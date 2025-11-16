יום שני, 17.11.2025 שעה 01:26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

"התרחקנו מאלה שמתחתינו והתקרבנו למעלינו"

מאמן הנבחרת רן בן שמעון סיכם את ה-1:4 על מולדובה והקמפיין כולו: "משוכנע שנעלה לטורניר גדול, לא שאני אעלה אותנו, אלא כולנו, ביחד וכצוות אחד"

|
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

קמפיין נוסף של נבחרת ישראל תם לו הערב (ראשון) עם 1:4 על נבחרת מולדובה, כאשר בסופו של דבר הכחולים לבנים לא הצליחו להעפיל לטורניר גדול, והפנים כבר לקראת מוקדמות היורו, כיוון שבמונדיאל בקיץ הקרוב לא נהיה.

מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, סיכם לאחר הניצחון על מולדובה: “אתה רואה שמגיע אלייך דברים שהם לא מתוכננים, אם אתה שומר על עצמך ולא נותן ליריב לשלוט אתה תמצא גולים, היה חשוב לי לראות נבחרת שכיף לראות אותה, מפרגנת, הכדור זז יפה, זה ניצחון חשוב מאוד, רצינו לנצח ולסיים את הקמפיין בטעם טוב, רציתי שישראל תיראה טוב, שתתנפל בחזרה, השחקנים ידעו לבוא לשמור על רצינות”.

עוד אמר: “ה-5:4 של איטליה היה מרשים מאוד, גם כשהפסדנו 3:0 על טעויות קטנות היינו לא פחות טובים, השאיפה הבאה זה לדעת לנצח משחקים שאנחנו טובים יותר, התרחקנו מאלו שלמטה, ומאלה שלמעלה התקרבנו, אין לי ספק שהרצינות שיש כאן, אז אנחנו עוד נעשה דברים גדולים לנבחרת ישראל. אני מרגיש שהתקדמנו, יש עוד דרך לעבור, אין סיכוי שנעוף על עצמנו, יש על מה לעבוד, אבל יש חבר’ה עם עיניים פתוחות ללמידה. יש צוות טוב, אז ממשיכים הלאה, הניצחון הזה ייתן לנו עוד אוויר בחודשים הקרובים”.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

המאמן הוסיף: “אני חושב שהנבחרת הזו היא אמיתית, אני מרגיש את הקהל בישראל ובאמת מסתובב במדינה שלנו, הרבה אנשים מתחברים לנבחרת, יש וייב טוב, אז אני חושב שהבית יתרום, הרבה. העתיד שלי? אני מרגיש שנותנים לי גיבוי ביום יום, אני לא צריך ניצחונות או הפסדים, יש לי משימה, אני מרוכז בה, לא נותן לרעשי רקע להיכנס, לא נותן לשום אנרגיה שלילית, אני יודע בדיוק מה קורה מסביבי. רוצה לשמור על אנרגיה חיובית ולא לתת לכלום להשפיע. צריך הפעם לשמור על שקט ועבודה, התפתחות, לעשות את התהליך שאני מקווה שהוא חיובי וטוב”.

בנוסף אמר: “משחק כמו הקמפיין, היה בסך הכל טוב, היו נפילות בדרך, אני מרגיש שהתקרבנו לאיטליה וזה הדרג שנרצה לעבור, אני מאמין שבדרך נחבר את המשחקים גם לתוצאות, כי התוצאות פחות טובות נגד איטליה, אבל היום היה כיף לראות את הנבחרת משחקת. היה פחות גורלי בתוצאה, אבל שחקנים באו לתת את המאה אחוז שלהם, זה נותן הרבה תקווה לעתיד שיש לנו שותפים לדרך שאנחנו רוצים לעשות, בעזרת השם שגם נצליח בדרך הזו”.

לסיכום: “אני לא מאמין בזה שאני האיש שיעלה את הנבחרת לטורניר גדול, לא יהיה איש אחד או אדם אחד, זה צוות, אנחנו 50 איש ולכל אחד יש את המשמעות שלו, לצוות הלוגיסטי, הרפואי, השחקנים, האימון, הכל. כשהולכים ביחד כקבוצה זה יותר איטי, אבל יותר בטוח. יש לנו שותפים, אנחנו נהיה בטורניר גדול וזה אין לי שום ספק”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */