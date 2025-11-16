יום ראשון, 16.11.2025 שעה 20:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7408-3875מכבי רעננה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

רבע 4, 00:54: הפועל העמק - מכבי רעננה 78:88

ליגת ווינר סל, מחזור 6: קצב טוב וסקור גבוה עד כה. המארחת של אברהמי נראית מצוין ועם מופע שלשות, ברחה ליתרון דו ספרתי גדול. אדוארס לוהט ומוביל

|
ניב משגב (לילך וויס-רוזנברג)
ניב משגב (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור השישי של ליגת ווינר סל, נמשך כעת עם משחק מרתק שמפגיש שתי קבוצות שנמצאות במומנטום שונה לגמרי. המארחת, הפועל העמק של שרון אברהמי ממוקמת במקום השני בטבלת הליגה ומגיעה להתמודדות לאחר ארבעה ניצחונות רצופים, ואילו מכבי רעננה באה לאחר שני הפסדים כשהיא מחזיקה במאזן שלילי של 3-2.

החבורה הלוהטת מגן נר, שהביסה בשבוע שעבר 63:89 את מכבי רמת גן בזיסמן, חיברה ניצחון ליגה רביעי רצוף, לראשונה מאז עונת 2021/22. לשרון אברהמי וחניכיו, שמחזיקים במאזן 1:4, יש כעת הזדמנות להשוות הישג מעונת 2020/21, אז צברו בפעם האחרונה חמישה ניצחונות רצופים, אחרי שהכניעו בין השאר את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב והפועל ירושלים.  

העולה החדשה אומנם מגיעה להתמודדות במאזן שלילי של 3:2, אך זו הפעם הראשונה שזה קורה לה העונה, לאחר שבשבוע שעבר היא נחלה רצף הפסדים ראשון, עם 88:84 להפועל באר שבע/דימונה בקונכייה. חניכיו של שי סגלוביץ' רשמו לא פחות מ-27 איבודים מול הדרומיים, ובסך הכול מאבדים בממוצע 19.0 כדורים למשחק, הכי הרבה בליגה חוץ מבני הרצליה, שרושמת 19.5 איבודים. 

שתי הקבוצות לא נפגשו מעולם במסגרת הליגה הראשונה, אך הן שיחקו אחת מול השנייה העונה, במסגרת מחזור הפתיחה של שלב הבתים בגביע ווינר, אז הצפוניים ניצחו 73:89.    

רבע ראשון: 18:28 להפועל העמק

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב וקיידן שדריק.

חמישיית מכבי רעננה: חסן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד. 

שלוש דקות מטורפות באולם, כשצ’יילדס ורדפורד החליפו שלשות, כשאחר כך גם שוכמן ונציה קלעו מחוץ לקשת בכל צד, אדוארס הניח לייאפ, שוכמן השיב, אך האדומים הגיבו עם ריצת 5:17 ועלו ליתרון דו ספרתי, 13:25.  וורקמן קלע מחצי מרחק, גולדנברג הגיב עם סל אנד וואן, וורקמן צלף שלשה וחתם את הרבע.

רבע שני: 40:56 להפועל העמק

גולדנברג פתח עם שתי נקודות מהעונשין, דורון השיב עם סל אנד וואן מנגד, הקבוצות החליפו סלים, כשאז חנוכי צלף שלשה גדולה והוריד את ההפרש, אך רק כדי לראות את אדוארדס משיב עם סל מחוץ לקשת משלו, 26:36 למארחת. הנרי ושדריק קלעו ארבע נקודות, רדפורד צלף שלשה, חנוכי הוריד לתשע הפרש, 40:31, אך אז האדומים הגיבו עם ריצת 1:8 וברחו לדו ספרתי שוב, 32:48. הקבוצות החליפו סלים עד סיום הרבע והעמק שמרה על 16 הפרש.

רבע שלישי: 57:69 להפועל העמק

וורקמן פתח עם לייאפ, שוכמן הוסיף שלשה גדולה, אדוארס הלוהט החזיר מחוץ לקשת מנגד, רדפורד ופרימן השיבו עם ארבע נקודות, אך מופע השלשות המשיך כשמשגב צלף מחוץ לקשת, 49:62. הקבוצות החליפו סלים, העמק שמרה על היתרון שלה ואף הגדילה ל-15, אך חואקין צלף שלשה גדולה על הבאזר והוריד ל-12. 

רבע רביעי:

נויביץ’ פתח עם לייאפ, חנוכי צלף שלשה גדולה, הנרי קלע ארבע נקודות והחזיר את ההפרש ל-15, העולה החדשה הגיבה עם ריצת 0:6 והורידה את ההפרש לחד ספרתי, אך משגב הרגיע בצד השני עם חדירה יפה, 66:77. חנוכי צלף שלשה גדולה והחזיר לתשע הפרש, אדוארדס צלף שתי שלשות נוספות גדולות שלו, בתווך חנוכי קלע שתי נקודות וזה 71:84 להעמק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */