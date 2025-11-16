אלקראס וסינר נפגשים בטורינו לעוד קרב ענקים

כמובן שכמו כל השנה הנוכחית שהייתה בשליטה מוחלטת שלהם, גם גמר טורניר סוף הסבב היוקרתי בטורינו יפגיש הערב (ראשון) ב-19:00 בקרב המכריע על התואר הנוצץ את שני כוכבי העל של העידן הנוכחי - קרלוס אלקראס ויאניק סינר.

כרגיל, השניים כבר התחלקו שווה בשווה בארבעת תארי הגראנד סלאם השנתיים, וכעת נשאר להם להתמודד אחד מול השני על התואר הכי קרוב לזה. אלקראס כבר הבטיח את המקום הראשון בעולם בסוף השנה עם עלייתו משלב הבתים, אך עדיין יש כאן המון פרמטרים על כף המאזניים בטורינו.

דווקא בחצי הגמר קרליטו רשם אולי את משחקו הטוב ביותר בתחרות, מול פליקס אוז׳ה אליאסים הקנדי שנחשב לשחק אולם יוצא מן הכלל, אך התקשה מאוד בכל ראלי. בכל אופן, אחרי הזכייה הגדולה באליפות ארצות הברית נראה שהספרדי חווה ירידה קלה וטבעית ביכולת שלו. הוא רק בן 22 כן? למי שכבר הספיק לשכוח.

קרלוס אלקראס (IMAGO)

מנגד, סינר נראה בשיאו, הוא לא איבד סט לאורך התחרות ואפילו לא נשבר בארבעת משחקיו בטורינו, שזה נתון מאוד חריג ומרשים, בוודאי כשאתה מתמודד רק מול הטניסאים מהטופ של הטופ העולמי. הוא חזר להגיש מצוין וגם נראה שבאולם הוא מרגיש מאוד מאוד נוח.

בחצי הגמר אלכס דה מינור האוסטרלי שיחק מדהים בסט הראשון, ועדיין לאיטלקי הייתה תשובה פשוט להכל. הגשות (אחוזים גבוהים בראשונה), עוצמות כמובן, ובעיקר מעבר אדיר מהגנה להתקפה. האוסטרלי נותר בהלם, ובצדק, אל מול היכולות האדירות של סינר.

יאניק סינר (IMAGO)

אמנם קרליטו, שעדיין לא חגג עם התואר הנוכחי, מוביל 7:11 במפגשים ביניהם, כולל משחקי ראווה (סינר שוב ניצח את הגמר האחרון בערב הסעודית), אך מרגיש שהמדורג 2 בעולם בנקודה הרבה יותר טובה לקחת את הגמר הזה, ולא במקרה הוא גם פייבוריט לכך.

מה שבטוח, הולך להיות משחק ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל הייתי צריך לקחת בחשבון את כל בפרמטרים אני חושב ששוב יהיה זה האיטלקי שיניף את התואר שנה שנייה ברציפות לעיני הקהל הביתי שלו. הספרדים אגב עדיין ללא זוכה מ-1998, כשאפילו רפא נדאל הגדול מעולם לא הצליח להסיר את הקללה בטורניר האחרון של השנה.