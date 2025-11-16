יום שני, 17.11.2025 שעה 01:25
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

חוזר לליגה א': אסי אלימלך חתם בשמשון ת"א

אחרי פרק בשלוש קבוצות בליגה הלאומית, המאמן שפוטר מהפועל חדרה, שב לליגה השלישית בטיבה במדינה, כשיעמוד על הקווים בקבוצה שנפרדה לאחרונה מחי אבייב

|
אסי אלימלך (שחר גרוס)
אסי אלימלך (שחר גרוס)

אסי אלימלך חוזר לקווים, זאת לאחר שבחודש שעבר נפרד מהפועל חדרה מהליגה הלאומית, שלא הצליחה לנצח בשבעה מחזורי ליגה תחת הדרכתו. היום (ראשון) המאמן חתם על חוזה בשמשון ת"א, שמדורגת במקום ה-13 בטבלת ליגה א' דרום. 

הקבוצה מרוחקת חמש נקודות מהמקום החמישי, שמוביל לפלייאוף העליון בתום העונה – המטרה שהוצבה בשמשון עוד בתחילת העונה. אסי אלימלך יחליף בתפקיד את חי אבייב, שנפרד לאחרונה מהקבוצה אחרי פתיחת עונה לא מוצלחת.

אסי אלימלך בן ה-43, שאימן שנים רבות במחלקות הנוער הירושלמיות, חוזר לנקודת הפתיחה שלו כמאמן בוגרים, זאת לאחר שאימן תקופה את הפועל אשקלון בליגה א' דרום, משם עבר למחוז הצפוני, לעונה וחצי בהפועל באקה אל גרביה, אותה הצליח להשאיר בליגה ועונה לאחר מכן הוביל אותה עם תקציב צנוע לפלייאוף העליון.

אסי אלימלך ועומר בירן (שחר גרוס)אסי אלימלך ועומר בירן (שחר גרוס)

התחנה הבאה הייתה הפועל רעננה, אותה הוביל בגאון לזכייה באליפות הליגה ולחזרה לליגה הלאומית. את העונה שעברה החל בהפועל רעננה ובאמצע העונה פוטר ע"י אייל ברקוביץ', שנכנס לתפקיד המנהל המקצועי. את המחצית השנייה של העונה עשה בהפועל כפר סבא, שהחליטה להיפרד מהמאמן, למרות שתחת הדרכתו הגיעה הקבוצה לפלייאוף העליון.

לאחר חתימתו של אסי אלימלך בתור המאמן הראשי של שמשון תל אביב, הקבוצה מכוונת בתקופה הקרובה לשים את יהבה על חיזוק השורות בשחקני התקפה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */