט של ילידי הולנד בסגלים חולמות על סנסציה. סורינאם וקורסאו נמצאות במרחק נגיעה מהעפלה היסטורית, וגם ברחבי הולנד עוקבים בשקיקה אחרי ההתפתחויות. הכתומים עצמם כבר עלו, והם מחכים להצטרפות "האחיות הקטנות".

סורינאם מובילה את בית א' בשלב השלישי והאחרון, כי ניצחון 0:4 על אל סלבדור ביום חמישי העניק לה יתרון בהפרש שערים בהשוואה לפנמה. אם תנצח בחוץ את גואטמלה, רצוי בהפרש גבוה ככל הניתן, היא תישאר בפסגה ותיסע לגביע העולם. המשימה של קורסאו, שהביסה זה עתה את ברמודה 0:7, קשה יותר. היא מקדימה את ג'מייקה בנקודה וצועדת בראש בית ב', אבל יוצאת למפגש מול היריבה הישירה שלה בקינגסטון. אם תימנע מהפסד, היא תהיה במונדיאל.

התסריט המדהים הזה התאפשר בזכות ההרחבה האומללה של הטורניר ל-48 נבחרות, וגם כי יש 3 מארחות מצפון אמריקה שהעפילו אוטומטית. ללא מקסיקו, ארצות הברית וקנדה במוקדמות, האתגר של כל היתר נהיה לפתע הרבה יותר מציאותי. ובכל זאת, גם בנסיבות אלה מעטים מאוד הימרו על הקולוניות ההולנדיות לשעבר. אגב, מבחינה גאוגרפית שתיהן שייכות ליבשת דרום אמריקה, אבל ההתאחדות הדרום אמריקאית שנוסדה לפני יותר ממאה שנה כללה מאז ומתמיד 10 נבחרות בלבד, ואין שום כוונה לקבל חברות חדשות. לכן סורינאם וקורסאו, וכל יתר נציגות האיזור, התקבלו בזרועות פתוחות בקונקקא"ף, ושם הן עושות כרגע חיים משוגעים.

נבחרת סורינאם (IMAGO)

אז זה הזמן להכיר אותן. סורינאם, לה גבול עם ברזיל בדרומה, מונה כ-630 אלף תושבים. היא קיבלה עצמאות מהולנד ב-1975, ויש לה תרומה כבירה לתולדות הכדורגל ההולנדי. קלרנס סיידורף, אדגר דייוידס וג'ימי פלויד האסלביינק נולדו בסורינאם. אבותיהם של רוד חוליט, פרנק רייקארד, פטריק קלייברט הגיעו משם. ללא סורינאמים, הכדורגל הכתום היה נראה אחרת, אבל בסורינאם עצמה המשחק לא התרומם.

בהולנד יש המון כדורגלנים עם שורשים סורינאמיים, אך במשך שנים ארוכות הם ממש לא התלהבו לייצג את המדינה הקטנה בקצה השני של העולם. התנאים היו גרועים, ומעבר לכך היה מכשול עצום בחוק. באופן מדהים, דרשו שלטונות סורינאם כי כל שחקני הנבחרת יהיו אזרחי המדינה הזו בלבד. כלומר, שחקן הולנדי עם שורשים סורינאמיים שרצה לייצג את סורינאם נדרש לוותר על אזרחות הולנדית. מובן שאיש לא רצה לעשות זאת, והאבסורד הזה נגמר בזכותו של דין גורה.

קלרנס סיידרוף כיום (רויטרס)

קשר העבר, ששיחק בזמנו בפיינורד ובאייאקס, הוא יליד סורינאם. כאשר מונה לקדנציה שנייה כמאמן הנבחרת ב-2018, הוא יזם שיחות עם הממשלה והסביר מדוע חשוב לשנות את החוק הביזארי. בשלהי 2019 זה קרה, ואז התחיל גורה לדבר עם כדורגלנים הולנדים כדי לגרום להם להגיע. המבצע הזה הפך למסודר ורחב הרבה יותר עם בואו של בריאן טפבדן לתפקיד המנהל הספורטיבי בהתאחדות. "יצרנו מסד נתונים, ועבדתי עם צוות שלם. עשינו מצגות בהולנד, וצריך לשכנע לא רק את השחקנים עצמם, אלא גם את הסוכנים ואת המשפחות. בשלב מסוים הגיעו כמה צעירים, התוצאות השתפרו, ואנשים החלו להאמין", הוא סיפר על התהליך.

אז ב-2021 ערך את הופעת הבכורה צ'ירון שרי, ששיחק אז במכבי חיפה. באותה שנה הצטרף גם שראלדו בקר, ששיחק באוניון ברלין וכיום נמצא באוססונה. סטפאנו דנסוויל, בוגר אייאקס שצבר ניסיון עשיר בברוז', הגיע ב-2023. לא מכבר נוסף לרשימה גם ז'אן-פול בואטיוס הוותיק, שגדל בזמנו בפיינורד.

שרי במכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

את החבורה הזו מאמן כיום סטנלי מנזו, שוער עבר של אייאקס שהיה בסגל הולנד במונדיאל 1990 וביורו 92. הוא יליד סורינאם, רואה במשימה שלו שליחות, מחדיר בחניכיו ביטחון עצמי ומצליח מעל ומעבר. "אני גאה שכולם בהולנד מדברים עלינו", הוא אומר על הנבחרת שעשתה קפיצת מדרגה חריגה תוך שנים ספורות. עד לא מכבר, לא היו להם אפילו כדורים באימונים, וכיום הם נראים כמו גרסה של נבחרת הולנד, ושרי מאושר להיות חלק ממנה. בניצחון הגדול על אל סלבדור, הבקיע אקס מכבי חיפה בן ה-35 את השער הראשון בפנדל, והוא עשוי להיות במונדיאל.

תאמינו או לא, אבל דין גורה, שסיים את תפקידו בסורינאם ב-2021, יכול כעת לנסוע לגביע העולם דווקא עם קורסאו, שם הוא משמש כעוזר מאמן. הוא הגיע לנבחרת הזו בעקבות בנו, קנג'י גורה שמשחק כיום במכבי חיפה. כי אימו של גורה ג'וניור באה להולנד מקורסאו, והוא הרגיש חיבור חזק ליותר לצד הזה במשפחה. מעבר לכך, ב-2019 עדיין היה צריך לוותר על אזרחות הולנדית כדי לייצג את סורינאם, ולכן לא בא קנג'י לנבחרת אותה אימן אביו, אלא דווקא לקורסאו. מובן שהוא אפילו לא דמיין לעצמו אפשרות להעפיל איתה לגביע העולם, אך הייתה זו הרפתקה מסקרנת והזדמנות לטעום כדורגל בינלאומי, כי בנבחרת הולנד לא היה לו סיכוי.

נבחרת קורסאו (IMAGO)

קורסאו היא קבוצת איים ליד ונצואלה, עם כ-150 אלף תושבים, שקיבלה סוג של עצמאות ב-2010, עם התפרקותם של האנטילים ההולנדיים. עדיין מדובר באוטונומיה מוגבלת, כי הולנד מנהלת את יחסי החוץ, אך את העניינים הפנימיים היא השאירה לממשלת קורסאו. אז, לפני 15 שנה, הוקמה גם התאחדות הכדורגל המקומית, ונוסדה הנבחרת אותה הדריכו בתקופה הראשונה מאמנים מקומיים.

המהפכה הגדולה החלה עם הגעתו של פטריק קלייברט לתפקיד המאמן ב-2015. כמו לקנג'י גורה, יש לחלוץ העבר המפורסם אבא מסורינאם ואמא מקורסאו. הוא הגיע עם מחויבות עמוקה לעשות שינוי, הביא צוות של מקצוענים בכל התחומים הרלוונטיים, פתח במבצע גיוס של כדורגלנים הולנדים עם שורשים מתאימים. קלייברט התקשר אישית לכל אחד מהם, הסביר על הפרויקט וטען כי זו יכולה להיות מקפצה מבחינה מקצועית. מאגר השחקנים נמוך הרבה יותר בהשוואה לסורינאם, אבל אלה שבאו מצאו אווירה משפחתית וחמה. השם המוכר ביותר שגויס כבר ב-2016 היה לאנדרו באקונה ששיחק אז באסטון וילה. לאחרונה הצטרפו גם בלם איינדהובן אמאנדו אוביספו והמגן ג'ושוע ברנט ששיחק בזמנו באיינדהובן ובטוונטה.

קנג'י גורה (עמרי שטיין)

קלייברט עזב אמנם ב-2018, אך היסודות המשיכו להיבנות ביתר שאת, וכיום יש לקורסאו מאמן ענק באמת. דיק אדבוקאט מונה בינואר 2024 והצהיר: "אני נרגש לתרום להתפתחות הכדורגל בקורסאו". הוא אימן את הולנד במונדיאל 1994 ואת דרום קוריאה במונדיאל 2006, אך לא היה מאמין לו היו מספרים לו שיש סיכוי אמיתי להגיע למונדיאל שלישי ב-2026. התברר שזה רלוונטי ביותר, ואדבוקאט עשוי להיות המאמן המבוגר ביותר בתולדות הטורניר בגיל 78 אם זה יקרה. מהמשחק בג'מייקה הוא ייעדר מחר (שלישי) מסיבות אישיות, ודין גורה ימלא את מקומו, אולם נמסר שהוא עומד בקשר הדוק עם צוותו ומעביר את כל ההנחיות הדרושות לקראת הקרב החשוב בתולדות קורסאו.

ואם הכל ילך כשורה, תוכל מכבי חיפה להתגאות בשני כוכבים הולנדים, בהווה ובעבר, שיגיעו לגביע העולם בקיץ הקרוב. אגב, יש גם סיכוי סביר כי פרנצדי פיירו יגיע לטורניר עם האיטי, שמסוגלת לסיים במקום הראשון בבית ג', אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי. אין שם הולנדים.