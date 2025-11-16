יום שני, 17.11.2025 שעה 01:22
כדורסל ישראלי

26 נקודות לדני וולף בג'י ליג, בן שרף נפצע

הישראלים עלו בלונג איילנד נטס שהפסידה 127:116 למיין, כשהראשון הצטיין, והשני קלע 7 נקודות אך ירד אחרי מחצית עם פציעה. וולף הוסיף 8 ריבאונדים

|
דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

בן שרף ודני וולף קיבלו הזדמנות נוספת להרשים הלילה (בין שבת לראשון) במדי קבוצת הג’י ליג של ברוקלין כשהם פתחו בחמישייה. וולף היה האיש המרכזי של הקבוצה עם 26 נקודות ו-8 ריבאונדים, שרף קלע 7 נקודות וירד בגלל פציעה, ולונג איילנד נטס הפסידה 127:116 למיין.

וולף פתח בצורה נפלאה עם 16 נקודות במחצית הראשונה ב-6/8 מהשדה, קבוצתו אף הובילה 26:33 בסיום הרבע הראשון, אך עד המחצית היתרון עבר צד לקבוצת הבת של בוסטון, שהובילה 60:63 בסיום הרבע השני.

בסיום הרבע השני שרף נפצע בזמן שמסר אסיסט לוולף, אך עדיין לא ברור מה חומרת הפציעה והאם יחזור למשחק הבא של קבוצתו. בהמשך מיין ניצחה את שני הרבעים הנותרים בדרך לניצחון 116:127, ולונג איילנד ירדה למאזן שלילי של 3:1.

כאמור, דני וולף היה האיש המרכזי בקבוצתו, סיים עם 26 נקודות ו-8 ריבאונדים כשהוא קלע 4/7 מחוץ לקשת ו-10/16 מהשדה. שרף הספיק להוסיף ל-7 הנקודות 6 אסיסטים ו-4 ריבאונדים, ויקווה לחזור לפרקט בהקדם האפשרי.

