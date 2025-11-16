בהפועל י-ם שמחו מהניצחון, ומודאגים מהאיבודים

הפועל ירושלים ניצחה אמש (שבת) 62:77 את הפועל גליל עליון בליגה, ובמועדון מרוצים מהניצחון, שכן מבחינתם היה מדובר במשחק שחייבים לנצח. מבחינה התקפית, הירושלמים התקשו להיכנס לקצב, אך במחצית השנייה הדברים נראו טוב בהרבה, מה שהוביל לניצחון השלישי שלהם העונה בזירה המקומית והשישי ברציפות בכל המסגרות.

לצד השמחה מהניצחון, יש גם חוסר שביעות רצון מהכמות הגבוהה של איבודי הכדור שהיו לחניכיו של יונתן אלון. הפועל ירושלים איבדו 15 כדורים ומסרו רק 12 אסיסטים מול חניכיו של גוני יזרעאלי. הם קלעו 77 נקודות, כאשר המחצית השנייה הייתה טובה יותר עם 45 נקודות, והגנתית הם עצרו את יריבתם על 31 נקודות בשתי המחציות.

המחזור החמישי היה מצוין עבור אוסטין ווילי, שסיים אותו עם 14 נקודות ו-18 ריבאונדים, בערב שבו הסתדרו ללא ג’ארד הארפר שזכה למנוחה, והיו חסרים את נמרוד לוי וג’סטין סמית’. דימיטרו סקאפינצב השלים את חמישיית הזרים, ובמועדון מודים שיצטרכו להעלות את הרמה, בטח כאשר סמית’ אמור לחזור רק לאחר הפגרה.

סמית׳ סובל מדלקת בגיד האכילס, ובמועדון נקטו בטיפול מניעתי כדי למנוע החמרה שעלולה לסיים את העונה אם ישחק לפני שיחזור לכשירות מלאה. נמרוד לוי סובל מדלקת בכף רגלו, ועבר בדיקות כולל MRI שנשלח לפיענוח אצל הרופא שכבר ניתח אותו בשנה שעברה. במקרה של לוי אין תאריך מדויק לחזרה, וההחלמה תלויה בתחושתו משבוע לשבוע.

ג'סטין סמית', סובל מדלקת בגיד האכילס (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

אוסטין ווילי אמר לאחר המשחק: “עשיתי כל מה שיכולתי כדי שנשיג את הניצחון, נשמור על המומנטום שלנו ונשתפר כקבוצה. אנו עובדים קשה באימונים וצופים הרבה בווידאו, וזה השתלם לנו הלילה”.

את מי הוא מעדיף מבין קאשיוס וג’ארד: “שניהם, אני אוהב את שניהם. הם הרכזים הטובים ביותר ששיחקתי איתם, אני לא יכול לבחור אחד מהם. הם צמד מאוד קשוח, כי שניהם יכולים לפגוע בך בקליעות בכל לילה. שניהם שחקני כדורסל מאוד חכמים. אתה צריך לבחור ‘את הרעל שלך’ איתם, הם כמו שני סכינים יפנים, זה קשה ליריבה”.

קאדין קרינגטון וקאשיוס ווינסטון (אורן בן חקון)

לקראת קלוז’ ביורוקאפ הוסיף: “קלוז’ קבוצה טובה. עלינו לשמור על המומנטום ההגנתי שלנו. יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, נצפה בווידאו ונמשיך מכאן הלאה”.