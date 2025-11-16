יום שני, 17.11.2025 שעה 01:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה חזרה להתאמן, פדראו יפתח מול עכו

הירוקים שבו לאחר כמעט שבוע של חופש ויקיימו בחמישי משחק אימון, שבו הבלם צפוי לשחק לאחר שחזר לאימונים מלאים. קורנו לא יהיה כשיר להפועל פ"ת

פדראו (עמרי שטיין)
פדראו (עמרי שטיין)

לאחר כמעט שבוע של חופשה, מכבי חיפה חזרה לאימונים בסגל חלקי ללא שחקני הנבחרות השונות, ביניהם צמד הבלמים עבדולאי סק וליסב עיסאת. הראשון לא שותף במשחק של סנגל מול ברזיל, השני נותר על הספסל בהפסד של רומניה לבוסניה.

היום היה מדובר באימון קל בלבד, כאשר חלק מהזרים אמורים לחזור מחר (שני) ולייצר לברק בכר תלכיד רחב יותר. ביום חמישי מתוכנן משחק אימון מול הפועל עכו מהלאומית, ומי שאמור לפתוח במרכז ההגנה הוא הבלם פדראו שחזר לאימונים מלאים אחרי פציעה ארוכה.

פצוע אחר שעדיין לא כשיר הוא המגן השמאלי פייר קורנו, שלא יחזור בזמן למשחק הליגה בסוף החודש מול הפועל פתח תקווה, ממנו יחסר גם מיכאל אוחנה המורחק.

פייר קורנו, לא יהיה כשיר למשחק מול הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)פייר קורנו, לא יהיה כשיר למשחק מול הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)

בהיעדרו של אוחנה, היחיד שיכול להילקח בחשבון בקישור מהספסל, וגם זה בספק, הוא מתיאס נהואל, שעד כה רחוק מלספק את הסחורה. בחיפה מודעים למורכבות הגדולה שקיימת ברצון למצוא לנהואל קבוצה בינואר, בעיקר בשל העובדה שקבוצות מחו”ל לא ימהרו לרכוש את הקשר שכמעט ולא משחק, במיוחד כאשר ההשקעה הכספית עליו גדולה במיוחד.

