סיום מתוק: צרפת גברה 1:3 על אזרבייג'ן

לאחר המשחקים המוקדמים של השעה 16:00, המחזור האחרון של מוקדמות המונדיאל המשיך עם עוד ארבעה משחקים, כאשר במוקד צרפת גברה 1:3 על אזרבייג’ן וסגרה קמפיין מוקדמות ללא הפסדים. במשחק נוסף, אוקראינה פגשה את איסלנד לקרב ישיר על הפלייאוף וניצחה אותה 0:2. כמו כן, אנגליה סגרה קמפיין מושלם עם ניצחון 0:2 על אלבניה, וסרביה גברה 1:2 על לטביה.

אזרבייג’ן – צרפת 3:1

הטריקולור סיימו בטעם מתוק את הקמפיין ולמעשה לא הפסידו באף משחק כאשר סיימו עם חמישה ניצחונות ותיקו. את המשחק הם פתחו בצורה לא טובה כאשר רנאט דאדאשוב כבש עבור המארחת בדקה הרביעית, אך מאלו גוסטו בישל פעמיים, את הראשון למאטטה ואת השני למגנס אקליוש שקבעו מהפך. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, שוער המארחת מהומדאלייב הכניס לשערו הוא וקבע 1:3 לזכות הצרפתים. מנגד, האזרים לא ניצחו בקמפיין וסיימו עם נקודה אחת בלבד.

דקה 4, שער! אזרבייג’ן עלתה ליתרון 0:1: רנאט דאדאשוב הימם את הצרפתים כבר בדקות הראשונות וקבע יתרון מוקדן לאזרים.

דקה 17, שער! צרפת השוותה ל-1:1: מאלו גוסטו הגביה כדור מהאגף הימני שפגש את ראשו של מאטטה שהתרומם נהדר, והאחרון נגח את השוויון.

דקה 30, צרפת עלתה ליתרון 1:2: גוסטו קיבל כדור באגף הימני, העביר כדור רוחב שהגיע למגנס אקליוש, והכישרון הצעיר קבע את המפהך במשחק.

דקה 45+1, צרפת עלתה ליתרון 1:3: לאחר ערבובייה ברחבה, הכדור הגיע לקפראן תוראם, שנגע בכדור שניתז לשוער שחרודין מהומדאלייב שהכניס אותו לשערו הוא.

אוקראינה – איסלנד 0:2

שתי הנבחרות הגיעו למשחק עם אותו מספר נקודות, ונפגשו בקרב ישיר על המקום בפלייאוף. המארחת היא זו שהבטיחה את מקומה שם עם שני שערים מאוחרים, אחד בדקה ה-83 והשני בתוספת הזמן בדקה ה-93, וחגגה בטירוף עם הקהל הביתי שלה.

דקה 83, שער! אוקראינה עלתה ליתרון 0:1: אולכסנדר זובקוב כבש וקירב את המארחת לפלייאוף.

דקה 90+3, שער! אוקראינה עלתה ליתרון 0:2: אולכסיי גוטסוליאק כבש את השני בתוספת הזמן וחתם את הניצחון האוקראיני.

אלבניה – אנגליה 2:0

שני המקומות הראשונים נפגשו, כאשר הה ידוע טרם המשחק שהאנגלים העפילו. שלושת האריות הגיעו להתמודדות עם מאזן מושלם ועם רשת נקייה בכל אחד ממשחקיהם, ולאחר המשחק המשיכו בדיוק באותו קו כאשר הארי קיין העניק להם את הניצחון עם צמד, והשער נשאר נקי לחלוטין. המארחת הבטיחה את מקומה בפלייאוף.

דקה 74, שער! אנגליה עלתה ליתרון 0:1: כדור שהוגבה לרחבה הגיע להארי קיין, שבנגיעה כבש מטווח קרוב.

דקה 82, שער! אנגליה עלתה ליתרון 0:2: קיין השלים צמד והמשיך במומנטום הנהדר שלו.

תוצאות נוספות:

סרביה – לטביה 1:2