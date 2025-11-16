צחק אחרון: סינר ניצח את אלקראס בגמר הסבב

על מדף “הגדולים בהיסטוריה של הספורט”, מונחים לא מעט שמות. החל מטום בריידי בפוטבול, ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו בכדורגל, מייקל ג’ורדן ולברון ג’יימס בכדורסל ועד לרוג’ר פדרר, רפאל נדאל ונובאק ג’וקוביץ’ בטניס. אל אותו המדף, יצטרכו ככל הנראה לפנות מקום בעתיד הקרוב לשני חובטים נוספים, יאניק סינר וקרלוס אלקראס, שסיפקו משחק ענק שחתם את שנת 2025, בסיום האיטלקי צחק אחרון עם 6:7 (4:7), 5:7 על הספרדי וזכה בתואר פעם שנייה ברצף בטורניר גמר הסבב.

המערכה הראשונה, שפתחה יריבות חמישית בשנה האחרונה הוכיחה למה הצמד מדורג במקומות הראשונים בעולם הטניס, כשהאחד לא הצליח לשבור את השני ואף להגיע לנקודת שבירה. בסיום, המדורג שני בעולם הצליח להשיג פעמיים במיני ברייק בשובר השוויון כדי לקחת את ההובלה ולעלות ל-0:1 במערכות.

הספרדי, שרצה לנשל את יריבו מכס המלכות, הצליח להשיג שבירה ראשונה כבר בפתיחת המערכה ואף הוביל 2:3, אלא שלעיני הקהל הביתי, הצליח סינר לבצע מהפך כש”נקם” עם שבירה משלו, איזן את התוצאה ולבסוף שבר בפעם השנייה בנקודת המשחק, כל הדרך אל עבר הזכייה השנייה שלו בהיסטוריה בגמר הסבב.

יאניק סינר מציג לראווה את הגביע בו זכה (IMAGO)

מערכה ראשונה: 6:7 (4:7) ליאניק סינר

קרלוס אלקראס הגיש ראשון בקרב הענקים בין שני המדורגים ולא התקשה לקחת את המשחקון, אלא שיאניק סינר הגיב נפלא והותיר את הספרדי על האפס במשחקון השני. הספרדי ענה עם משחקון על האפס ועלה ל-1:2, כולל נקודה אדירה בראלי נפלא.

ההגשות שבו אל המדורג השני בעולם, שכבר הוביל במשחקון הרביעי, אבל הספרדי שב ל-40:40, אלא שאז המשחק נעצר בגלל מקרה רפואי ביציע. ההפסקה עזרה לאיטלקי, שעם החזרה הצליח לסיים ראלי בניצחון וחתם שוויון עם אייס בדרך ל-2:2.

יאניק סינר וקרלוס אלקראס צופים מה מתרחש ביציע בדאגה (IMAGO)

אלקראס המשיך לשבור על ההגשות שלו אחרי שחזר מפיגור 30:15, אבל סינר לא נשבר והשווה ל-3:3 במשחקונים במאבק מאוזן בין הצדדים. החילופים המשיכו כשאף צד לא נשבר, כשכל אחד הצליח לברוח ל-15:40 בהגשות הבאות שלהם, בדרך לזכייה במשחקון.

כשהספרדי עלה ליתרון 4:5, הוא נזקק לטיפול רפואי אחרי שספג מכה ברגלו הימנית, אך שב למשטח והאיטלקי ניצל זאת כדי להשוות שוב, הפעם ל-5:5. המדורג ראשון התעלה על עצמו ולקח בקלילות את המשחקון ה-11. המערכה הצמודה המשיכה בדרך לשובר שוויון, שגם שם התעלה מעל רף הציפיות הגבוה גם ככה, שבו האיטלקי הצליח לקחת בסיום את המערכה הראשונה עם 4:7.

קרלוס אלקראס מקבל טיפול רפואי (IMAGO)

מערכה שנייה: 5:7 ליאניק סינר

פתיחה אדירה לאלקראס במערכה השנייה, שהצליח לראשונה במשחק להשיג נקודת שבירה, ולקח גם את ההגשה שלו בדרך ל-0:2 מהיר. סינר התעשת במשחקון השלישי והצליח לצמק בהגשות שלו, אלא שהמדורג ראשון הגיב באופן מיידי וזכה במשחקון הרביעי. האיטלקי הצליח לשמור בשנית על ההגשות שלו ולא נתן לספרדי לברוח.

לבסוף, המדורג שני הצליח לשבור לראשונה בהתמודדות עם הרבה מזל אחרי שהכדור גלש לו על המחבט ולשוב ל-3:3. המשחקון השביעי היה המותח ביותר וכלל ראלי בן 24 חבטות, שבסיומו אחרי דיוס סינר הצליח להוביל לראשונה במערכה, כשעלה ל-3:4. אלקראס התאושש כששמר את יריבו על האפס במשחקון אחריו בדרך לשוויון נוסף בקרב הגלדיאטורים.

יאניק סינר מרוצה (IMAGO)

היתרון שב אל סינר, שלקח את המשחקון התשיעי כשחתם את סבב ההגשה שלו עם אייס, מול הספרדי כשהפעם היה תורו להישאר על האפס, אבל המאבק הצמוד נותר גם לאחר המשחקון העשירי, כשהמדורג ראשון שוב השווה.

המחזיק בתואר התקרב צעד נוסף אל עבר השמירה עליו, כששוב שמר על ההגשה שלו, עם 5:6, ונמצא במרחק משחקון אחד מזכייה. האיטלקי לבסוף הצליח לשבור את הספרדי במשחקון ה-12 שהעניק לו גם את התואר השישי לעונה הזו, ה-24 בקריירה והשלישי העונה מול המדורג ראשון בעולם.