יום שני, 17.11.2025 שעה 08:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11457-4986הפועל העמק
10435-4915מכבי ת"א
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

"דרבי זה דרבי, לא צריך להסביר את החשיבות"

מכבי ת"א מוכנה למשחק הגדול נגד הפועל ת"א ב-20:50, אותו האדומים יארחו: "כל משחק יכול להכריע את יתרון הביתיות, אין לנו פריבילגיה לבוא שאננים"

|
ג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)
ג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)

הדרבי הראשון של ליגת העל לעונת 2025/26 ישוחק הערב (שני, 20:50) כאשר הפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב בהיכל מנורה מבטחים במסגרת המחזור השישי. "דרבי זה דרבי, לא צריך להסביר את חשיבותו", אמרו אצל הצהובים לפני המפגש מול חניכיו של דימיטריס איטודיס שאמנם יהיה הראשון בזירה המקומית, אך השני של העונה. שתי הקבוצות מגיעות למחזור הנוכחי כאשר הן מושלמות בטבלת הליגה וכשבהמשך השבוע הן יפגשו יריבות איטלקיות ביורוליג, הפועל תל אביב את מילאנו הפצועה ומכבי תל אביב את וירטוס בולוניה. 

"כל משחק יכול להכריע יתרון ביתיות", הוסיפו בסביבת הקבוצה הצהובה כאשר התייחסו לטבלה, הרי שהמנצחת תייצר לעצמה יתרון קטן להמשך כאשר בסוף העונה הקבוצה שמסיימת במקום הראשון נהנית מיתרון ביתיות לכל אורכן של סדרות הפלייאוף. "יש חשיבות רבה ליתרון ביתיות, כל משחק נגד הגדולות, כמו נגד הקטנות, יכול לקבוע".

המשחק מבחינתה של מכבי תל אביב הוא כזה בעל חשיבות עליונה שכן מדובר בדרבי, אך במועדון יודעים: "מעבר להכל לא התחלנו טוב את העונה, חשוב לנו לתקן", ובכל הנוגע לחשיבות ,בסביבת הקבוצה זוכרים כבר את צמד ההפסדים שספגו בקדם העונה להפועל ירושלים, האחד בגמר הסופרקאפ והשני במסגרת חצי גמר גביע ווינר, כאשר במועדון מבהירים: "אין לנו באמת פריבילגיה להיות שאננים".

עודד קטש (רדאד געודד קטש (רדאד ג'בארה)

בהמשך השבוע שתי הקבוצות ייצאו למחזור היורוליג ה-12 במספר אליו מגיעים האדומים מהמקום הראשון בטבלת היורוליג בעוד שחניכיו של עודד קטש מגיעים מהמקום ה-18, כאשר מרחב הטעויות שלהם כבר לא באמת קיים. הצהובים נותנים כבוד ליריבה ומציינים כי הם באים להילחם. שתי הקבוצות נחשבות העונה בתחרות הבכירה של אירופה לקבוצות התקפה טובות מאוד, הפועל תל אביב מדורגת ראשונה במפעל ומכבי תל אביב מדורגת במקום הרביעי, בעוד שבזירה המקומית לבנים מדורגים ראשונים וקבוצתו של עודד קטש מדורגת במקום השני.

