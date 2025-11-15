מכבי רעננה הודיעה על שחרורו של ג'ייס טאונסנד

מכבי רעננה הודיעה הערב (שבת) על שחרורו של ג’ייס טאונסנד, שחתם רק בקיץ האחרון בשורות העולה החדשה, והספיק להופיע במדיה חמש פעמים.

הקלעי (25, 1.93) הגיע בקיץ מבוראס באסקט השבדית, סגנית האלופה, במדיה העמיד ממוצע מרשים של 23.7 נקודות ו-45 אחוזים לשלוש. בתחילת הקיץ סיכם בעירוני נהריה מהליגה השנייה, אך בסופו של דבר חתם ברעננה.

בחמישה משחקים במדי העולה החדשה קלע רק 4.8 נקודות ב-16 דקות משחק בממוצע, עם 30 אחוזים בלבד לשלוש. ברעננה מחפשים כעת מחליף שישפר את הקבוצה במקומו.

בינתיים, מי שתהנה משחרורו היא מכבי חיפה מהליגה הלאומית, שהספיקה להודיע על צירופו. הירוקים מהכרמל הפסידו בכל ששת משחקי הליגה שלה עד כה.