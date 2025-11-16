מכבי שעריים סיימה שנה רביעית ברציפות בגירעון

עונת 2025/26, החלה בצורה הכי גרועה שיכולה הייתה לחלום עליה מכבי שעריים. אם לא די בירידתה לליגה ב’, מקום אחרון לאחר תשעה משחקי ליגה (עם אפס נקודות), הפניית גב מצד העירייה (לא רק לה; גם להפועל מרמורק), אי-ודאות בעניין האיחוד והאצטדיון העירוני (והשימוש בו), הרי ששנת 2024, מבחינה כספית, הסתיימה בגירעון, זו שנה רביעית ברציפות.

גם היריבה העירונית, הפועל מרמורק, סיימה את שנת 2024 (שנה קלנדרית) בגירעון, כפי שפורסם ב-ONE. אלא שבשונה ממכבי שעריים, מרמורק עוד איכשהו "שוחה" מעל המים ומסיימת את השנים האחרונות במגמה מעורבת (גירעונות לצד עודפים). בשעריים? גירעון מאז שנת 2021. שנת 2020 בעמותת 'מכבי שעריים ע"ש יהודה מצהלה' הסתיימה בעודף 20,001 שקלים.

שנת 2021 הסתיימה בגירעון של 33,025 שקלים, שנת 2022 הסתיימה בגירעון של 156,282 שקלים, שנת 2023 הסתיימה בגירעון 240,107 שקלים והשנה הקודמת, 2024, הסתיימה בגירעון של 158,709 שקלים. ההכנסות עמדו על סכום כולל של 1,159,844 שקלים, בעוד ההוצאות עמדו על סכום כולל של 1,318,553 שקלים.

קהל אוהדי הפועל אשקלון (יונתן גינזבורג)

ההקצבות והתמיכות מהמדינה (בשנת 2024) עמדו על 74,001 שקלים, התמיכה מהרשות המקומית עמדה על 322,721 שקלים (ב-22,304 שקלים יותר מהפועל מרמורק), הכנסות מ"שירותים כללי" עמדו על 429,318 שקלים, תרומו מישראל עמדו על 250,570 שקלים והכנסות ממקורות אחרים עמדו על 83,234 שקלים.

מבחינת ההוצאות – שכר לפעילות עמד על 618,862 שקלים, יתר הוצאות לפעילות עמדו על 655,943 שקלים. הוצאות על הנהלה ו"כלליות נוספות", עמדו על 40,295 שקלים והוצאות אחרות עמדו על 3,453 שקלים. כל חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה הועסקו ב-40% היקף משרה, לשמונה חודשים. השכר הגבוה עמד על 58,423 שקלים (שחקן כדורגל).