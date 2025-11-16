מכבי חיפה חזרה להתאמן, פדראו יפתח מול עכו

לאחר כמעט שבוע של חופשה, מכבי חיפה חזרה לאימונים בסגל חלקי ללא שחקני הנבחרות השונות, ביניהם צמד הבלמים עבדולאי סק וליסב עיסאת. הראשון לא שותף במשחק של סנגל מול ברזיל, השני נותר על הספסל בהפסד של רומניה לבוסניה.

היום היה מדובר באימון קל בלבד, כאשר חלק מהזרים אמורים לחזור מחר (שני) ולייצר לברק בכר תלכיד רחב יותר. ביום חמישי מתוכנן משחק אימון מול הפועל עכו מהלאומית, ומי שאמור לפתוח במרכז ההגנה הוא הבלם פדראו שחזר לאימונים מלאים אחרי פציעה ארוכה.

פצוע אחר שעדיין לא כשיר הוא המגן השמאלי פייר קורנו, שלא יחזור בזמן למשחק הליגה בסוף החודש מול הפועל פתח תקווה, ממנו יחסר גם מיכאל אוחנה המורחק.

פייר קורנו, לא יהיה כשיר למשחק מול הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)

בהיעדרו של אוחנה, היחיד שיכול להילקח בחשבון בקישור מהספסל, וגם זה בספק, הוא מתיאס נהואל, שעד כה רחוק מלספק את הסחורה. בחיפה מודעים למורכבות הגדולה שקיימת ברצון למצוא לנהואל קבוצה בינואר, בעיקר בשל העובדה שקבוצות מחו”ל לא ימהרו לרכוש את הקשר שכמעט ולא משחק, במיוחד כאשר ההשקעה הכספית עליו גדולה במיוחד.