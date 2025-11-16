בעקבות נזק ליציע המרכזי: אצטדיון ק"ש בסכנה

האם האצטדיון הצפוני בישראל בדרך להריסה? נזק משמעותי ליציע המרכזי באצטדיון קרית שמונה עלול למנוע את החזרת המשחקים לעיר הצפונית. ל-ONE נודע כי לאחר המלחמה בצפון התגלה סדק משמעותי ביציע הגדול באצטדיון, כך שספק רב אם יהיה ניתן להשמיש אותו בחודשים הקרובים - וייתכן כי לא ניתן יהיה לקיים בו משחקים בליגת העל שנים קדימה.

ביום חמישי האחרון התקיים בירושלים דיון בנוגע לאצטדיון קריית שמונה, עם נציגים מטעם משרדי הממשלה ומהעיר, בתיווך יו״ר מנהלת הליגות לכדורגל ארז כלפון שדחף לפתרון עבור עירוני קרית שמונה, מנכ״ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן, וראש העיר קרית שמונה אביחי שטרן. במהלך הדיון צצה דרישה מאנשי קרית שמונה לשיפוץ האצטדיון בעשרות מיליוני שקלים בעקבות פגיעה משמעותית שהתגלתה לאחרונה ביציע המרכזי באצטדיון המקומי.

ל-ONE נודע כאמור כי ביציע המרכזי ישנו סדק משמעותי, שלא מאפשר את החזרת הקהל לאצטדיון במתכונת מלאה. מדובר ביציע הגדול ביותר באצטדיון קריית שמונה, בו נמצאים גם המשרדים, חדרי ההלבשה וחדרי השידור, כך שכרגע ישנה בעיה להחזיר את המשחקים לעיר הצפונית מחשש לפגיעה חיי אדם. הזנק נעשה ככל הנראה מפגיעת ירי טילים של חיזבאללה, וגם מרעידות אדמה שנוצרו בעקבות תקיפות צה״ל בלבנון כמו פיצוץ בונקרים של ארגון הטרור מעבר לגדר.

נפילה באצטדיון בקריית שמונה (צילום מסך)

לפי ההערכות, הנזק ביציע המרכזי הוא משמעותי וכזה שלא מאפשר לארח קהל בתוכו בתקופה הקרובה. הנזק מוערך בין 60 ל-80 מיליוני שקלים - ולא במיליוני שקלים בודדים, כפי שחשבו בתחילה. לאחר הפגישה שנערכה במשרד התרבות והספורט, הוחלט לזמן מהנדסים לאצטדיון על מנת לבחון האם ניתן לשפץ את היציע ולשקם את הסדק, או שמא להרוס את הטריבונה ולבנות אותה מחדש.

לפי מה שדווח על ידי העירייה, הטריבונה הראשית סובלת מתזוזות מההדף של הפיצוצים או מתזוזות של הקרקע. בעקבות זאת, נערכו בדיקות תלת מימד לבטון ובדיקות מיוחדות של מהנדסים ליציע המרכזי. בשלב זה, אגב, יש ויכוח בין הרשויות מי יצטרך לפצות את העירייה על הנזק וממה הוא נוצר.

במנהלת הליגות לכדורגל מעוניינים להשמיש את האצטדיון לעונה הבאה. בינתיים, נציגי עיריית קריית שמונה ביקשו מהמדינה לעזור בהקמת יציעים זמניים ומודולריים מאחורי השערים, כאשר יו״ר מנהלת הליגות לכדורגל ארז כלפון אף הסכים להחריג את האצטדיון מדרישות המנהלת ולאפשר לעירוני קריית שמונה לארח 5,300 צופים במקום 6,000, אך במשרד התרבות והספורט אין תקנה של הקמת יציעים אירעיים ולכן ספק אם יהיה ניתן לממן זאת.

ארז כלפון (רדאד ג'בארה)

כלומר, המנהלת מוכנה לוותר על דרישות המינימום של אצטדיוני ליגת העל ועל מאות מקומות ישיבה, העיקר שאוהדי הכדורגל יחזרו לצפות במשחקים בעיר הצפונית, במקום שעירוני קריית שמונה תארח את משחקיה באצטדיון מרים בנתניה. אלא שלא בטוח שזה יתאפשר והנושא נמצא בבדיקה בימים אלה.

בעקבות זאת, אילן (“יבלו״) יבלוקובסקי מונה לפקח על הנזק באצטדיון קריית שמונה ולהציע פתרונות על מנת שעירוני קריית שמונה תוכל לארח משחקים שוב. בשלב זה, בעיר מחכים לדו״ח המהנדס הסופי שיקבע - או שניתן להשמיש את היציע לעונה הבאה, או שיצטרכו להשבית את הפעילות במקום לכמה שנים. כרגע, לכולם ברור - עירוני קרית שמונה לא תחזור לארח משחקים בעיר בעונת 2025/26.