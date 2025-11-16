יום שני, 17.11.2025 שעה 01:24

שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים (IMAGO)

נורבגיה עלתה למונדיאל אחרי 1:4 על איטליה

נורדים פיגרו בתחילת המחצית השנייה, אבל שערים של נוסא, לרסן וצמד של הולאנד הפכו את התוצאה והבטיחו לאורחת כרטיס לטורניר גדול לראשונה משנת 2000

מערכת ONE | 16/11/2025 21:45
יום ראשון, 16/11/2025, 21:45אצטדיון ג'וזפה מאצהמוקדמות מונדיאל, אירופה - מחזור 10
נורבגיה
הסתיים
1 4
שופט: אלחנדרו הרננדס
איטליה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5
הרכבים וציונים
 
 

לאחר שבעה משחקים שהתפרסו על פני מספר חלונות נבחרות, הבית הישראלי במוקדמות המונדיאל הגיע להכרעה. נבחרת נורבגיה גברה הערב (ראשון) 1:4 על נבחרת איטליה. הנורדים העפילו למונדיאל, זהו הטורניר הגדול הראשון שהם העפילו אליו מאז שנת 2000.

האורחת הגיעה רגועה למשחק, בידיעה שכל עוד תפסיד בפחות מ-8 שערים היא תסיים במקום הראשון ותעפיל לטורניר גדול לראשונה מאז יורו 2,000. הנורדים התקשו נגד הקישור הטכני של המארחת ולא הגיעו ליותר מידי מצבים במחצית הראשונה, אבל בחצי השני העלו הילוך, כבשו ארבעה שערים בחצי שעה והשלימו את קמפיין מושלם.

מן העבר השני, האזורי אמנם הצליחו לכבוש שער ראשון כבר בדקה ה-11, אבל לא היה נראה שהם באמת האמינו שזה אפשרי להכניע את נילנד שמונה פעמים בערב אחד. בחצי שעה האחרונה נפלו מהרגליים ואיבדו את היתרון. החבורה של ג’נארו גאטוסו תנסה להעפיל לטורניר בארה”ב מקסיקו וקנדה דרך הפלייאוף, כזכור בשני הפעמים הקודמות שהייתה בפלייאוף לא העפילה.

