יום שני, 17.11.2025 שעה 01:23
כדורגל ישראלי

ועדת האיתור המליצה על מינוי עו"ד בועז סיטי

הוועדה בראשות השופט (בדימוס) סטרשנוב הגישה ליו"ר ההתאחדות שינו זוארץ את המלצתה ליועץ המשפטי של ההתאחדות: "עו"ד סיטי נטוע עמוק בעולם הכדורגל"

|
אופיר דוידזאדה מול סתיו טוריאל (מרטין גוטדאמק)
אופיר דוידזאדה מול סתיו טוריאל (מרטין גוטדאמק)

לאחר שהוקמה בחודש אוגוסט, ועדת האיתור למינוי היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל הגישה הבוקר (ראשון) את המלצתה על עו”ד בועז סיטי. הוועדה הורכבה מהשופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב שכיהן כיו”ר, לצד תא”ל במילואים יהודית גריסגו וזאב בילסקי שכיהו כחברים.

לאחר שפורסם קול קורא לתפקיד, הוגשו תשע מועמדויות, כאשר כולם התראיינו על ידי הוועדה. לבסוף בחרה הוועדה פה אחד להמליץ ליו”ר ההתאחדות שינו זוארץ על עו”ד סיטי, והדבר יובא לאישור בישיבת הנהלת ההתאחדות הקרובה.

בהסבר להמלצה נכתב: “לאחר בחינה מדוקדקת של המועמדים, הרקע שלהם, הקשר שלהם לספורט בכלל ולכדורגל בפרט, ומידת התאמתם לתפקיד – ממליצה הוועדה בפני הנהלת ההתאחדות למנות את עו”ד בועז סיטי ליועץ המשפטי של ההתאחדות”.

עו"ד בועז סיטי (אופיר אייב)עו"ד בועז סיטי (אופיר אייב)

עוד נכתב: “עו”ד סיטי נטוע עמוק בעולם הכדורגל, יש לו ניסיון רב בייצוג שחקנים ומועדונים בפני גופים שונים, הן בארץ והן בחו”ל. מעבר לניסיוני המעשי העשיר, לעו”ד סיטי תואר שני בדיני ספורט מאוניברסיטה באנגליה, והוא כתב מאמרים בתחום דיני הספורט.

“עו”ד סיטי הציג בפני הוועדה “חזון לייעוץ משפטי”, שבו הוא מפרט את תכניותיו לשיפור המערכת הקיימת, בתחומים שונים. הוועדה התרשמה מאישיותו של המועמד, אופיו הנוח לבריות בצד עמידה נחרצת ומקצועית על דעותיו, ורצונו העז להתמנות לתפקיד ולהביא לשינויים חיוביים בעולם הכדורגל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */