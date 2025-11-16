הסוכן אישר: לאציו מתקרבת לצירוף אינסינייה

איטליה אמנם עדיין לא הבטיחה את מקומה בין 48 הנבחרות שישחקו במונדיאל הקרוב שייערך בצפון אמריקה, אך כשהאזורי נמצאים בכושר טוב באופן יחסי ואחרי שני מפחי נפש, כולם רוצים להיות בכושר הטוב ביותר על מנת לקבל את הזימון המיוחל אם וכאשר.

אחד מאותם שחקנים שיקוו להשתחל הוא אחד מגיבורי הזכייה ביורו 2020, לורנצו אינסינייה. הקיצוני השמאלי הוא שחקן חופשי אחרי שסיים את תפקידו בטורונטו מה-MLS, וכעת מתקרב לחזרה לסרייה א’, כשסוכנו אישר שהוא קרוב לחתימה בלאציו.

“אנחנו מתקרבים לחתימה”, אמר אנדראה ד’אמיקו המייצג את האיטלקי. “לאציו אוהבת את אינסינייה בגלל סט היכולות שלו, אבל הבעיה היא שיש לקבוצה אמברגו העברות. נראה מה יקרה. זה משהו שאנחנו עובדים עליו כבר תקופה”.

לורנצו אינסינייה ומאוריציו סארי. יתאחדו? (IMAGO)

אם יחתום בשורות הנשרים, יתאחד עם מאמנו מנאפולי, שם הפך לסמל, מאוריציו סארי, תחתיו כבש 49 שערים ב-139 הופעות, כשאף דווח באיטליה כי אינסינייה דחה שתי הצעות מקבוצות אחרות על מנת לשחק שוב תחת המאמן.