מחצית שניה
שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים (IMAGO)
  • '90+3
  • כרטיס צהוב
  • לאחר שכבש את השער שקבע את תוצאת המשחק, יורגן לרסן הוריד את החולצה וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '90+3
  • שער
  • יורגן לארסן השתלט על כדור ארוך היטל בהגנה האיטלקית וקבע את תוצאת המשחק על 1:4
  • '89
  • חילוף
  • ארלינג הולאנד יצא אחרי הצמד ויורגן לרסן נכנס במקומו
  • '86
  • חילוף
  • ניקולו בארלה יצא אלסנדרו בונג'ורנו נכנס במקומו
  • '86
  • חילוף
  • אלסנדרו בסטוני פינה את מקומו לסמואלה ריצ'י
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)
  • '79
  • חילוף
  • ג'יאנלוקה סקמאקה החליף את מנואל לוקאטלי
  • '79
  • חילוף
  • דוידה פראטסי פינה את מקומו לטובת מתיאה זקאני
  • '79
  • שער
  • הוא לא עוצר! ההגנה האיטלקית מתפרקת. תורסבי העביר כדור רוחב מאגף ימין, וארלינג הולאנד שלח את הרגל והכפיל את היתרון
השער של ארלינג הולאנד (IMAGO)השער של ארלינג הולאנד (IMAGO)
  • '78
  • שער
  • אוסקר בוב הגביה כדור מאגף שמאל, ארלינג הולאנד הניף את הרגל והפציץ לשער, דונארומה הצליח רק להדוף לתוך השער
  • '75
  • חילוף
  • אוסקר בוב החליף את אלכסנדר סורלות
  • '75
  • חילוף
  • קריסטיאן ת'ורסטבד יצא ותילו אסגארד נכנס במקומו
  • '71
  • החמצה
  • תרגיל קרן מוצלח של הנורבגים מצא את אנטוניו נוסא פנוי בקצה הרחבה, הקיצוני של לייפציג ניסה להעביר כדור רוחב נוסף אבל הכדור חזר אליו אז הוא בעט לשער, דונארומה הדף החוצה.
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • לאחר דין ודברים עם השופט ארלינג הולאנד קיבל כרטיס צהוב
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • כובש השער הראשון של האזורי קיבל צהוב מוצדק
  • '68
  • חילוף
  • דוידה פראטסי יצא ובראיין כריסטנטה נכנס במקומו
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • סורלות' עבר את די לורנצו ונתקל בשופט, בסטוני לקח את הכדור והוציא את האזורי להתקפה, השופט עצר את המהלך, מכיוון שהפריע לחלוץ הנורבגי, הבלם של אינטר גער בו וקיבל את הכרטיס הצהוב
אנתוניו נוסא חוגג (IMAGO)אנתוניו נוסא חוגג (IMAGO)
  • '64
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק, פטריק ברג פינה את מקומו לטובת מורטן טורסבי
  • '63
  • שער
  • אנטוניו נוסא קיבל כדור מסורלות' באגף ימין כנגד שלושה שחקני הגנה איטלקים, השחקן של לייפציג לא התבלבל, שלח טיל לרשת הגבוהה והשווה את התוצאה
  • '54
  • החמצה
  • סורלות' ניסה לעבור שוב באגף ימין, הכדור ניתז לריירסון שבעט חזק ושטוח אבל רחוק מהמסגרת
  • '48
  • החמצה
  • אחרי מחצית ראשונה מנומנמת הקצב עלה בחצי השני. אלכסנדר סורלות קיבל כדור בקצה הימני של הרחבה, חתך למרכז ובעט חזק ומעל השער
  • '47
  • החמצה
  • לוקאטלי ניסה להעביר כדור עומק לרטגי, ההגנה הנורבגית בלמה את המסירה. הכדור חזר לקשר יובנטוס שבעט למרכז השע היישר לידיו של נילנד
  • '46
  • החמצה
  • מצב ראשון לנורבגים, אלכסנדר סורלות קיבל כדור בקצה הימני של הרחבה ובעט מחוץ למסגרת
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • יוליאן ריירסון הסתובב על ניקולו בארלה, שבניסיון לקחת את הכדור בעט ברגלו של המגן הנורבגי וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '44
  • אחר
  • ג'נארו גאטוסו קיבל כרטיס צהוב אחרי ויכוח עם השופט, בגלל בזבוזי הזמן לטענתו של הנורבגים
מתאו פוליטנו ודוויד מולר (IMAGO)מתאו פוליטנו ודוויד מולר (IMAGO)
  • '36
  • החמצה
  • די מרקו קיבל כדור באגף שמאל כשהוא פנוי לגמרי, המגן הגביה במדוייק לראשו של אספוזיטו, שנגח מחוץ למסגרת ופספס הזדמנות לכבוש את השני שלו הערב
ארלינג הולאנד ודוידה פראטזי במאבק (IMAGO)ארלינג הולאנד ודוידה פראטזי במאבק (IMAGO)
  • '25
  • אחר
  • האילטקים שולטים במרכז המגרש אבל לא מצליחים להגיע למצבים, האורחים חסרי אונים נגד הקישור של האזורי
  • '17
  • החמצה
  • מנואל לוקאטלי בעט מרחוק, אבל זה הלך גבוה ומעל השער
הולאנד עולה לכדור גובה (IMAGO)הולאנד עולה לכדור גובה (IMAGO)
שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)
  • '11
  • שער
  • פדריקו דה מרקו גנב את הכדור להגנה הנורבגית המבולבלת, העביר למרכז למתאו רטגי שהחזיר לו בנגיעה, עוד מסירת רוחב של המגן הפעם לפיו אספוזיטו שעצר עם הגב הסתובב ושלח טיל בין רגליו של השוער הנורבגי
  • '1
  • החלטת שופט
  • אלחנדרו הרננדס הוציא לדרך את ההתמודדות
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת