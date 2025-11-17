יום שני, 17.11.2025 שעה 01:25
כדורסל ישראלי

לפני הדרבי: אוהדי מכבי תל אביב פרצו לאימון

לפני המפגש מול הפועל היום ב-20:50, אוהדים מארגון ה"גייט" שוחחו עם השחקנים. קטש: "מכירים את שחקני הפועל יותר מקבוצות אחרות, לא משנה מי ישחק"

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב קיימה אימון לפני הדרבי שייערך היום (שני, 20:50). מחאת אוהדי הקבוצה נגד ההנהלה של המועדון עלתה שלב, כאשר במהלך האימון אוהדי הצהובים מארגון הגייט פרצו לפרקט ושוחחו עם השחקנים. כמו כן, המאמן עודד התייחס לרישומי הסגל, למעמד המשחק ולאופן שבו קבוצתו מגיעה. המאמן הדגיש כי הוא יודע באיזה סגנון ישחק וכי היכרות עמוקה עם שחקני הפועל מייתרת את הדאגה סביב מי יירשם. 

"הרישומים בסגל? זו כבר תקופה לא היתרון של מכבי, של הרבה קבוצות בליגה. אני יודע באיזה סגנון אנחנו עומדים לשחק ואנחנו יודעים כמה עוגנים בטוח ישחקו ואת ההתאמות האחרונות נעשה, אבל את כולם אנחנו מכירים. כל העניין של מי ישחק פחות רלוונטי כשאתה רגיל להתכונן לקבוצות וסגלים ביורוליג, גם ביורוליג אתה מקבל שעה לפני המשחק סגלים ושחקנים שאתה יודע שלא שיחקו, אתה אמור להתכונן להרבה מאוד שחקנים, ובמקרה של הפועל בגלל שאנחנו רואים אותם כל הזמן גם בזירה המקומית אנחנו מכירים את השחקנים יותר טוב מקבוצות אחרות אז זו לא בעיה", אמר קטש. 

גג'ון דיברתולומאו (רדאד ג'בארה)
גג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)
טי.גטי.ג'יי ליף (רדאד ג'בארה)
עודד קטש (רדאד געודד קטש (רדאד ג'בארה)
לוני ווקר (רדאד גלוני ווקר (רדאד ג'בארה)

על מעמד הדרבי: "אני חושב שזה די ברור, דרבי זה דרבי, זה מרגש מעבר לזה שזו יריבה ברמה גבוהה ותהיה פה אווירה טובה נקווה שתהיה אווירה ספורטיבית וטובה ושיהיה משחק טוב".

גג'ון דיברתולומאו (רדאד ג'בארה)

יש לכם יתרון בגזרת הישראלים לאור, איך מביאים את השחקנים לבוא יותר דרוכים ולא בתחושה שיש את היתרון ואז הדברים יהיו קלים יותר?
"אם אתה דואג שנרגיש פייבוריטים הסר דאגה מליבך, להרגיש כך ולא משנה מי חסר, יש להם מספיק ישראלים טובים, יש להם סגל מאוד רחב גם בזרים וגם בישראלים, אז אל תדאג לא נבוא בתחושה של פייבוריטים".

/* LAST / NEXT ROUNDs */