רוברטו מרטינס: פורטוגל טובה יותר עם רונאלדו

פורטוגל סיימה הערב (ראשון) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 עם תצוגת ענק ו-1:9 מוחץ על ארמניה, בדרך להבטחת המקום בטורניר. המאמן רוברטו מרטינס והחלוץ גונסאלו ראמוס התייצבו אחרי המשחק וסיכמו את הניצחון הגדול, רגע לפני שהנבחרת מסיטה את המבט לטורניר הגדול בקיץ.

מרטינס התייחס לשינוי בגישת השחקנים לעומת ההפסד בצפון אירלנד ואמר: "זה היה משחק שונה לעומת מה שהיה באירלנד. הרעיון הראשון הוא ששיחקנו כדי להיות טובים מארמניה, כדי לנסות לנצח ולהיעזר בכוח של האוהדים. באירלנד היינו לחוצים, שיחקנו כדי להבטיח העפלה למונדיאל וזה מאוד קשה. נגד הונגריה היינו על סף עלייה ואז מחוץ לה, וזה היה קשה לניהול”.

“היום אהבתי מאוד את התגובה של השחקנים, ניתחנו את מה שעשינו באירלנד והיום ראינו קבוצה מאוד מחויבת ומאוחדת וזה מה שהשתנה. פסיכולוגית, זו הייתה ההפסד הראשון שלי אחרי 43 משחקי מוקדמות ליורו ולמונדיאלים, והבנתי שזה לא היה עניין טקטי או פיזי, אלא פסיכולוגי, של לשחק עם הרעיון של לאבד את הכרטיס במקום לשחק כדי לנצח", הוסיף.

רוברטו מרטינס (IMAGO)

כשנשאל האם פורטוגל היא קבוצה שונה בלי כריסטיאנו רונאלדו, השיב המאמן בביטחון: "לא. אנחנו טובים יותר עם רונאלדו, נונו מנדש ופדרו נטו. הדבר הכי חשוב הוא שכדורגל הוא משחק של טעויות, קשיים וחוסן, וכשחסרים שחקנים מסוימים אנחנו חייבים למצוא את הדרך לנצח. חשוב שיהיו לנו את כל השחקנים החשובים, אבל גם שתהיה אמונה ורעיון ברור שאנחנו יכולים לנצח כששחקנים מסוימים לא פותחים בהרכב".

על המטרות לקראת המונדיאל אמר מרטינס: "ההכנה חשובה, שכולם ייהנו מההגרלה. יום ההכנה חשוב, ומחנה האימונים במרץ יהיה חשוב מאוד כדי להתכונן לטורניר”.

גם גונסאלו ראמוס, שכבש הערב והיה בין המצטיינים, שידר ביטחון רב. כשנשאל אם פורטוגל רצתה להגיב אחרי ההפסד לאירלנד, אמר: "לא. היום זה היה לנצח או לנצח. היינו עדיפים בצורה ברורה והראינו את זה במגרש. המשחק האחרון לא הלך טוב, אבל היום הייתה לנו הזדמנות להבטיח את העלייה למונדיאל. יש ימים שהכדור פשוט לא רוצה להיכנס. היום יצרנו יותר מצבים מאשר במשחק הקודם".

ברונו וראמוס חוגגים (IMAGO)

לגבי הציפיות לקראת המונדיאל אמר החלוץ: "בכל תחרות שאנחנו משתתפים בה אנחנו פייבוריטים, אבל זה צעד אחרי צעד. יש לנו משחקי הכנה במרץ ועוד עונה שלמה לפנינו".

כשהתייחס לשאלת דקות המשחק בנבחרת אמר ראמוס בצניעות: "כולם עוזרים, ואני רק אחד נוסף. כולם היו רוצים יותר זמן".