בראש הפודיום: זהב לשריר בגראנד פרי זאגרב

גילי שריר זכתה במדליית הזהב בגראנד פרי זאגרב בג’ודו. בתחרות שנערכה היום (שבת), הג’ודאית הישראלית שהתחרתה במשקל של עד 63 ק”ג, העפילה לגמר וסיימה במקום הראשון.

שריר פתחה את התחרות בניצחון של יוקו על לאורה ואסקס פרננדס הספרדייה, לאחר מכן ניצחה את ליסה צרניאק מאוסטריה והעפילה לרבע הגמר. גם את קרלוטה אבנצאטו האיטלקיה היא ניצחה באופן משכנע.

בחצי הגמר, ניצחה בעונשים את לוסי רנשל הבריטית והבטיחה לעצמה את המדליה, ובגמר עצמו ניצחה גם בעונשים את אנג’ליקה סימנסקה הפולנייה בדרך לזכייה בזהב. באותה קטגוריית המשקל של שריר, הג’ודאית ענבל שמש העפילה לקרב על מדליית הארד - שם הפסידה ללוסי רנשל.

מאמן נבחרת ישראל, שני הרשקו, אמר: “גילי שריר חוזרת אל הפודיום של הסבב העולמי היוקרתי ובדרך המרשימה ביותר, זכייה במדליית זהב. גילי הציגה יכולת יוצאת דופן, נחישות ועוצמה, והביאה לישראל רגע של גאווה גדולה כשהדגל הונף גבוה על הבמה הבינלאומית. בימים האלה, הרגעים שבהם התקווה מתנגנת והדגל עולה משמעותיים מתמיד לכולנו”.

שני הרשקו (עמית שיסל)

הרשקו הוסיף: “גילי העניקה לנו תחושת גאווה, ונתנה השראה לנבחרת כולה. אנו נמצאים בעיצומם של תהליכי בנייה חשובים במיוחד לקראת תחילת הקריטריון האולימפי ביוני 2026. לצד ההישג המרשים של גילי, אנחנו מחויבים להמשיך ולעשות את כל הנדרש כדי להכין נבחרת איכותית, מקצועית ומוכנה לאתגרים הגדולים שעוד לפנינו. האתגר משמעותי, הדרך אינה פשוטה אך המבט שלנו תמיד קדימה”.

גילי שריר סיכמה: “אני נרגשת וגאה לשוב מהגראנד פרי בזאגרב עם מדליית זהב. זו הייתה תחרות מאתגרת, וכל קרב דרש ממני להביא את עצמי לשיא. שמחתי להציג ג’ודו איכותי, נחוש ומדויק, ולהביא רגע של גאווה למדינת ישראל. להניף את דגל ישראל ולשמוע את התקווה מתנגנת על הפודיום, זו תחושה שלא ניתן להשוות לשום דבר אחר”.