נורבגיה עלתה למונדיאל אחרי 1:4 על איטליה

לאחר שבעה משחקים שהתפרסו על פני מספר חלונות נבחרות, הבית הישראלי במוקדמות המונדיאל הגיע להכרעה. נבחרת נורבגיה גברה הערב (ראשון) 1:4 על נבחרת איטליה. הנורדים העפילו למונדיאל, זהו הטורניר הגדול הראשון שהם העפילו אליו מאז שנת 2000.

האורחת הגיעה רגועה למשחק, בידיעה שכל עוד תפסיד בפחות מ-8 שערים היא תסיים במקום הראשון ותעפיל לטורניר גדול לראשונה מאז יורו 2,000. הנורדים התקשו נגד הקישור הטכני של המארחת ולא הגיעו ליותר מידי מצבים במחצית הראשונה, אבל בחצי השני העלו הילוך, כבשו ארבעה שערים בחצי שעה והשלימו את קמפיין מושלם.

מן העבר השני, האזורי אמנם הצליחו לכבוש שער ראשון כבר בדקה ה-11, אבל לא היה נראה שהם באמת האמינו שזה אפשרי להכניע את נילנד שמונה פעמים בערב אחד. בחצי שעה האחרונה נפלו מהרגליים ואיבדו את היתרון. החבורה של ג’נארו גאטוסו תנסה להעפיל לטורניר בארה”ב מקסיקו וקנדה דרך הפלייאוף, כזכור בשני הפעמים הקודמות שהייתה בפלייאוף לא העפילה.