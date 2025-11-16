רבע 4, 00:54: הפועל העמק - מכבי רעננה 78:88

המחזור השישי של ליגת ווינר סל, נמשך כעת עם משחק מרתק שמפגיש שתי קבוצות שנמצאות במומנטום שונה לגמרי. המארחת, הפועל העמק של שרון אברהמי ממוקמת במקום השני בטבלת הליגה ומגיעה להתמודדות לאחר ארבעה ניצחונות רצופים, ואילו מכבי רעננה באה לאחר שני הפסדים כשהיא מחזיקה במאזן שלילי של 3-2.

החבורה הלוהטת מגן נר, שהביסה בשבוע שעבר 63:89 את מכבי רמת גן בזיסמן, חיברה ניצחון ליגה רביעי רצוף, לראשונה מאז עונת 2021/22. לשרון אברהמי וחניכיו, שמחזיקים במאזן 1:4, יש כעת הזדמנות להשוות הישג מעונת 2020/21, אז צברו בפעם האחרונה חמישה ניצחונות רצופים, אחרי שהכניעו בין השאר את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב והפועל ירושלים.

העולה החדשה אומנם מגיעה להתמודדות במאזן שלילי של 3:2, אך זו הפעם הראשונה שזה קורה לה העונה, לאחר שבשבוע שעבר היא נחלה רצף הפסדים ראשון, עם 88:84 להפועל באר שבע/דימונה בקונכייה. חניכיו של שי סגלוביץ' רשמו לא פחות מ-27 איבודים מול הדרומיים, ובסך הכול מאבדים בממוצע 19.0 כדורים למשחק, הכי הרבה בליגה חוץ מבני הרצליה, שרושמת 19.5 איבודים.

שתי הקבוצות לא נפגשו מעולם במסגרת הליגה הראשונה, אך הן שיחקו אחת מול השנייה העונה, במסגרת מחזור הפתיחה של שלב הבתים בגביע ווינר, אז הצפוניים ניצחו 73:89.

רבע ראשון: 18:28 להפועל העמק

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב וקיידן שדריק.

חמישיית מכבי רעננה: חסן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.

שלוש דקות מטורפות באולם, כשצ’יילדס ורדפורד החליפו שלשות, כשאחר כך גם שוכמן ונציה קלעו מחוץ לקשת בכל צד, אדוארס הניח לייאפ, שוכמן השיב, אך האדומים הגיבו עם ריצת 5:17 ועלו ליתרון דו ספרתי, 13:25. וורקמן קלע מחצי מרחק, גולדנברג הגיב עם סל אנד וואן, וורקמן צלף שלשה וחתם את הרבע.

רבע שני: 40:56 להפועל העמק

גולדנברג פתח עם שתי נקודות מהעונשין, דורון השיב עם סל אנד וואן מנגד, הקבוצות החליפו סלים, כשאז חנוכי צלף שלשה גדולה והוריד את ההפרש, אך רק כדי לראות את אדוארדס משיב עם סל מחוץ לקשת משלו, 26:36 למארחת. הנרי ושדריק קלעו ארבע נקודות, רדפורד צלף שלשה, חנוכי הוריד לתשע הפרש, 40:31, אך אז האדומים הגיבו עם ריצת 1:8 וברחו לדו ספרתי שוב, 32:48. הקבוצות החליפו סלים עד סיום הרבע והעמק שמרה על 16 הפרש.

רבע שלישי: 57:69 להפועל העמק

וורקמן פתח עם לייאפ, שוכמן הוסיף שלשה גדולה, אדוארס הלוהט החזיר מחוץ לקשת מנגד, רדפורד ופרימן השיבו עם ארבע נקודות, אך מופע השלשות המשיך כשמשגב צלף מחוץ לקשת, 49:62. הקבוצות החליפו סלים, העמק שמרה על היתרון שלה ואף הגדילה ל-15, אך חואקין צלף שלשה גדולה על הבאזר והוריד ל-12.

רבע רביעי:

נויביץ’ פתח עם לייאפ, חנוכי צלף שלשה גדולה, הנרי קלע ארבע נקודות והחזיר את ההפרש ל-15, העולה החדשה הגיבה עם ריצת 0:6 והורידה את ההפרש לחד ספרתי, אך משגב הרגיע בצד השני עם חדירה יפה, 66:77. חנוכי צלף שלשה גדולה והחזיר לתשע הפרש, אדוארדס צלף שתי שלשות נוספות גדולות שלו, בתווך חנוכי קלע שתי נקודות וזה 71:84 להעמק.