ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
229-1711מילאן3
2210-1611נאפולי4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

הסוכן אישר: לאציו מתקרבת לצירוף אינסינייה

אנדראה ד'אמיקו המייצג את סמל נאפולי, אשר שחקן חופשי כבר ארבעה חודשים, שפך אור על המגעים: "היא אוהבת אותו בגלל סט היכולות שלו". וגם: הבעיה

|
לורנצו אינסינייה (רויטרס)
לורנצו אינסינייה (רויטרס)

איטליה אמנם עדיין לא הבטיחה את מקומה בין 48 הנבחרות שישחקו במונדיאל הקרוב שייערך בצפון אמריקה, אך כשהאזורי נמצאים בכושר טוב באופן יחסי ואחרי שני מפחי נפש, כולם רוצים להיות בכושר הטוב ביותר על מנת לקבל את הזימון המיוחל אם וכאשר.

אחד מאותם שחקנים שיקוו להשתחל הוא אחד מגיבורי הזכייה ביורו 2020, לורנצו אינסינייה. הקיצוני השמאלי הוא שחקן חופשי אחרי שסיים את תפקידו בטורונטו מה-MLS, וכעת מתקרב לחזרה לסרייה א’, כשסוכנו אישר שהוא קרוב לחתימה בלאציו.

“אנחנו מתקרבים לחתימה”, אמר אנדראה ד’אמיקו המייצג את האיטלקי. “לאציו אוהבת את אינסינייה בגלל סט היכולות שלו, אבל הבעיה היא שיש לקבוצה אמברגו העברות. נראה מה יקרה. זה משהו שאנחנו עובדים עליו כבר תקופה”.

לורנצו אינסינייה ומאוריציו סארי. יתאחדו? (IMAGO)לורנצו אינסינייה ומאוריציו סארי. יתאחדו? (IMAGO)

אם יחתום בשורות הנשרים, יתאחד עם מאמנו מנאפולי, שם הפך לסמל, מאוריציו סארי, תחתיו כבש 49 שערים ב-139 הופעות, כשאף דווח באיטליה כי אינסינייה דחה שתי הצעות מקבוצות אחרות על מנת לשחק שוב תחת המאמן.

