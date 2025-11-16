ועדת האיתור המליצה על מינוי עו"ד בועז סיטי

לאחר שהוקמה בחודש אוגוסט, ועדת האיתור למינוי היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל הגישה הבוקר (ראשון) את המלצתה על עו”ד בועז סיטי. הוועדה הורכבה מהשופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב שכיהן כיו”ר, לצד תא”ל במילואים יהודית גריסגו וזאב בילסקי שכיהו כחברים.

לאחר שפורסם קול קורא לתפקיד, הוגשו תשע מועמדויות, כאשר כולם התראיינו על ידי הוועדה. לבסוף בחרה הוועדה פה אחד להמליץ ליו”ר ההתאחדות שינו זוארץ על עו”ד סיטי, והדבר יובא לאישור בישיבת הנהלת ההתאחדות הקרובה.

בהסבר להמלצה נכתב: “לאחר בחינה מדוקדקת של המועמדים, הרקע שלהם, הקשר שלהם לספורט בכלל ולכדורגל בפרט, ומידת התאמתם לתפקיד – ממליצה הוועדה בפני הנהלת ההתאחדות למנות את עו”ד בועז סיטי ליועץ המשפטי של ההתאחדות”.

עו"ד בועז סיטי (אופיר אייב)

עוד נכתב: “עו”ד סיטי נטוע עמוק בעולם הכדורגל, יש לו ניסיון רב בייצוג שחקנים ומועדונים בפני גופים שונים, הן בארץ והן בחו”ל. מעבר לניסיוני המעשי העשיר, לעו”ד סיטי תואר שני בדיני ספורט מאוניברסיטה באנגליה, והוא כתב מאמרים בתחום דיני הספורט.

“עו”ד סיטי הציג בפני הוועדה “חזון לייעוץ משפטי”, שבו הוא מפרט את תכניותיו לשיפור המערכת הקיימת, בתחומים שונים. הוועדה התרשמה מאישיותו של המועמד, אופיו הנוח לבריות בצד עמידה נחרצת ומקצועית על דעותיו, ורצונו העז להתמנות לתפקיד ולהביא לשינויים חיוביים בעולם הכדורגל”.