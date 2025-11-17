יום שני, 17.11.2025 שעה 16:43
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
67%1375-141912אטלנטה הוקס
67%1410-144712קליבלנד קאבלירס
55%1306-134611טורונטו ראפטורס
55%1340-137111מיאמי היט
50%1298-137412בוסטון סלטיקס
50%1419-138512מילווקי באקס
50%1207-120710שיקגו בולס
42%1388-138912אורלנדו מג'יק
36%1293-128111שארלוט הורנטס
18%1353-122711ברוקלין נטס
8%1473-130512אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1386-157013אוקלהומה ת'אנדר
90%1122-125710דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
73%1238-131511סן אנטוניו ספרס
67%1386-139312לוס אנג'לס לייקרס
62%1473-152213גולדן סטייט ווריורס
55%1299-130811מינסוטה טימברוולבס
54%1505-154513פיניקס סאנס
45%1353-135311יוטה ג'אז
45%1341-135511פורטלנד בלייזרס
33%1387-132712דאלאס מאבריקס
25%1456-133612ממפיס גריזליס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
18%1267-119711לוס אנג'לס קליפרס
18%1336-117911ניו אורלינס פליקנס

29 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לדאלאס

הפורוורד שוב כיכב, אבל זרק איירבול על הבאזר בסוף הרבע הרביעי ויצא בשש עבירות בהארכה לפני שהבלייזרס נוצחו 138:133. 36 נקודות לשארפ, 26 לגרנט

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה קלע הלילה (בין ראשון לשני) 29 נקודות, אבל זה לא הספיק ופורטלנד הפסידה 138:133 לדאלאס אחרי הארכה במשחק שבו הוא פספס סל ניצחון ולאחר מכן יצא בשש עבירות. עבור הבלייזרס (7:6) שחסרו את ג’רו הולידיי הפצוע, זה כבר הפסד רביעי בחמשת המשחקים האחרונים.

אבדיה המשיך את התקופה הנהדרת שלו וסיים עם 10 מ-20 מהשדה, 2 מ-7 לשלוש, 7 מ-7 מקו העונשין והיו לו גם שבעה אסיסטים, שישה ריבאונדים ושתי חסימות לצד ארבעה איבודים. לקראת סיום הרבע הרביעי, הפורוורד לקח ריבאונד 10 שניות לסוף ב-118:118, אבל החליט להוריד את השעון וללכת על שלשה שהפכה לאיירבול והמשחק הלך להארכה.

הרגע המכריע בה – מבחינת אבדיה ועבור פורטלנד בכלל – הגיע 1:39 דקות לסיום ההארכה עם העבירה השישית של הישראלי. לאחר מכן דניאל גאפורד קלע פעמיים מקו העונשין, העלה את דאלאס ל-129:130 והיא לא שמטה את היתרון עד לסיום.

אבדיה במאבק (רויטרס)אבדיה במאבק (רויטרס)

שיידון שארפ הוביל את פורטלנד עם 36 נקודות, אך עשה זאת ב-32 זריקות, וג’רמי גרנט הוסיף 26. מנגד, דאלאס קיבלה משחק אדיר מקופר פלאג, שסיים עם 21 נקודות - 19 מהן ברבע האחרון ובהארכה – וגם פי.ג’יי וושינגטון קלע 21 נקודות.

דניאל גאפורד (20 נקודות, כולל שבע בהארכה) היה בין שבעה שחקנים בדאלאס שקלעו בספרות כפולות. המאבס קלעו 7 מ-7 מהשדה בהארכה ועצרו את רצף ההפסדים שלהם על שלושה.

קליי תומפסון ואבדיה (רויטרס)קליי תומפסון ואבדיה (רויטרס)

המאבריקס שוב חסרו את אנתוני דייויס, שנעדר משחק תשיעי ברציפות בשל מתיחה בשוק ויושבת לפחות לשבוע נוסף. דייויס ששיחק רק 16 מתוך 47 משחקים מאז הגעתו בטרייד השנוי במחלוקת על לוקה דונצ’יץ’, ישב על הספסל עם חולצה של הקוורטרבק ג’ורדן לאב מגרין ביי פאקרס.

