נורבגיה עלתה למונדיאל אחרי 1:4 על איטליה

מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
לאחר שבעה משחקים שהתפרסו על פני מספר חלונות נבחרות, הבית הישראלי במוקדמות המונדיאל הגיע להכרעה. נבחרת נורבגיה גברה הערב (ראשון) 1:4 על נבחרת איטליה. הנורדים העפילו למונדיאל, זהו הטורניר הגדול הראשון שהם העפילו אליו מאז שנת 2000.
האורחת הגיעה רגועה למשחק, בידיעה שכל עוד תפסיד בפחות מ-8 שערים היא תסיים במקום הראשון ותעפיל לטורניר גדול לראשונה מאז יורו 2,000. הנורדים התקשו נגד הקישור הטכני של המארחת ולא הגיעו ליותר מידי מצבים במחצית הראשונה, אבל בחצי השני העלו הילוך, כבשו ארבעה שערים בחצי שעה והשלימו את קמפיין מושלם.
מן העבר השני, האזורי אמנם הצליחו לכבוש שער ראשון כבר בדקה ה-11, אבל לא היה נראה שהם באמת האמינו שזה אפשרי להכניע את נילנד שמונה פעמים בערב אחד. בחצי שעה האחרונה נפלו מהרגליים ואיבדו את היתרון. החבורה של ג’נארו גאטוסו תנסה להעפיל לטורניר בארה”ב מקסיקו וקנדה דרך הפלייאוף, כזכור בשני הפעמים הקודמות שהייתה בפלייאוף לא העפילה.
מחצית שניה
-
'90+3
- לאחר שכבש את השער שקבע את תוצאת המשחק, יורגן לרסן הוריד את החולצה וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'90+3
- יורגן לארסן השתלט על כדור ארוך היטל בהגנה האיטלקית וקבע את תוצאת המשחק על 1:4
-
'89
- ארלינג הולאנד יצא אחרי הצמד ויורגן לרסן נכנס במקומו
-
'86
- ניקולו בארלה יצא אלסנדרו בונג'ורנו נכנס במקומו
-
'86
- אלסנדרו בסטוני פינה את מקומו לסמואלה ריצ'י
-
'79
- ג'יאנלוקה סקמאקה החליף את מנואל לוקאטלי
-
'79
- דוידה פראטסי פינה את מקומו לטובת מתיאה זקאני
-
'79
- הוא לא עוצר! ההגנה האיטלקית מתפרקת. תורסבי העביר כדור רוחב מאגף ימין, וארלינג הולאנד שלח את הרגל והכפיל את היתרון
-
'78
- אוסקר בוב הגביה כדור מאגף שמאל, ארלינג הולאנד הניף את הרגל והפציץ לשער, דונארומה הצליח רק להדוף לתוך השער
-
'75
- אוסקר בוב החליף את אלכסנדר סורלות
-
'75
- קריסטיאן ת'ורסטבד יצא ותילו אסגארד נכנס במקומו
-
'71
- תרגיל קרן מוצלח של הנורבגים מצא את אנטוניו נוסא פנוי בקצה הרחבה, הקיצוני של לייפציג ניסה להעביר כדור רוחב נוסף אבל הכדור חזר אליו אז הוא בעט לשער, דונארומה הדף החוצה.
-
'69
- לאחר דין ודברים עם השופט ארלינג הולאנד קיבל כרטיס צהוב
-
'69
- כובש השער הראשון של האזורי קיבל צהוב מוצדק
-
'68
- דוידה פראטסי יצא ובראיין כריסטנטה נכנס במקומו
-
'67
- סורלות' עבר את די לורנצו ונתקל בשופט, בסטוני לקח את הכדור והוציא את האזורי להתקפה, השופט עצר את המהלך, מכיוון שהפריע לחלוץ הנורבגי, הבלם של אינטר גער בו וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'64
- חילוף ראשון במשחק, פטריק ברג פינה את מקומו לטובת מורטן טורסבי
-
'63
- אנטוניו נוסא קיבל כדור מסורלות' באגף ימין כנגד שלושה שחקני הגנה איטלקים, השחקן של לייפציג לא התבלבל, שלח טיל לרשת הגבוהה והשווה את התוצאה
-
'54
- סורלות' ניסה לעבור שוב באגף ימין, הכדור ניתז לריירסון שבעט חזק ושטוח אבל רחוק מהמסגרת
-
'48
- אחרי מחצית ראשונה מנומנמת הקצב עלה בחצי השני. אלכסנדר סורלות קיבל כדור בקצה הימני של הרחבה, חתך למרכז ובעט חזק ומעל השער
-
'47
- לוקאטלי ניסה להעביר כדור עומק לרטגי, ההגנה הנורבגית בלמה את המסירה. הכדור חזר לקשר יובנטוס שבעט למרכז השע היישר לידיו של נילנד
-
'46
- מצב ראשון לנורבגים, אלכסנדר סורלות קיבל כדור בקצה הימני של הרחבה ובעט מחוץ למסגרת
מחצית ראשונה
-
'45+2
- יוליאן ריירסון הסתובב על ניקולו בארלה, שבניסיון לקחת את הכדור בעט ברגלו של המגן הנורבגי וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'44
- ג'נארו גאטוסו קיבל כרטיס צהוב אחרי ויכוח עם השופט, בגלל בזבוזי הזמן לטענתו של הנורבגים
-
'36
- די מרקו קיבל כדור באגף שמאל כשהוא פנוי לגמרי, המגן הגביה במדוייק לראשו של אספוזיטו, שנגח מחוץ למסגרת ופספס הזדמנות לכבוש את השני שלו הערב
-
'25
- האילטקים שולטים במרכז המגרש אבל לא מצליחים להגיע למצבים, האורחים חסרי אונים נגד הקישור של האזורי
-
'17
- מנואל לוקאטלי בעט מרחוק, אבל זה הלך גבוה ומעל השער
-
'11
- פדריקו דה מרקו גנב את הכדור להגנה הנורבגית המבולבלת, העביר למרכז למתאו רטגי שהחזיר לו בנגיעה, עוד מסירת רוחב של המגן הפעם לפיו אספוזיטו שעצר עם הגב הסתובב ושלח טיל בין רגליו של השוער הנורבגי
-
'1
- אלחנדרו הרננדס הוציא לדרך את ההתמודדות