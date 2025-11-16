יום שני, 17.11.2025 שעה 01:23
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

ללא רונאלדו: פורטוגל במונדיאל אחרי תשיעייה

הסלסאו הביסו את ארמניה 1:9 והשיגו את הכרטיס לטורניר. נבש ופרננדש עם שלושער כל אחד, וייגה, ראמוס וקונססאו הוסיפו. אירלנד בפלייאוף אחרי דרמה

|
שחקני פורטוגל חוגגים (IMAGO)
שחקני פורטוגל חוגגים (IMAGO)

ההצגה המוקדמת של יום ראשון סידרה לנו שני משחקים מרובי שערים במחזור האחרון של בית ו’. פורטוגל הביסה את ארמניה 1:9 בדרגאו ללא כריסטיאנו רונאלדו, והבטיחה את המקום באליפות העולם. אירלנד גברה על הונגריה 2:3 בתוספת הזמן בקרב ישיר על המקום בפלייאוף.

פורטוגל - ארמניה 1:9

הסלסאו הגיעו למשחק המכריע לאחר ההפסד 2:0 לאירלנד בחמישי האחרון. חניכיו של רוברטו מרטינס היו חייבים לנצח ונאלצו להסתדר ללא כריסטיאנו רונאלדו, שהורחק במשחק האחרון. ארמניה החלשה לא היוותה יריב למארחת וספגה הפסד היסטורי. רנאטו וייגה פתח את החגיגה, הארמנים השוו זמנית, ז’ואאו נבש וברונו פרננדש כיכבו עם שלושה שערים כל אחד, ראמוס הוסיף לאחר טעות גדולה בהגנה. הנבחרת של רונאלדו במונדיאל בפעם השביעית ברציפות.

דקה 8, שער! פורטוגל עלתה ל-0:1: כדור נייח של ברונו פרננדש מהקצה של הרחבה לפינה הקרובה הפתיע את השוער הארמני, שהצליח להדוף ברגע האחרון, הכדור החוזר הגיע לרנאטו וייגה שבנגיחה לפינה הרחוקה העלה את האורחים ליתרון.

דקה 18, שער! ארמניה השוותה את התוצאה: גרנט לאון רנוס פרץ מאגף ימין של הארמנים, החלוץ העביר כדור רוחב לאדוארד ספרסיאן שהשווה את התוצאה.

פורטוגל נגד ארמניה (IMAGO)פורטוגל נגד ארמניה (IMAGO)

דקה 28, שער! פורטוגל שוב עלתה להובלה: איזה טעות בהגנה של הארמנים, ארתור סרוביאן ניסה לחזיר את הכדור לשוער, גונסאלו ראמוס זיהה את המהלך, גנב את הכדור וגלגל לרשת.

גונסאלו ראמוס חוגג (IMAGO)גונסאלו ראמוס חוגג (IMAGO)

דקה 30, שער! פורטוגל הכפילה את היתרון: נלסון סמדו חדר למרכז ומסר לויטיניה שהעביר בנגיעה לפרננדש, הקשר עצר עם הגב והשאיר את הכדור לנבש ששחרר טיל לפינה השמאלית התחתונה ולרשת.

דקה 41, שער! הסלסאו כבר ב-1:4: בעיטה חופשית מ-20 מטרים לערך לזכות פורטוגל, ז’ואאו נבש ניגש לכדור, הקשר של פ.ס.ז’ סובב את הכדור בשלמות למשקוף ופנימה. השוער הארמני יכול היה רק להסתכל על הכדור נכנס לרשת.

שחקני ארמניה (IMAGO)שחקני ארמניה (IMAGO)
שחקני פורטוגל חוגגים (IMAGO)שחקני פורטוגל חוגגים (IMAGO)

דקה 45+3 שער! פורטוגל מפרקת את ארמניה: השופט זיהה שרובן דיאס נתפס ברחבה ושרק לפנדל, פרננדש ניגש לכדור וגלגל אותו לפינה הימנית וזה 1:5 למארחת לפני המחצית.

ברונו פרננדש חוגג (IMAGO)ברונו פרננדש חוגג (IMAGO)

דקה 51, שער! המארחת כבר ב-1:6: ראמוס הכניס כדור לברונו פרננדש בקצה השמאלי של הרחבה, הקשר סובב את הכדור בנגיעה לפינה הרחוקה ולרשת.

ברנרדו סילבה רודף אחרי הכדור (IMAGO)ברנרדו סילבה רודף אחרי הכדור (IMAGO)
ברונו וראמוס חוגגים (IMAGO)ברונו וראמוס חוגגים (IMAGO)

דקה 72, שער! ברונו פרננדש עם שלושער וזה 1:7 לפורטוגל: המחליף פוברס פרץ לרחבה והוכשל, הקשר של מנצ’סטר יונייטד לא התבלבל מהנקודה הלבנה והגדיל את היתרון לשישה שערים.

דקה 81, שער! גם ז’ואאו נבש עם שלושער: לאחר ערבובייה ברחבה הכדור הגיע לקשר פ.ס.ז’ שעצר על הירך ושלח כדור לרשת. 1:8 למארחת.

זז'ואאו נבש נלחם על הכדור (IMAGO)

הונגריה - אירלנד 3:2

איזה דרמה גדולה קיבלנו במשחק על הכרטיס לפלייאוף. החבורה של דומיניק סובוסלאי הייתה חייבת לא להפסיד כדי לשמור על המקום השני וכבר הובילה 1:2 בדקה ה-80, אבל האורחת הצליחה לכבוש צמד שערים בדקות הסיום, לעקוף את המארחת בטבלת הבית ולקחת את המקום בפלייאוף. דניאל לוקאש וברנבס וארגה עם שער גדול כבשו להונגרים, אלא שטרוי פארוט עם שלושער, כולל שער בדקה ה-90+6 ניצח את המשחק והבטיח את המקום בפלייאוף לאירים.

דקה 3: שער! הונגריה עלתה ל-0:1: דומיניק סובוסלאי הוציא קרן קצרה לרולנד סאלאי, שהחזיר לו בנגיעה, הקפטן הגביהה היישר לראשו של דניאל לוקאש שכבש בנגיחה.

שחקני הונגריה חוגגים (IMAGO)שחקני הונגריה חוגגים (IMAGO)

דקה 13 שער! אירלנד השוותה ל-1:1: פנדל של טרוי פארוט לפינה השמאלית התחתונה הכניע את השוער ההונגרי.

דקה 37: שער! הונגריה שוב ביתרון: מילוש קרקז הגביה מאגף שמאל, ברנבס וארגה עצר על החזה ובנגיעה השנייה שחרר טיל לחיבורי השער שלא הותיר לשוער האירי סיכוי, גול גדול לחלוץ ההונגרי שקירב את נבחרתו לפלייאוף.

דקה 80, שער! אירלנד חזרה למשחק בשנית: פארוט קיבל הגבהה מפין עזאז לרחבה, החלוץ עצר בנגיעה ושלח כדור חזק למרכז ולרשת וזה 2:2.

פארוט כובש את שער הניצחון (IMAGO)פארוט כובש את שער הניצחון (IMAGO)
טרוי פארוט חוגג (IMAGO)טרוי פארוט חוגג (IMAGO)

דקה 90+6, שער! אירלנד הופכת ומעפילה לפלייאוף! טרוי פארוט השלים שלושער גדול אחרי ערבובייה ברחבה. האירים ניצחו 2:3 והדיחו את הונגריה וסובוסלאי.

