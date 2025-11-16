"נדון על המקרה החמור, וגם לגבי הפסד טכני"

המחזור השישי בליגת ווינר סל היה אמור להפגיש הערב (ראשון) ב-20:30 בין עירוני קריית אתא להפועל ראשון לציון. אלא שההתמודדות בין הצפוניים לכתומים לא יצאה לדרך, וזאת בעקבות תקלה בשעונים באולם רמז.

במנהלת הליגה הוציאו הודעה בנושא: “ליגת ווינר סל רואה את אי קיום המשחק הערב בקריית אתא בחומרה רבה. ראשית, אנו מתנצלים בפני אוהדי הכדורסל, באולם ובבית. רק בתאריך 3.11 התרענו בפני הקבוצות כי יותר מידי תקלות שעונים מתרחשות וכי על הקבוצות לוודא את תקינות הציוד באולמם הביתי.

לצערנו, המסקנות המתבקשות לא הוסקו, ובמבחן התוצאה כשלנו. המקרה החמור יידון במסגרת מנהלת הליגה והמסקנות, כמו גם ההחלטה לגבי קיום משחק חוזר או הפסד טכני, יפורסמו בהקדם”.

ב-28 באוקטובר 2024, שלחה המנהלת למנכ”לי הקבוצות מכתב בדבר “איחורים בלתי נסבלים במועדי פתיחת משחקים”. באותו מכתב הייתה התייחסות לעיכוב של למעלה משעה, כפי שקרה היום.

“לאחר 60 דקות וע"פ התקנון, באפשרות המנהלת להורות על ביטול/דחיית המשחק ולפסוק על הקבוצה שבגינה נגרם הביטול/דחייה הפסד טעני ו/או כיסוי כל ההוצאות בגין הביטול/דחייה”, נרשם במכתב.