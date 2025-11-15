יום שבת, 15.11.2025 שעה 19:14
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
7433-4215עירוני רמת גן
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

מכבי רעננה הודיעה על שחרורו של ג'ייס טאונסנד

הקלעי בן ה-25, שלא הרשים במדי העולה החדשה כשקלע בממוצע רק 4.8 נקודות ב-16 דקות, עוזב את הקבוצה של שי סגלוביץ', שהחלה בחיפושים אחרי מחליף

|
ג'ייס טאונסנד עם הכדור (רועי כפיר)
ג'ייס טאונסנד עם הכדור (רועי כפיר)

מכבי רעננה הודיעה הערב (שבת) על שחרורו של ג’ייס טאונסנד, שחתם רק בקיץ האחרון בשורות העולה החדשה, והספיק להופיע במדיה חמש פעמים.

הקלעי (25, 1.93) הגיע בקיץ מבוראס באסקט השבדית, סגנית האלופה, במדיה העמיד ממוצע מרשים של 23.7 נקודות ו-45 אחוזים לשלוש. בתחילת הקיץ סיכם בעירוני נהריה מהליגה השנייה, אך בסופו של דבר חתם ברעננה. 

בחמישה משחקים במדי העולה החדשה קלע רק 4.8 נקודות ב-16 דקות משחק בממוצע, עם 30 אחוזים בלבד לשלוש. ברעננה מחפשים כעת מחליף שישפר את הקבוצה במקומו.

בינתיים, מי שתהנה משחרורו היא מכבי חיפה מהליגה הלאומית, שהספיקה להודיע על צירופו. הירוקים מהכרמל הפסידו בכל ששת משחקי הליגה שלה עד כה.

