עד הקמפיין הבא: ישראל גברה 1:4 על מולדובה

דעת המבקר

השחקן המצטיין אליאל פרץ, ציון: 8

הניע את הבחורים בכחול לבן ואף קינח בשער נפלא אליאל פרץ, ציון: 8הניע את הבחורים בכחול לבן ואף קינח בשער נפלא השחקן המאכזב סרג'יו פרציון, ציון: 4

פרץ את הסכר הישראלי והשאיר את נבחרתו בעשרה שחקנים בשלב מוקדם מדי סרג'יו פרציון, ציון: 4פרץ את הסכר הישראלי והשאיר את נבחרתו בעשרה שחקנים בשלב מוקדם מדי

הרכבים וציונים

זהו זה. באופן רשמי נבחרת ישראל סגרה את קמפיין מוקדמות אליפות העולם הערב (ראשון) כאשר אירחה בקישינב את הנבחרת המקומית, מולדובה. אמנם גם למונדיאל הקרוב הבחורים בכחול לבן לא הצליחו להעפיל, אך יוכלו להסתפק בסיום מתוק עם עם שלוש נקודות אחרי 1:4 נפלא בתום 90 דקות, וכעת יפנו פניהם אל עבר הקמפיין הבא.

הבחורים של רן בן שמעון הפגינו דומיננטיות כבר מהפתיחה ועלו ליתרון בדקה ה-21 מפנדל מוצלח של דור תורג’מן, אחרי שאליאל פרץ סחט כרטיס אדום ישיר ופנדל מסרג’יו פרצ’יון. דור פרץ, דן ביטון ואוסקר גלוך רשמו החמצות, ודווקא אז חלוץ מכבי ת”א, יון ניקולאסקו, עקץ עם שער שוויון נפלא בדקה ה-37 אחרי התקפה מולדבית מצוינת.

במחצית השנייה הנבחרת המשיכה ללחוץ על הגז, טווחה בשער של אמיל טימבור ובדקה ה-65 רוי רביבו עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה כדי להחזיר לישראל את היתרון עם השער הראשון שלו במדים הלאומיים.

הנבחרת המשיכה ללחוץ ובדקה ה-85 גם אליאל פרץ נכנס לרשימת הכובשים, כששחרר בעיטה חזקה ומדויקת מחוץ לרחבה ישר לפינת השער. אם לא די בכך, שלוש דקות בלבד לאחר מכן רביבו שחרר בעיטה מזווית קשה, הכדור פגע בולדיסלב באבוגלו, חדר לרשת וקבע את את תוצאת המשחק, שנתנה לנבחרת סיום מתוק לקמפיין