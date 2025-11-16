יום שני, 17.11.2025 שעה 01:27
ספורט אחר  >> טניס

עם הפרס הגבוה בהיסטוריה: סינר חגג בטורינו

האיטלקי סגר טורניר מושלם מול אלקראס, הניף את גביע טורניר סוף הסבב שנה 2 ברצף ועל הדרך גם שיחזר את ההישג של ג'וקוביץ'. וגם: הבצורת הספרדית

יאניק סינר חובט (IMAGO)

יאניק סינר וקרלוס אלקראס סיפקו הערב (ראשון) עוד גמר מהסרטים, אבל בסיומו היה זה הכוכב האיטלקי שחגג הפעם והניף בפעם השנייה ברציפות את תואר גמר הסבב לעיני הקהל הביתי שלו בטורינו. המדורג 2 בעולם, עם המון המון אופי, ניצח 6:7(4), 5:7 אחרי שעתיים ו-4 דקות של טניס אדיר.

סינר אמנם יסיים את 2025 במקום השני למרות הזכייה הגדולה, אבל חוגג שם שנה שנייה ברציפות ומשחזר את ההישג של נובאק ג’וקוביץ’ שעשה זאת בק-טו-בק ב-2022/2023, וגם 4 פעמים ברציפות קודם לכן (7 בסך הכל). זה התואר ה-6 של יאניק רק השנה (24 בקריירה), וחשוב לזכור שהוא היה גם משלושה חודשי השעיה מהסבב.

בנוסף, סינר, שחתם טורניר מושלם בו לא איבד ולו סט אחד, גם קיבל את הפרס הגבוה בתולדות הענף – 5,071,000 דולר, קצת יותר ממה שאלקראס הכניס לחשבון הבנק שלו עם ההנפה באליפות ארצות הברית הפתוחה לפני מספר חודשים. למעשה, האיטלקי די שיחזר את השנה שעברה עם שני מייג’ורים וגביע של טורניר סוף הסבב.

אלקראס יתנחם בכך שיסיים את 2025 במקום הראשון בעולם, אבל גם יכול לצאת מרוצה משנה אדירה שלו מבחינה אישית – שני מייג’ורים בגיל 22 בלבד ועתיד ורוד ומבטיח בהחלט. המשחק היה שוויוני כמעט לגמרי, אבל סינר ידע להתעלות הפעם ברגעים המכריעים של שני הסטים.

הבצורת הספרדית בטורניר הנוכחי נמשכה, כשמאז הזכייה של אלכס קורצ’ה אי שם ב-1998, אף טניסאי מספרד לא הצליח לחגוג בטורניר האחרון של השנה. אפילו לא רפאל נדאל הגדול, הספרדים ימשיכו לחכות לזה לפחות לשנה נוספת.

