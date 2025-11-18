חשוב להמשך: הפועל תל אביב הורידה קוף מהגב

הפעם תל אביב אדומה. הפועל תל אביב כבר הפסידה להפועל ירושלים בגמר גביע ווינר, הפסידה למכבי תל אביב בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, אך הפעם דימיטריס איטודיס והחניכים שלו מצאו את הדרך לחייך מול אחת הגדולות ולצבוע את העיר באדום עם 80:85 על הצהובים בתום משחק ענק ביד אליהו.

פודקאסט הפועל ת”א עם ריף גרוס, גיל אמיתי ותומר חבז סיכם את הניצחון האדום ובעיקר את הקוף שירד מהגב מול מכבי: התלות באנטוניו בלייקני, השינוי בגישה אצל איטודיס, היכולת של ג’ונתן מוטלי, הטירוף שמביא גיא פלטין והאם לטיילר אניס מגיע לשחק יותר?

וגם: מתווה מכירת הכרטיסים, האווירה שהייתה בהיכל מנורה מבטחים, החשיבות של הניצחון להמשך הדרך והמחמאות הגדולות למועדון שניצח גם ללא שני הישראלים הבכירים שלו. בנוסף, גיל אמיתי עם קצת פיקנטריה על הקריירה שהתפספסה ככדורגלן. האזנה נעימה.