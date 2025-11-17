29 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לדאלאס

דני אבדיה קלע הלילה (בין ראשון לשני) 29 נקודות, אבל זה לא הספיק ופורטלנד הפסידה 138:133 לדאלאס אחרי הארכה במשחק שבו הוא פספס סל ניצחון ולאחר מכן יצא בשש עבירות. עבור הבלייזרס (7:6) שחסרו את ג’רו הולידיי הפצוע, זה כבר הפסד רביעי בחמשת המשחקים האחרונים.

אבדיה המשיך את התקופה הנהדרת שלו וסיים עם 10 מ-20 מהשדה, 2 מ-7 לשלוש, 7 מ-7 מקו העונשין והיו לו גם שבעה אסיסטים, שישה ריבאונדים ושתי חסימות לצד ארבעה איבודים. לקראת סיום הרבע הרביעי, הפורוורד לקח ריבאונד 10 שניות לסוף ב-118:118, אבל החליט להוריד את השעון וללכת על שלשה שהפכה לאיירבול והמשחק הלך להארכה.

הרגע המכריע בה – מבחינת אבדיה ועבור פורטלנד בכלל – הגיע 1:39 דקות לסיום ההארכה עם העבירה השישית של הישראלי. לאחר מכן דניאל גאפורד קלע פעמיים מקו העונשין, העלה את דאלאס ל-129:130 והיא לא שמטה את היתרון עד לסיום.

אבדיה במאבק (רויטרס)

שיידון שארפ הוביל את פורטלנד עם 36 נקודות, אך עשה זאת ב-32 זריקות, וג’רמי גרנט הוסיף 26. מנגד, דאלאס קיבלה משחק אדיר מקופר פלאג, שסיים עם 21 נקודות - 19 מהן ברבע האחרון ובהארכה – וגם פי.ג’יי וושינגטון קלע 21 נקודות.

דניאל גאפורד (20 נקודות, כולל שבע בהארכה) היה בין שבעה שחקנים בדאלאס שקלעו בספרות כפולות. המאבס קלעו 7 מ-7 מהשדה בהארכה ועצרו את רצף ההפסדים שלהם על שלושה.

קליי תומפסון ואבדיה (רויטרס)

המאבריקס שוב חסרו את אנתוני דייויס, שנעדר משחק תשיעי ברציפות בשל מתיחה בשוק ויושבת לפחות לשבוע נוסף. דייויס ששיחק רק 16 מתוך 47 משחקים מאז הגעתו בטרייד השנוי במחלוקת על לוקה דונצ’יץ’, ישב על הספסל עם חולצה של הקוורטרבק ג’ורדן לאב מגרין ביי פאקרס.