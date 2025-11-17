יום שני, 17.11.2025 שעה 01:28
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

מאמן חדש לקבוצת האוהדים של מכבי פתח תקווה

קבוצת האוהדים של מכבי פ"ת גיסין פ"ת, סגנית מוליכת מחוז דן בליגה ג', הודיעה על מינויו של ליאור אג'ימן למאמן הקבוצה, לאחר עזיבתו של שרון צופין

|
ליאור אג'ימן (מדיה מ.כ גיסין פ
ליאור אג'ימן (מדיה מ.כ גיסין פ"ת)

קבוצת גיסין פ”ת, שהוקמה בקיץ האחרון ע”י אוהדים של מכבי פ”ת ושובצה במחוז דן של ליגה ג', הודיעה הערב על מינוי מאמן ראשי חדש, זאת לאחר שבחודש שעבר הודיע בלם העבר, שרון צופין, על עזיבת הקבוצה ברוח טובה, בשל סיבות אישיות.

מי שיעמוד על הקווים בקבוצה הוא ליאור אג'ימן, שבקיץ חתם בהפועל אשדוד אך נפרד ממנה עוד בטרם החלה העונה בגין חילוקי דעות עם ההנהלה. אג'ימן נחשב לאחד מהמאמנים המצליחים בליגות ב' ו-ג'. בעונה שעברה אימן את בני הרצליה, שנאבקה על עליה לליגה ב'. עונה קודם לכן הוביל את מכבי גבעת שמואל לעליה לליגה ב' ואת עירוני בית דגן להישארות בליגה ב', תופס פיקוד על הקבוצה ויעבוד לצידו של יונתן מרגונינסקי, ששב לעמדת העוזר, כשמעליהם המנהל המקצועי, כדורגלן העבר הבינלאומי, עידן טל.

מ.כ גיסין פ”ת היא ללא ספק המרעננת הגדולה של ליגות ג' בעונה זו. הקבוצה מושכת מאות אוהדים למשחקיה ובהחלט הוסיפה הרבה עניין למחוז דן. בתום שישה מחזורים מוצאת את עצמה הקבוצה במקום השני בטבלה, עם מאזן של שישה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, כשהיא מרוחקת שתי נקודות מהמוליכה בעלת המאזן המושלם, בני יהוד. הגנת הקבוצה בראשות השוער עמית צור והבלם יואב יונתן שכבש עד כה צמד שערים, ספגה שני שערים בלבד,הכמות הנמוכה בליגה. התקפת הקבוצה בראשותם של אנדשלה מולה, מלך השערים עם ארבע כיבושים ועידן שמש, ששב מפרישה וכבש עד כה שלושה שערים, הבקיעה 19 שערים.

