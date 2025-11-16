"אם נידרש לבנות מחדש, זה ייקח לפחות שנתיים"

הנזקים שנחשפו באצטדיון בקריית שמונה שמים סימן שאלה גדול על השימוש העתידי במתקן ודרכי הטיפול בו, זאת לאחר שהתגלה סדק משמעותי ביציע המרכזי.

לפי דו”ח שקיבלה עיריית קריית שמונה, הנזק נגרם כתוצאה מהמלחמה. את הדו”ח כתב פרופסור מתי אדן, מומחה בעל שם עולמי, ובו נכתב שהנזק נגרם כתוצאה מהמלחמה ולא התיישנות.

מעל 10 טילים נפלו באיזור האצטדיון, רעידת אדמה מלבנון בעקבות פיצוץ מנהרה פגעה בו ובנוסף טנקים רבים וכוחות שהיו שם יצרו נזק נוסף. השאלה היא האם משקמים או בונים מחדש את הכל, כאשר ייתכן וקיימת אופציה גם לשקם. בכל מקרה, העלות הצפויה היא 40-50 מיליון שקלים במקרה הטוב.

השבוע צפוי להיות סיור באצטדיון, כשלאחריו תתקיים ישיבה שבה יוחלט מה הפעולה הנכונה, כאשר המצב לא נראה טוב וכבר בשבוע הקרוב תצטרך להתקבל החלטה דרמטית.

הבור שנפער במגרש בקריית שמונה (שי גודל גנן האצטדיון)

האופציות האפשריות: במידה ויהיה אפשר לתקן את המצב הקיים, הדבר צפוי לקחת בין שנה לשנתיים. למרות זאת, אם מדובר בבנייה מחדש, התהליך ייקח לפחות שנתיים ויהווה מכה משמעותית עבור הקבוצה והעיר.

דורון שנפר, יו”ר מחלקת הנוער ודובר עיריית ק”ש, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בשיתוף “ישראייר” ושיתף על המצב: “יהיה השבוע סיור באצטדיון, ואז נשב על הנושא ויוחלט מה לעשות. אנחנו רוצים שהאצטדיון יהיה כמו לפני שבעה באוקטובר. בסוף זה דיון על כסף, מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה האם היא רוצה ליישב את התושבים של קריית שמונה בחבל הארץ הצפוני. לתושבי קריית שמונה והצפון מגיע שיהיה אצטדיון”.

מה המצב הנוכחי, אפשר לשקם את האצטדיון?

”כנראה שכן, אבל בכל מקרה אם מדובר בשיקום, מדובר על 40-50 מיליון שקלים ועוד לפני שנכנסתי לעובי הקורה”.

זה ייגמר ב-70 אתה אומר.

”כן, כנראה, זה לא מדובר על שמונה מיליון שקלים ומבינים שנכנסים לכיס, אבל השאלה האם רוצים שיהיו חיים בק”ש, רוצים לסגור את מרכז התרבות הגדול שיש לנו בק”ש?”

אצטדיון קריית שמונה (עמרי שטיין)

מקווה שהמדינה לא מאבדת את הצפון, כי היא עיר חשובה.

”למה צריך לבקש ולהתחנן?”

זה כמו מקבצי נדבות, צריך לסדר את הכל ואם צריך להקים שני יציעים ולהגדיל את האצטדיון, תביאו את הכסף ותחזירו את הקהל, כולם מוכנים להתגמש, האצטדיון נפגע ואין בעיה, תשפצו ובואו נחזור לשחק. בעניין הבטיחות כי היציע במצב רעוע, כמה זמן השיפוץ?

”אם נתחיל היום אז אולי אולי נחזור למשחק האחרון של העונה הזאת ואולי המשחק הראשון של העונה הבאה”.

אז העונה הזאת לא יקרה בוודאות.

”כנראה. אנחנו היום ומחר נהיה בישיבה ועד סוף השבוע נקבל תשובות לכל השאלות ונצטרך לקבל החלטות קשות”.

מה הנטייה שלכם?

”ראש העיר רוצה להחזיר את המשחקים כמה שיותר מהר ואת האוהדים לאצטדיון ראוי, לא לאצטדיון של אחרי המלחמה. האצטדיון נסגר והמדינה צריכה להבין ולהגיד שיהיה אצטדיון חדש, לא מבין את הבעיה”.

שחקני קריית שמונה, רוצים להחזיר את המשחקים (עמרי שטיין)

אם יגידו שיפוץ כללי אז האצטדיון ייקח כמה שנים.

”אני לא מדבר על שנתיים, אפילו אפשר להתחיל את המשחק הראשון בעונה הבאה באצטדיון הזה”.

מי צריך לממן את הכסף הזה?

”מדינת ישראל, ק”ש היא לא חברה פרטית של אף אחד, יש משרד האוצר ומשרד הפנים”.

הייתם בפגישה במשרד הספורט.

”קיימנו פגישות. השבוע נקבל את התשובות”.

אז זה שבוע דרמטי בנוגע לקבוצה הזאת של ק”ש.

”יתקשרו אליי בהמשך ונקבל הכל”.

השר אלקין ביקר באצטדיון שהוא ממונה על כל הצפון?

”כן הוא מבקר”.

כבר התקדמות, כי אז בזמנו דיברנו שהוא לא מצא את הדרך, מה הוא אומר מבחינת תקציבים?

”הוא מוכן לעזור, אבל אנחנו לא רוצים לשמוע הבטחות, רוצים תכלס”.

המדינה צריכה להתגייס ולעזור, כמה אתה חושב שאתם ממשיכים לשלם את המחיר שראש העיר לא רץ ברשימת הליכוד?

”אין קשר, הוא עושה את המאמצים ויש קהל שצריך לעשות בשבילו וצריך להשקיע וישקיעו”.