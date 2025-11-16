עקב זמן המשחק של אצ'ברי: פפ זועם על לברקוזן

בינואר 2024, קלאודיו אצ’ברי חתם במנצ’סטר סיטי תמורת 14.5 מיליון אירו. התכולים לא רצו שהכישרון הארגנטינאי יברח ואחרי הרכישה הרשמית השאילו אותו מיד לקבוצה ממנה קנו אותו, ריבר פלייט. בינואר 2025, בן ה-19 נחת באנגליה לראשונה כדי להצטרף לסיטיזנס.

חצי עונה בה לא קיבל יותר מדי הזדמנויות הביאה אותו ליעד אחר במהלך חלון ההעברות של הקיץ האחרון, כאשר מסיטי הקשר הושאל לבאייר לברקוזן כדי לקבל יותר דקות בבונדסליגה תחת המעטפת של סגנית אלופת גרמניה. אלא שגם אצל הגרמנים אצ’ברי לא בדיוק מוביל.

יליד 2006 שעשה את קפיצת המדרגה לאירופה, השתתף רק בשמונה משחקים עד כה העונה תחת קספר יולמן – בשלושה מהם בלבד פתח ב-11 ובכל מקרה הוא לא הצליח לסיים 90 דקות אף פעם. על פי הדיווחים בארגנטינה, יש אדם אחד שממש לא אוהב את המצב הנוכחי של אצ’ברי, ומדובר בפפ גווארדיולה.

קלאודיו אצ'ברי (IMAGO)

התקשורת הארגנטינאית טוענת כי חוסר הדקות בלברקוזן, שם היה אמור לצבור ניסיון, מרגיז את השחקן עצמו, את הנהלת סיטי ובמיוחד את גווארדיולה כשהמאמן תואר כזועם על הסיטואציה. עוד במדינתו של אצ’ברי, מספרים על מהלך שהשחקן ניסה לעשות כדי לשפר את מצבו, כזה שנתקל בהתנגדות מצד סיטי.

ברשת ‘TyC Sport’ דיווחו שאצ’ברי ביקש מראשי המועדון ממנצ’סטר להשאיל אותו שוב לריבר פלייט, המקום בו גדל וגם עלה במדיו לבוגרים. אך כאמור, סיטי לא התלהבה מהרעיון, מתוך אמונה שחזרה לכדורגל של דרום אמריקה עלולה לפגוע בהתפתחות הרצויה שלו.