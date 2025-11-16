עד הקמפיין הבא: ישראל גברה 1:4 על מולדובה

מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
השחקן המצטיין
אליאל פרץ, ציון: 8
הניע את הבחורים בכחול לבן ואף קינח בשער נפלא
השחקן המאכזב
סרג'יו פרציון, ציון: 4
פרץ את הסכר הישראלי והשאיר את נבחרתו בעשרה שחקנים בשלב מוקדם מדי
זהו זה. באופן רשמי נבחרת ישראל סגרה את קמפיין מוקדמות אליפות העולם הערב (ראשון) כאשר אירחה בקישינב את הנבחרת המקומית, מולדובה. אמנם גם למונדיאל הקרוב הבחורים בכחול לבן לא הצליחו להעפיל, אך יוכלו להסתפק בסיום מתוק עם עם שלוש נקודות אחרי 1:4 נפלא בתום 90 דקות, וכעת יפנו פניהם אל עבר הקמפיין הבא.
הבחורים של רן בן שמעון הפגינו דומיננטיות כבר מהפתיחה ועלו ליתרון בדקה ה-21 מפנדל מוצלח של דור תורג’מן, אחרי שאליאל פרץ סחט כרטיס אדום ישיר ופנדל מסרג’יו פרצ’יון. דור פרץ, דן ביטון ואוסקר גלוך רשמו החמצות, ודווקא אז חלוץ מכבי ת”א, יון ניקולאסקו, עקץ עם שער שוויון נפלא בדקה ה-37 אחרי התקפה מולדבית מצוינת.
במחצית השנייה הנבחרת המשיכה ללחוץ על הגז, טווחה בשער של אמיל טימבור ובדקה ה-65 רוי רביבו עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה כדי להחזיר לישראל את היתרון עם השער הראשון שלו במדים הלאומיים.
הנבחרת המשיכה ללחוץ ובדקה ה-85 גם אליאל פרץ נכנס לרשימת הכובשים, כששחרר בעיטה חזקה ומדויקת מחוץ לרחבה ישר לפינת השער. אם לא די בכך, שלוש דקות בלבד לאחר מכן רביבו שחרר בעיטה מזווית קשה, הכדור פגע בולדיסלב באבוגלו, חדר לרשת וקבע את את תוצאת המשחק, שנתנה לנבחרת סיום מתוק לקמפיין
מחצית שניה
-
'90+3
- שריקת הסיום בקישינב! נבחרת ישראל מסיימת קמפיין עם 1:4 על מולדובה
-
'88
- מזווית כמעט בלתי אפשרית, רוי רביבו שחרר בעיטה חזקה שפגעה בוולדיסלב באבוגלו וחדרה לרשת!
-
'85
- שער! נבחרת ישראל עלתה ל-1:3! אליאל פרץ קיבל כדור מחוץ לרחבה ובנגיעה שחרר בעיטה מדויקת ישר לפינה הרחוקה
-
'84
- עידן טוקלומטי נכנס במקום דור תורג'מן
-
'78
- דור פרץ פינה את מקומו לסתיו טוריאל
-
'78
- חילוף כפול של רן בן שמעון: מחמוד ג'אבר נכנס במקום גבי קניקובסקי
-
'72
- גם אליאל פרץ היה קרוב להכפיל את היתרון עם הזדמנות מתוך הרחבה, אך לצערו נעצר בעמוד השער
-
'70
- עוז הזדמנות נהדרת של דור פרץ בתוך הרחבה, שוב טימבור הדף לקרן
-
'66
- ארתור יוניצה החליף את חלוץ מכבי ת"א ומי שכבש את שער השוויון, יון ניקולאסקו
-
'65
- שער! ישראל עלתה ל-1:2! התקפה מצוינת של הבחורים בכחול לבן הסתיימה עם בעיטה של תורג'מן לעמוד, רוי רביבו עט על הריבאונד וכבש מקרוב
-
'61
- אוסקר גלוך ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת במעט
-
'54
- איון בורס נכנס במקום סטפן בטיקה
-
'54
- חילוף כפול במולדובה: וירג'יליו פוסולצ'י פינה את מקומו לסרג'יו פלטיקה
-
'53
- דן ביטון שחרר בעיטה חופשית טובה, אך שוב טימבור היה במקום
-
'51
- בליץ אדיר של הנבחרת עם כמה בעיטות לשער הסתיים עם הזדמנות מצוינת של דור פרץ, ששחרר בעיטה מהאוויר לשער אך טימבור הגיב טוב והדף את הכדור
-
'47
- כשהוא פחות משתי דקות על הדשא, גיא מזרחי הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה, אך לצערו סחט הצלה מקו השער
-
'46
- חילוף ראשון בנבחרת ישראל: גיא מזרחי נכנס במקום אלי דסה
מחצית ראשונה
-
'42
- גבי קניקובסקי שיגר בעיטה עוצמתית מקצה הרחבה, טימבור הגיע בקצות האצבעות והסיט את הכדור למשקוף
-
'37
- שער! מולדובה השוותה ל-1:1! חלוץ מכבי ת"א, יון ניקולאסקו, השתלט נפלא על כדור גבוה ומקו הרחבה שחרר כדור אדיר מהאוויר, ישר לרשת של גלזר
-
'35
- דור תורג'מן פספס הזדמנות אדירה כשדהר כל הדרך לבדו עד הרחבה ונעצר אצל השוער המולדבי, אך למזלו הדגל לנבדל הונף
-
'33
- אוסקר גלוך במהלך אישי נהדר חדר לרחבה והכניס כדור רוחב מצוין לדור פרץ, שמקרוב שלח את הכדור מחוץ למסגרת
-
'24
- דן ביטון השתחרר נהדר על סף רחבת ה-16 ושחרר בעיטה חזקה ומסובבת, שלצערו פגעה בקורה ויצאה החוצה
-
'21
- שער! ישראל עלתה ל-0:1! אחרי דקות ארוכות של בדיקת במערכת ה-VAR, השופט הצביע על הנקודה הלבנה ודור תורג'מן שחרר בעיטה אותה אמיל טימבור כבר לקח, אך הכדור חדר לרשת
-
'18
- אליאל פרץ ניצל טעות קשה בהגנה המולדבית כשעט על כדור תועה, חדר לרחבה וסחט מסרג'יו פרצ'יון עבירה שזיכתה אותו בכרטיס אדום בגין מניעת שער בטוח
-
'14
- דן ביטון הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה אחרי מסירה של אוסקר גלוך, אך לצערו הדגל לנבדל הונף
-
'3
- פתיחה חזקה של הנבחרת! רוי רביבו שלח כדור נפלא לדן ביטון שהשאיר מצוין לדור פרץ, שאיבד את הכדור בתוך הרחבה