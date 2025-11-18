יום שלישי, 18.11.2025 שעה 12:50
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ

חשוב להמשך: הפועל תל אביב הורידה קוף מהגב

פודקאסט האדומים סיכם ניצחון בדרבי, אך בעיקר כזה שיתרום מנטלית בעתיד: התלות בבלייקני, השינוי אצל איטודיס, מוטלי, אניס, פלטין והאוהדים. האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הפעם תל אביב אדומה. הפועל תל אביב כבר הפסידה להפועל ירושלים בגמר גביע ווינר, הפסידה למכבי תל אביב בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, אך הפעם דימיטריס איטודיס והחניכים שלו מצאו את הדרך לחייך מול אחת הגדולות ולצבוע את העיר באדום עם 80:85 על הצהובים בתום משחק ענק ביד אליהו.

פודקאסט הפועל ת”א עם ריף גרוס, גיל אמיתי ותומר חבז סיכם את הניצחון האדום ובעיקר את הקוף שירד מהגב מול מכבי: התלות באנטוניו בלייקני, השינוי בגישה אצל איטודיס, היכולת של ג’ונתן מוטלי, הטירוף שמביא גיא פלטין והאם לטיילר אניס מגיע לשחק יותר?

וגם: מתווה מכירת הכרטיסים, האווירה שהייתה בהיכל מנורה מבטחים, החשיבות של הניצחון להמשך הדרך והמחמאות הגדולות למועדון שניצח גם ללא שני הישראלים הבכירים שלו. בנוסף, גיל אמיתי עם קצת פיקנטריה על הקריירה שהתפספסה ככדורגלן. האזנה נעימה.

