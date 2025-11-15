ספרד ושווייץ השיגו מעשית את הכרטיס למונדיאל

מונדיאל 2026 יהיה הראשון בו ישתתפו 48 נבחרות, כאשר הטורניר יתפרס על פני שלוש מדינות – ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כ-30 נבחרות בסך הכל כבר הבטיחו את מקומן נכון להערב (שבת) אחרי חלק נוסף מהמשחקים במוקדמות של אירופה, שעדיין לא הסתיימו כשלפנינו עוד כמה מדינות שטרם העפילו ויכולות להשיג את המטרה במחזור האחרון.

כזכור, בשלבי המוקדמות של אירופה, 54 הנבחרות חולקו ל-12 בתים של 5 או 4 נבחרות שמשחקות בשיטת בית-חוץ. הנבחרת המנצחת בכל בית תעפיל למונדיאל והסגנית תעפיל לשלב הפלייאוף. שם, יתחרו 12 הסגניות משלב הבתים בנוסף ל-4 נבחרות שיעפילו על סמך מיקומן בליגת האומות של 2024/25.

קרואטיה ניצחה את איי פארו אתמול ולכן הצטרפה לאנגליה וצרפת בין המדינות באירופה שכבר הבטיחו את מקומן בטורניר הקיצי. בסך הכל, כ-16 נבחרות מאירופה יהיו בגביע העולם, כרגע יש מקום לעוד 13 נבחרות מאירופה ועוד 18 נבחרות בסך הכל. לפניכם תמונת מצב עדכנית.

שחקני קרואטיה מאושרים (IMAGO)

הנבחרות מאירופה שיכולות להבטיח העפלה ישירה

בבית 1, גרמניה וסלובקיה נאבקות על הפסגה במחזור הסיום שיפגיש בניהן בקרב ישיר, כאשר נכון לרגע זה כל אחת מהן עם 12 נקודות. כלומר – המנצחת עולה אוטומטית למונדיאל, המפסידה הולכת לפלייאוף. בתיקו, הגרמנים יסיימו ראשונים הודות להפרש שערים עדיף.

בבית 2, שווייץ אחרי הניצחון על שבדיה ולקראת המחזור האחרון בפער של 3 נקודות על קוסובו שבמקום השני, עם הפרש שערים גדול ב-11. שתי הנבחרות ייפגשו ראש בראש במחזור האחרון, כאשר השווייצרים מעשית עם הכרטיס האוטומטי למונדיאל, אלא אם יספגו תבוסה לקוסוברים שיעפילו אוטומטית על חשבונם.

בבית 3, דנמרק וסקוטלנד מתחרות על המקום הראשון וההעפלה הישירה, אך הקרב בניהן יוכרע במחזור האחרון. הסקוטים הפסידו ליוון וכרגע עם 10 נקודות, נקודה פחות מהדנים שסיימו בתיקו עם בלארוס. המשמעות, במפגש בניהן במחזור האחרון, תיקו יספיק לדנמרק מול סקוטלנד כדי לעלות ישירות למונדיאל. סקוטלנד חייבת לנצח כדי להשיג את העלייה האוטומטית מהמקום הראשון.

בבית 5, ספרד שהביסה את גאורגיה הבטיחה מעשית את מקומה במונדיאל מהמקום הראשון כשהיא מובילה בפער של 3 נקודות על טורקיה השנייה, שניצחה את בולגריה. אך לה רוחה צפויה להיות בפסגה כי חוץ מפער הנקודות, הפרש השערים שלה מהטורקים גדול ב-14 וזאת לפני המפגש הישיר בין שתי הנבחרות במחזור האחרון.

שחקני נבחרת ספרד (IMAGO)

בבית 6, פורטוגל קרובה להבטחת המקום הראשון למרות ההפסד לאירלנד, שתוכל לכל היותר להיות בפלייאוף. ניצחון על ארמניה במחזור האחרון יבטיח לכריסטיאנו רונאלדו וחבריו את הכרטיס האוטומטי בוודאות. גם תיקו אל מול הפסד או תיקו של הונגריה מול אירלנד יעניק לפורטוגלים מקום ראשון. הונגריה שבמקום השני ובפער שתי נקודות מהפורטוגלים, כדי להעפיל אוטומטית, חייבת הפסד של פורטוגל וניצחון על אירלנד במחזור האחרון, או תיקו של פורטוגל וניצחון שלה בהפרש שערים משמעותי כדי לעקוף את הסלסאו (כרגע לפורטוגל הפרש שערים עדיף ב-3).

בבית 7, הולנד לא עלתה רשמית, אך מעשית צפויה לסיים במקום הראשון לאור 3 נקודות פער והפרש שערים עדיף ב-13 על זה של פולין שבמקום השני. ההולנדים אמורים להעפיל רשמית אוטומטית לגביע העולם מהמקום הראשון. נותר מחזור אחד לסיום.

בבית 8, אוסטריה ניצחה את קפריסין ובוסניה ניצחה את רומניה, משמע כרגע האוסטרים בפסגה בפער 2 נקודות מהבוסנים שבמקום השני. המחזור האחרון הוא מפגש בניהן – כלומר, תיקו יספיק לאוסטריה כדי להעפיל אוטומטית מהמקום הראשון, כשמנגד בוסניה תהיה חייבת ניצחון כדי להיות זו שמשיגה את הכרטיס הישיר לגביע העולם.

שחקני אוסטריה. צעד מגביע העולם (IMAGO)

בבית 9, התרחיש דומה לבית 5 ובית 7, כאשר נורבגיה מעשית אוטומטית במונדיאל עם הימצאותה בפסגה בפער של 3 נקודות והפרש שערים עדיף ב-17 מאיטליה שבמקום השני. נותר מחזור אחד לסיום בו שתי הנבחרות ייפגשו.

בבית 10, בלגיה סיימה היום בתיקו עם קזחסטן ופספסה את ההזדמנות להעפיל אוטמטית למונדיאל כבר עכשיו. היא תחכה להזדמנות הבאה במחזור האחרון, כשהיא עדיין בפסגה בפער של 2 נקודות מצפון מקדוניה, שתצטרך איבוד נקודות של הבלגים במחזור האחרון כדי להעפיל מהמקום הראשון. לצפון מקדונים מספר נקודות זהה ומצב דומה מבחינת תרחיש עלייה לוויילס (13), שניצחה הערב את ליכטנשטיין.

בבתים 4, 11 ו-12 המקומות הראשונים כבר סגורים רשמית, המשמעות היא שברוב הבתים הפסגה לפחות על הנייר עדיין פתוחה – נגזרת מכך שגם המקום השני המוביל לפלייאוף עדיין פתוח, חוץ מבבית 11 בו אנגליה העפילה אוטומטית ואלבניה בוודאות בפלייאוף.

שחקני נבחרת בלגיה (IMAGO)

כל הנבחרות שכבר העפילו למונדיאל

מארחות: ארצות הברית, מקסיקו, קנדה.

אירופה: אנגליה, צרפת, קרואטיה.

אסיה: איראן, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, יפן, אוסטרליה, קטאר, ערב הסעודית.

אפריקה: מרוקו, מצרים, סנגל, דרום אפריקה, חוף השנהב, קייפ ורדה, אלג'יריה, טוניסיה, גאנה.

דרום אמריקה: ארגנטינה, אקוודור, ברזיל, קולומביה, אורוגוואי, פרגוואי.

אוקיאניה: ניו זילנד.

ב-5 בדצמבר תיערך בארה”ב (בוושינגטון) ההגרלה, שבה יתגבש לראשונה לוח המשחקים של הטורניר הגדול שייערך בין הפ11 ביוני ל-19 ביולי. המונדיאל מתקרב, והוא כבר מתחיל לקבל צורה ברורה ככל שעובר הזמן.